Octavian Bellu, adevărul despre gimnastica românească. Ce beneficii financiare are, de fapt

Octavian Bellu, cel mai titrat antrenor al tuturor timpurilor, de către World Record Academy, a spus, la împlinirea vârstei de 70 de ani, că tot ceea ce deține a obținut datorită gimnasticii. Pe lângă satisfacțiile de ordin material sunt infinitele satisfacții de ordin sufletesc.

De altfel, Octavian Bellu a spus că nu se poate plânge din niciun punct de vedere, nici financiar și moral, spunând că dacă era interesat să câștige mai mulți bani, putea pleca în altă țară. Cât despre foloase materiale, Octavian Bellu a explicat în ce constă banii pe care îi primește, după anii de muncă în gimanstică.

”Antrenorii nu primesc rentă viageră, antrenorii primesc o indemnizaţie de merit. Iar pensia e cu totul altceva, pensia e pensie. Aia o calculează statul prin nişte formule pe care nici nu încerc să le înţeleg pentru că sunt foarte complicate … te aştepţi la nişte sume mai mari, dar primeşti mai puţin, e un punct de pensie şi aşa mai departe. Unii merg pe contributivitate, alţii nu merg pe contributivitate… deci e un lucru complicat şi nu mă bag acolo. Dar pe partea cu indemnizaţia de merit acolo sunt nişte reglementări care se referă nu doar la antrenori, ci şi la organizatori, şefi de cluburi, administratori medici şi aşa mai departe cu impact în zona sportivă. Iar aceştia fac parte dintr-un grup mai mare unde intră şi actori, cântăreţi sau artişti plastici. Acum pentru sport sunt 116 sau 120 de locuri. Şi la sport sunt liste de aşteptare.

Partea cinică este că o persoană de pe lista de aşteptare poate primi indemnizaţia de merit numai dacă moare unul dintre cei care se află deja pe listă. Deci numai dacă se face un loc liber. Dar nici aici nu e o zonă unde eu să mă… aşa s-a hotărât. Cu toate că antrenorul care primeşte această indemnizaţie de merit a pregătit în cariera sa mai mulţi sportivi. Şi aici e un calcul complicat… la indemnizaţia de merit a antrenorului se ia în calcul salariul minim brut pe economie, iar la un sportiv (n.r. – în calculul rentei viagere) se ia în calcul salariul mediu brut pe economie.

Şi se fac nişte calcule… la un moment dat, acum un an, doi sau trei, s-au recalculat pentru că se făcuseră nişte calcule greşite. Dar e o zonă în care nu vreau să mă bag pentru că dacă voiam să câştig mai mult eram plecat de mult (n.r. – din ţară) şi lucram prin alte zone ale globului. Dar nu a fost aspectul care să mă intereseze în mod special. Pe mine m-a stimulat perfomanţa. M-a ţinut în ţară performanţa, pentru că puteam să fiu antrenor altundeva în lume, să câştig mai bine, să am o casă nu ştiu cum, să am nu ştiu ce maşină şi aşa mai departe”, a declarat Octavian Bellu, într-un interviu pentru Agerpres.