Ce superstiții au vedetele când vine vorba de bani. Bianca Drăgușanu poartă foi de dafin în pantofi, iar Anamaria Prodan este convinsă că broaștele îi aduc noroc

Deși trăim într-o lume a concretului, și a succesului, stabilitatea financiară este greu de menținut, iar vedetele din România recurg uneori la superstiții care, spun ele, le aduc noroc și prosperitate. Aceste obiceiuri sunt fie preluate din tradițiile populare românești, fie adaptate din propria experiență personală. Într-o industrie competitivă, unde fiecare apariție contează, vorbim despre ce superstiții au vedetele când vine vorba de bani, și aflăm, spre exemplu, că Bianca Drăgușanu poartă foi de dafin în pantofi, iar Anamaria Prodan este convinsă că broaștele îi aduc noroc.

Superstițiile sunt parte integrantă a culturii românești, iar acestea nu fac excepție nici în lumea vedetelor.

Chiar dacă mulți dintre noi le considerăm simple credințe populare fără fundament real, vedetele din România adoptă adesea diverse ritualuri și obiceiuri pentru a atrage norocul, mai ales când vine vorba de bani.

De la purtarea anumitor obiecte, la evitarea unor gesturi sau cuvinte, celebritățile din țară cred că micile detalii pot face diferența în cariera și finanțele lor.

Una dintre cele mai comune superstiții pe care o urmează multe vedete din România este aceea de a nu împrumuta bani sau portofelul în zile de marți, cunoscută și ca „ziua cu trei ceasuri rele”. Această zi este considerată nefavorabilă pentru tranzacții financiare, iar împrumutul banilor poate atrage ghinion.

Unele vedete, spre exemplu, poartă portofele roșii, considerând că această culoare atrage norocul financiar. Se spune că roșul simbolizează prosperitatea și succesul, așa că multe vedete adoptă acest truc în viața de zi cu zi.

Un alt obicei superstițios este evitarea să dăruiască bani în Ajunul Anului Nou, deoarece se crede că acest lucru va aduce lipsă de bani pe parcursul întregului an.

În schimb, unii aleg să țină bani în buzunar în noaptea de Revelion, pentru a se asigura că noul an le va aduce prosperitate.

Aceste superstiții demonstrează că, indiferent de statutul social, mulți dintre noi păstrăm tradițiile și credințele populare, chiar și în momentele în care succesul pare garantat.

Printre vedetele guvernate de genul acesta de practici, se numără și Bianca Drăgușanu care poartă foi de dafin în pantofi, dar și Anamaria Prodan, convinsă fiind că broaștele îi aduc noroc.

Deși mulți au acuzat-o pe celebra blondă de materialism, se pare că viața îi este guvernată, mai mult sau mai puțin, de anumite superstiții.

Și, până la urmă, este și ea om, cu bune și cu rele, dar și cu un bagaj de preconcepții de acest timp. Așa se face că, recent, fanii acesteia au aflat care este una din marile ei superstiții, și anume faptul că Bianca Drăgușanu poartă foi de dafin în pantofi:

„Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine.

Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1.

De fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a dezvăluit celebra vedetă, pentru ciao.ro.