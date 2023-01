La 40 de ani pe care îi are, Diana Matei are un corp care le-ar face invidioase și pe puștoaice. În prezent, solista de muzică de petrecere se află în vacanță, în Zanzibar, împreună cu soțul său, muzicianul Marian Cleante. Cum era de așteptat, artista și-a înnebunit admiratorii cu mai multe fotografii în costum de baie. Dezinvoltă și fără complexe, vedeta le-a arătat fanilor ce trup tras prin inel are!

Diana Matei, poze fierbinți din vacanță. Cum arată în costum de baie, la 40 de ani

Diana Matei este una dintre cele mai sexy apariții din peisajul showbiz-ului autohton. Cântăreața, în vârstă de 40 de ani, și mămică a unui băiețel superb, are cu ce se lăuda din punct de vedere fizic. Aflată în vacanță, în Mexic, împreună cu soțul ei, Marian Cleante, artista și-a etalat formele apetisante într-un costum de baie minuscul.

Diana Matei i-a vrăjit pe toți în momentul în care și-a făcut apariția la piscina hotelului unde sunt cazați în Zanzibar, Africa. Cu un trup de neegalat, blondina a lăsat la vedere cam tot, iar costumul de baie și bikinii mult prea decupați au fost pe placul internauților. Interpreta nu s-a sfiit să-și scoată la înaintare bustul siliconat, pentru care a primit numai aprecieri, în special din partea bărbaților.

„Prima zi in Zanzibar! Paradisul are culorile perfecte”❤️, a scris Diana Matei, în dreptul unor fotografii cu ea și soțul său.

Cum se menține în formă

În urmă cu ceva timp, Diana Matei dezvăluia care este secretul unei siluete impecabile. Ea recunoștea că are un program bine pus la punct, așa că este atentă la ce consumă și face sport mult.