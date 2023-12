Ce să nu faci în noaptea de Revelion 2024. Superstițiile pe care să le respecți ca să nu atragi ghinionul

Orele dinaintea zilei de 1 ianuarie 2024 vor da tonul noului an. Fiecare își face un bilanț de bune și rele și ne bucurăm împreună că am trecut peste toate. Și ca să ne asigurăm că noul an va fi bun, iată ce să nu faci în noaptea de Revelion 2024. Aceste lucruri atrag sărăcie, necazuri, boală și ghinion, așa că oricât de mult nu ai crede în superstiții, de ce să riști?

Superstițiile de Anul Nou

Se spune că așa cum petreci ultimele clipe din vechiul an dă tonul pentru anul care vine. Așadar, Anul Nou trebuie să te prindă curat, cu haine noi, vesel, cu bani în buzunar și un pahar de șampanie în mână.

În România, în această zi nu se face curățenie, nu se coase, nu se tricotează și mai ales, nu se dă nimic afară din casă, nici măcar gunoiul, pentru că se spune că îți arunci sporul.

Există superstiții și legate de ce ar trebui să porți. Se spune că ar trebui să porți ceva roșu, cel mai adesea lenjerie intimă, pentru a avea noroc.

De asemenea, ar trebui să întâmpini noul an cu gălăgie și zgomot, astfel încât spiritele rele să plece.

Ce să nu faci în noaptea de Revelion 2024

Nu spăla haine sau vase în Ziua de Anul Nou, deoarece vei spăla pentru cei morți în noul an.

De asemenea, nu trebuie să să măturăm în Ziua de Anul Nou și nu scoate nimic din casă în această zi.

Absolut nimic nu ar trebui să iasă din casă. Dacă ai ceva de scos, lasă-l afară în noaptea anterioară.

Prima persoană care îți intră în casă de noul an influențează întregul tău an. De asemenea, unii nu ies din casă până când cineva nu le calcă pragul.

Ca să ai un an norocos și prosper, ar trebui să fie un bărbat înalt cu păr închis la culoare. El îți va aduce noroc.

Nu intra în noul an cu datorii. Plătește-le înainte ca să îți meargă bine. Nu împrumuta nimic și nu cheltui bani de Revelion.

Asta înseamnă că ar trebui să îți plătești toate facturile înainte de Revelion. De asemenea, se spune că dacă vei cheltui bani în ziua de Revelion, așa vei face tot anul.

În această zi nu se lucrează pentru că aduce ghinion. În schimb, fă ceva la care te pricepi. Orice reușită va da tonul succesului anul care vine.

Nu se mănâncă pui, nu se mătură și nu se doarme mult pe 1 ianuarie

De revelion, nu mânca pui sau crustacee, pentru că se spune că acestea din urmă merg înapoi și nu vrei asta, iar despre găină se spune că norocul se risipește așa cum găina scormonește și împrăștie pământul.

De asemenea, nu uita de sărutul tradițional de Anul Nou. Se spune că trebuie să ții aproape ce iubești. Așa că sărută-ți partenerul, ia-ți în brațe părinții și prietenii, asigură-te că ai bani la tine și nu uita de paharul de șampanie de la miezul nopții pentru un an nou plin de veselie.

Superstițiile continuă pe 1 ianuarie, când se spune că nu trebuie să dormi mult de Sfântul Vasile, pentru că vei fi somnoros tot anul.

Nu e bine să mături sau să aduni grâu sau orez pe 1 ianuarie. Dacă cineva a venit și a aruncat cu orez la tine în casă pentru noroc, nicidecum nu îl strânge sau mătura pe 1 ianuarie. Lasă această treabă pe a doua zi.