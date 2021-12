În urmă cu 13 ani, Fosta campioană olimpică americană Dominique Moceanu, care la 14 ani a făcut parte din echipa medaliată cu aur în 1996, declara că Martha Karoly, coordonatoarea echipei de gimnastică a SUA, a apucat-o o dată de gât și a trântit-o cu fața într-un telefon, și că fostul antrenor Bela Karoly a certat-o de două ori în legătură cu greutatea ei în fața coechipierelor din echipa națională. Dezvăluirile făceau încojurul lumii în articolele publicate de reputata publicație Los Angeles Times.

Antrenorii de gimnastică Bela și Martha Karoly, se confruntă cu noi acuzații de abuzuri fizice și psihologice asupra tinerelor atlete, care datează din anii 1960, în afară de cele publicate într-o carte publicată de Stejarel Olar în „Nadia și Securitatea”. În carte autorul spune că Nadia Comăneci se numără printre victimele care au fost înfometate până la punctul de a dezvolta tulburări de alimentație, pălmuite și cărora li s-a refuzat tratamentul medical, potrivit autorului.

Comăneci a fost prima minune a lui Bela și Martha Karoly și poarta de intrare în America în 1981. Bela a fost antrenorul individual al medaliatei cu aur la individual compus din 1984, Mary Lou Retton, și antrenorul principal al echipei naționale a Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice din 1992. Martha s-a ocupat de echipa medaliată cu aur din 1996. După aceste prime dezvăluiri, au mai apărut și altele, mărturii făcute de fostul coregraf al lotului olimpic de gimnastică, Geza Pozsar, și Dumitrița Turner.

Marilena Vldărău – Perețeanu făcea parte din echipa condusă de Bela și Martha Karoly, ajungând să participe la Campionatele Europene din 1978 de la Strassbourg, unde a luat medalia de argint. Apoi, la campionatele de la Fort Worth din 1979, Marilena câștiga aurul, ca mai apoi la Olimpiada de la Moscova, din 1980, să fie doar rezerva din echipa națională de gimnastică a României.

Dar, în afară de cele două medalii, fosta membră a lotului național povestește și despre abuzurile la care a fost supusă de Bela și Martha Karoly, în special de Bela Karloy, declarând că era abuzată, atât fizic, cât și verbal de fostul antrenor al naționalei de Gimnastică.

Atunci, după antrenamentul acela groaznic de la aparat, m-a trimis să lucrez și la spaliere. ”Cum? Că nici nu pot să mă țin!”. Când am ieșit apoi din sală i-am tras o înjurătură, dar n-a auzit-o foarte bine.”, povestește pentru Playsport Marilena Vldărău – Perețeanu.

„După o oră de exercițiu repetat obsesiv la paralele, aveam degetele anchilozate și sângele închegat pe degete. Nu puteam nici să-mi scot palmierele, iar Bela mă tot lovea. Am cunoscut din plin măsurile lui de la picioare și de la mâini.

Dezvăluirile fostei gimnaste au continuat, relatând un episod de la antrenamentele de la bârnă, povestit că mânca bătaie pentru greșelile pe care, din păcate, micuța Marilena, pe atunci, le făcea la exerciții.

„La sărituri mă amenința că o încasez dacă nu țin picioarele lipite. Și a început chinul. La un salt mă lăsa în pace, la celălalt mă bătea de la saltea până la locul de plecare. Doar peste ceafă îmi trăgea! Atunci chiar m-am uitat pe un ceas din sală. ”Ia să vedem cât timp poate să mă caftească!”.

O oră necontenit a durat! La un moment dat am simțit cum începe să-mi curgă sângele pe șira spinării și am început să plâng. S-a răstit la mine: ”Ieși afară, vaco!”. Adevărul e că îmi plăcea mult să-l enervez, fiindcă știam că oricum o încasez, dar măcar aveam satisfacția că-l scot din pepeni. Când îți scăpa însă una, zburai jumătate de metru. Eu și Trudi Eberle am fost clientele preferate. Câte o săptămână ne băga în malaxor dacă-i picam cu tronc!”, mai povestește fosta gimnastă.