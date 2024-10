Octavian Bellu și Mariana Bitang, chemați să preia din nou lotul național de gimnastică. Cum au răspuns ofertei

După ani de zile în care România nu a mai avut rezultate remarcabile în gimnastică, a venit momentul Jocurilor Olimpice de la Paris. Atât federația, fetele din lot, și cei din comitetul olimpic, sperau la o medalie, care din păcate a venit cu greu. În acest context, federația a decis să-i recheme pe celebrii antrenori Octavian Bellu și Mariana Bitang să preia din nou lotul național de gimnastică, și de curând s-a aflat cum au răspuns ofertei.

Gimnastica românească, odinioară o forță mondială de temut, a suferit un declin semnificativ în ultimii ani, mai ales după plecarea antrenorilor legendari Octavian Bellu și Mariana Bitang.

Sub îndrumarea lor, România a dominat scena gimnasticii mondiale timp de decenii, obținând zeci de medalii olimpice, mondiale și europene.

Însă, odată cu retragerea lor, performanțele României în acest sport au scăzut dramatic, iar rezultatele de odinioară au devenit o amintire îndepărtată.

În trecut, România era o prezență constantă pe podiumurile internaționale, iar gimnaste precum Nadia Comăneci, Simona Amânar și Cătălina Ponor au devenit nume de referință în istoria sportului mondial.

După plecarea antrenorilor Bellu și Bitang în 2016, însă, gimnastica românească a pierdut mult din strălucirea care o caracteriza. Antrenorii au fost mai mult decât niște tehnicieni, ei au fost arhitecții succesului, aducând disciplină, rigoare și un plan bine definit care a scos ce e mai bun din gimnaste.

Unul dintre motivele principale ale declinului din gimnastica românească este lipsa unei structuri organizatorice eficiente și a infrastructurii necesare pentru a susține performanțele de vârf.

România nu a reușit să construiască un program durabil pentru dezvoltarea tinerelor talente, iar baza de selecție a devenit din ce în ce mai mică. Lipsa investițiilor în centre de antrenament moderne și condițiile precare de pregătire au dus la scăderea nivelului de performanță.

Mai mult, plecarea unor antrenori de renume a creat un vid de expertiză în gimnastica românească. Cei care au urmat nu au reușit să implementeze metode la fel de eficiente sau să creeze aceeași atmosferă de performanță și motivație.

Pe lângă acest lucru, gimnastele tinere au ales, din ce în ce mai des, să se reorienteze către alte discipline sportive, descurajate de lipsa unor oportunități clare de afirmare.

Pe plan internațional, România nu a mai reușit să se impună în competiții de vârf, iar calificările la Jocurile Olimpice au devenit o provocare.

Deși există încercări de redresare a situației, gimnastica românească se confruntă în continuare cu o criză profundă, și va fi nevoie de o restructurare fundamentală pentru a reveni la gloria de altădată.

Ca urmare a declinului constant din ultimii ani, mai-marii Federației Române de Gimnastică a luat decizia de a apela la foștii mari antrenori Octavian Bellu și Mariana Bitang, chemați să preia din nou lotul național de gimnastică.

Deși își puneau mari speranțe în această revenire, cei doi mari antrenori aveau să dea un răspuns tranșant în această situație.

După fuga lui Bela Karolyi, împreună cu soția sa, în SUA, pe firmamentul gimnasticii românești și mondiale preluau ștafeta Octavian Bellu și Mariana Bitang, devenind ulterior doi din cei mai importanți antrenori de gimnastică din lume.

Rezultatele obținute de cei doi aveau să devină legendare, dar în 2014 avea să vină marea surpriză. Cei doi mari antrenori luau decizia de a renunța la antrenorat, după ce lui Octavian Bellu i se refuza preluarea conducerii Comitetului Olimpic Român.

Atunci cea care lua atitudine, vorbind despre retragere era chiar Mariana Bitang care declara „Dacă Bellu era prea bătrân să mai fie preşedinte al COSR, cu siguranţă că era şi mai bătrân pentru poziţia de antrenor al lotului de gimnastică. Gata, lăsăm locul tinerilor, noi suntem pensionari”.

Acum odată cu noua ofertă, Federația spera la o îmbunătățire a relațiilor cu cei doi, în schimb, răspunsul a venit tranșant:

„Doamne ferește. Nici vorbă să ne mai întoarcem. Noi am ajutat cât am putut, sub altă formă. Dar doar atât, nu luăm în calcul o întoarcere, avem alte priorități”, a declarat Mariana Bitang pentru sportpesurse.ro.