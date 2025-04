Andreea Marin, despre fotografiile trucate. Cum a ”apărut” vedeta pe coperta revistei Vogue: ”Tentantă, dar prefer naturaleţea”

Andreea Marin este într-una dintre cele mai bune forme din viața ei și nu ezită să se afișeze în ipostaze care mai de care mai îndrăznețe. Cu toate acestea, vedeta rămâne fidelă aspectului natural și nu este adepta fotografiilor trucate, iar recent a tras un semnal de alarmă pe internet în acest sens.

Într-o perioadă în care majoritatea vedetelor apelează la filtre și la aplicații de editare a fotografiilor înainte de a le publica în mediul online, sunt și celebrități care preferă naturalețea. Andreea Marin este una dintre vedetele care promovează aspectul natural, iar recent a publicat un mesaj în acest sens, în mediul online.

Vedeta a postat pe Instagram o serie de fotografii editate cu ajutorul inteligenței artificiale. În imagini, Andreea Marin pare să fi pozat pentru coperta revistei Vogue, iar trăsăturile ei sunt vizibil modificate. Prezentatoarea TV pare cu cel puțin 10 ani mai tânără în fotografii și nu seamănă deloc cu imaginea ei din prezent.

”Joaca AI… tentantă poate, dar nu e preferata mea. Aleg naturalețea cu defectele ei… AI are, însă, și multe bile albe, mai ales când e vorba de noile descoperiri în medicină, de pildă, care salvează vieți. Un fenomen cu pericole și avantaje, care cu siguranță trebuie reglementat, pentru a limita efectele negative, manipularea, capitalizarea puterii în mâinile cui nu o folosește în scopuri pozitive”, a scris vedeta pe internet, dorind să tragă un semnal de alarmă.

Dincolo de carieră, Andreea Marin este și o mamă foarte apropiată de fiica ei. Violeta este în ultimul an de liceu și urmează să susțină Bacalaureatul anul acesta. După liceu, adolescenta va pleca peste Ocean la studii, iar vedeta încearcă să se pregătească pentru acel moment.

„Am fost în America o săptămână, am văzut că totul e în regulă, am văzut colegii și condițiile de trai într-un campus al lor în care chiar au de toate, așa că m-am mai liniștit ca părinte. Trebuia să ajung să văd care e treaba. Am fost acolo prima oară împreună.

Violeta este acum prioritatea mea. După Paște voi fi alături de fiica mea cât mai mult, va urma apoi Bacalaureatul, dar nu îmi fac probleme, știu că este foarte bine pregătită, a învățat enorm, așa a și intrat la această facultate de prestigiu din America, însă tot am emoții. Nu cred că suntem pregătiți niciodată să ne plece copiii de acasă, dar căutăm să îi susținem, aceasta este prioritatea, dar nu este ușor!”, a spus recent Andreea Marin despre fiica ei, pentru Click!