În anii ’90 făcea furori în gimnastică, însă acum cu greu o recunoști. Simona Amânar s-a schimbat radical după ce a renunțat la sportul care a consacrat-o FOTO

Așa cum în fotbal toată lumea vorbește de o generație de excepție, așa am putea spune că România a avut, pentru mult timp, o generație aparte în gimnastică. Mulți și-aduc aminte că Simona Amânar în anii ’90 făcea furori în gimnastică, însă acum cu greu o recunoști. Fosta gimnastă s-a schimbat radical după ce a renunțat la sportul care a consacrat-o, și astăzi are o familie frumoasă.

În 1976 o micuță fetiță, de doar 14 ani, schimba radical gimnastica mondială, asfel numele Nadia Comăneci devenea un simbol al perfecțiunii și un stindard al gimnasticii românești.

După ea au urmat și alte tinere fetițe, care-și doreau să ajungă pe podiumurile mondiale, și să primească o notă de 10. Printre ele, avea să apară și cea care va deveni a doua gimnastă română inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, Simona Amânar.

Micuța Simona se năștea exact la trei ani de la marea peformanță a Nadie Comăneci, într-o zi de 7 octombrie a anului 1979, iar dragostea și pasiunea ei pentru acest sport avea să se vadă de la o vârstă fragedă.

„Aveam doar 6 ani când am început gimnastica, iar la 12 ani am plecat la Deva.

Prima ei apariție pe scena gimnasticii mondiale avea loc în 1994, la doar 15 ani, când avea să participe la Campionatele Europene de la Stockholm și Campionatele Mondiale de la Dortmund.

Aici avea să câștige aurul pe echipe, la ambele competiții. Ulterior, cu o capacitate de concentrare extrem de ridicată, mult muncă și pasiune, Simona Amânar avea să câștige nu mai puțin de 7 medalii olimpice.

„Pot să spun că am avut 9 ani de performanță și de rezultate frumoase.

Am avut un colectiv foarte bun pentru că am fost o echipă frumoasă ceea ce mai rar vezi în ziua de astăzi, o echipă în care ne-am susținut și am trăit momente deosebite împreună.

Într-adevăr au fost 9 ani grei, nu pot să zic că au fost ușori, cu bune și cu rele.”, a mai declarat fosta gimnastă pentru aceeași publicație.