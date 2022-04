Ce a spus Larisa Iordache despre colaborarea cu Bellu și Bitang. Marea campioană s-a retras din gimnastică la doar 25 de ani, măcinată de accidentări. Multipla medaliată olimpică și mondială a început o nouă carieră, cea de antrenoare la clubul Dinamo, unde a reușit deja să câștige prima medalie din această postură. Larisa Iordache a dezvăluit un moment de cumpănă din cariera sa, unul peste care a trecut cu ajutorul celebrului cuplu de antrenori, Octavian Bellu – Mariana Bitang.

Ce a spus Larisa Iordache despre colaborarea cu Bellu și Bitang. Multipla medaliată olimpică și mondială a decis, în decembrie, să pună capăt carierei de gimnastă. Ea a fost măcinată de accidentări în ultima perioadă, una dintre acestea împiedicând-o să participe la finala probei de bârnă de la Jocurile Olimpice 2020 de la Beijing.

„Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.

Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot găsi cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastica!”, a scris Larisa Iordache, pe contul său de Facebook, la mijlocul lunii decembrie.