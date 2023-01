Reacția lui Dragoș Dolănescu când i-a aflat tariful lui Ionuț Dolănescu la nunți: ‘Pentru banii ăștia, tata nu ieșea nici până la poartă’ EXCLUSIV

Ionuț Dolănescu ar avea un onorariu de 1.800 de euro, la o nuntă. Cel puțin așa s-a zvonit ieri, știre preluată la greu, în online. Ce spune Dragoș Dolănescu, despre suma pe care fratele lui, cu care se află în război, de 13 ani, ar primi-o la o petrecere? ”Pentru banii ăștia, tata nu ieșea nici până la poartă”. Dragoș ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și ce sume exorbitante câștiga Ion Dolănescu, bani din cauza cărora era cât pe ce să ajungă după gratii, în comunism.

Artiștii de muzică populară au un tarif cuprins între 800 și 4.500 de euro, suma fiind mai mare atunci când sunt acompaniați de instrumentiști. Despre Ionuț se spune că ar primi în jur de 1.800 de euro. La aflarea veștii, Dragoș Dolănescu este de părere că suma este mult prea mică, în comparație cu câștigurile înregistrate de celebrul lor tată, Ion Dolănescu, în anii comunismului, când era unul dintre cei mai scumpi artiști ai vremii:

Referitor la onorariile cântăreților de muzică populară, din ”Epoca de Aur”, Dragoș Dolănescu ne-a dezvăluit cu cât era plătit celebrul lui tată, Ion Dolănescu, la un chef: ”Păi, tata avea în weekend câte 4-5 nunți. În anii 70, lua câte 25.000 de lei doar la o nuntă. A fost cel mai bine plătit artist român, în anii comunismului.

Din această cauză tata a fost și dat în judecată, l-a luat la rost Ilicitul, că de unde are un milion de lei depuși la CEC. Noroc cu solista de muzică populară Ioana Radu. Ea l-a scăpat pe tata de închisoare, după ce a intervenit la Nicolae Ceaușescu, căruia i-a zis:

Nu mai există cale de împăcare între celebrii frați Ionuț și Dragoș Dolănescu, care și-au tot aruncat vorbe grele, după decesul tatălui lor. Mai mult, războiul continuă, Ionuț lansând o piesă cu versuri usturătoare la adresa lui Dragoș:

Fără dor și fără milă tu l-ai târât în mocirlă/, Mult am mai oftat și am plâns că ai făcut neamul de râs/. Tăicuțul cu suflet bun mi te-a adunat din drum/, Pentru cât rău ai făcut/, Nu te vreau nici la mormânt/, Să te ierte cel de Sus pentru cât rău ai adus/, De te-ar ierta lumea toată/, Eu nu am să uit vreodată/, Frate drag pentru mine rămâi doar o amintire”.

Dragoș i-a dat o replică pe măsura provocării:

,,Îi fac numele de familie de râs? Păi, cu acest nume eu am fost deputat în Costa Rica. Am donat din salariul meu de politician celor sărmani. Am cărat făină cu cârca, tone de saci, pentru șomeri, în pandemie, ca să aibă ce pune pe masă. Știe el, oare, că eu am fost votat în Top 5 politicieni din Costa Rica? Numele tatălui meu îl port cu onoare și cu mândrie. Am o viață demnă”.