Georgiana Lobonţ, despre divorţ. A recunoscut în faţa lui Denise Rifai: “O greşeală, nu m-am căsătorit ca să mă despart”

În urmă cu ceva timp, zvonurile potrivit cărora Georgiana Lobonț și soțul ei urmează să divorțeze au făcut valuri în showbiz. Cei doi au rămas împreună până la urmă, iar acum, interpreta de muzică populară a vorbit sincer despre acea criză din relația lor.

Cântăreața Georgiana Lobonț a fost invitată recent în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Printre întrebările la care a trebuit să răspundă s-a numărat și una despre divorț. În urmă cu câțiva ani, în spațiul public a apărut o informație potrivit căreia artista și soțul ei ar urma să pună capăt mariajului. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar mulți au interpretat informația drept o strategie de imagine, menită să atragă atenția. Întrebată de către Denise Rifai dacă a meritat să mintă că divorțează, Georgiana Lobonț a răspuns:

”Supărarea mea din Maldive a fost faptul că noi înainte de a pleca am avut o înţelegere cu un trust că atunci când ne vom întoarce din vacanţă să mergem cu imagini în exclusivitate. Ne-au sunat multe televiziuni, unii au înţeles că nu pot să le dau, alţii nu s-au lăsat bătuţi şi au tot sunat. Eu nu am mai răspuns şi l-au sunat pe soţ pe care l-au prins fix în momentul în care era într-o stare de ebrietate şi a început să îi ia la mişto. Nu cred că s-a gândit sub nicio formă că ar putea face publică declaraţia care a fost dată în glumă.

Când am ajuns acasă a fost ceva crunt, informaţia era peste tot, eram pe locul 6 în trending în România. Toţi erau şocaţi de această veste. Eu nu am vrut să ies din casă, nu voiam să dau declaraţii despre aşa ceva. Nu voiam să văd scris aşa ceva pentru că nu puteam concepe. Am discutat cu Rareş şi am hotărât împreună să nu dăm declaraţii despre divorţ pentru că mi se părea josnic faţă de noi, faţă de familia noastră. A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost greu, nu ştiam cum să gestionăm situaţia. Nu a fost nimic de reclamă”, a mai spus aceasta la emisiunea lui Denise Rifai.