Raluca Bădulescu și-a făcut cont pe o platformă dedicată exclusiv adulților. Ipostaze incendiare cu Regina Regească

Raluca Bădulescu și-a luat prin surprindere fanii, după ce i-a anunțat că și-a făcut cont pe o platformă dedicată adulților. Vedeta, care s-a autointitulat Regina Regească, a renunțat la inhibiții și postează imagini incendiare pe contul ei.

Jurata de la ”Bravo, ai stil!” a luat o decizie îndrăzneață și și-a deschis cont pe site-ul OnlyFans. Platforma este una dedicată exclusiv adulților, iar în baza unui abonament, fanii pot avea acces la conținut exclusiv. Raluca Bădulescu a publicat deja câteva imagini cu ea în ipostaze incendiare, spre deliciul celor care o urmăresc.

Vedeta nu s-a ferit să vorbească despre această decizie și spune că platforma o ajută să își manifeste liber creativitatea și să pozeze astfel încât să își pună în valoare trăsăturile.

”Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine. Bineînțeles, este și un business. Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit WOWbiz.ro .

Vedeta Kanal D este o împătimită a modei și a adunat în colecție, de-a lungul timpului, sute de articole vestimentare și accesorii. Pe lângă haine și poșete, Regina Regească este pasionată de pantofi și a declarat, la un moment dat, că are peste 200 de perechi de încălțări.

”Nu am numărat niciodată câte perechi de pantofi am. Am făcut cu Andreea Mantea acum mult timp un interviu cu dressing-ul meu. Cred că sunt peste 200 de perechi, dar asta nu înseamnă că îi și port. Oricum, am dat foarte multe perechi, am și donat, am și vândut. Am niște prietene foarte bune care au un magazin resale, toate se dau la un preț modest, 50 de lei, și le dau fetelor de acolo. Dacă prind și eu la magazinele vintage haine mișto și mie îmi convine să le prind la un preț bun. Ce dai, aia primești!”, a declarat Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Playtech Știri, în urmă cu câteva luni.