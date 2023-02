Ce bea Theo Rose de când a rămas însărcinată. Dezvăluirea făcută în fața lui Cătălin Măruță

Theo Rose a surprins pe toată lumea cu anunțul că este însărcinată. Vedeta are o relație de scurtă durată cu Anghel Damian, iar cei doi au fost și ei șocați de vestea cea mare, dar cu toate astea se bucură că vor deveni părinți tineri. Cântăreața a acceptat invitația în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a discutat despre sarcină și despre felul în care se simte. De asemenea, artista a subliniat și care au fost poftele sale din ultima perioadă.

Theo Rose urmează să devină mamă, lucru care i-a surprins pe mulți. Majoritatea fanilor săi abia au putut să creadă că vedeta urmează să aducă pe lume primul ei copil în câteva luni.

Un număr mare dinte cei care o iubesc au criticat-o pentru că acest lucru s-a petrecut la scurt timp după ce a anunțat public relația cu Anghel Damian, în timp ce alții s-au bucurat enorm pentru ea.

Iată că acum toată lumea s-a obișnuit cu vestea și cu noul statul al cântăreței, iar unii sunt curioși de felul în care se simte în această perioadă.

Cea din urmă a mărturisit în emisiunea ,,La Măruță” că a trăit experiența foarte ușor și că este fericită că are un băiețel. De asemenea, tânăra a subliniat că nu a avut pofte exagerate, ci doar a băut foarte multă apă minerală pe tot parcursul sarcinii, mai cu seamă în acest trimestru.

Mai mult decât atât, jurata de la emisiunea ,,Vocea României” a menționat că tatăl și bunica ei au știut încă de la început că o să aibă un moștenitor și că se bucură enorm pentru ea.

,,Mamaie e atât de fericită și mă bucur că se întâmplă asta când ea e atât de plină de viață și fericită. Am băut apă minerală mai mult decât am băut în toată viața mea și mănânc puțin mai mult, atât. Nu am pofte extraordinare, nu am fost pretențioasă și nu am avut probleme cu sarcina. Cu toate astea, îmi vine să plâng continuu.

Mă abțin totuși. Nu mi-a zis nimeni nimic de nuntă. Important e să fim fericiți. În biserică m-aș cununa, dar fără petreceri și alte chestii. Am vorbit de asta cu el, mai ales de cununia civilă. Tata și mamaie au știut din prima că e băiețel! A fost o surpriză faptul că este băiat și chiar mi-am dorit tare”