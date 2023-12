Superstițiile ciudate ale vedetelor, de Revelion 2024. Lora: ”Lenjerie roșie!”. De ce sparge Roxana Ciuhulescu paharele, de fapt? EXCLUSIV

Lora, Roxana Ciuhulescu, Marina Almășan, Oana Turcu și Nasrin Ameri ne-au dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce superstiții respectă, cu strictețe, an de an, de Revelion. Ce au însă cele cinci vedete în comun? Toate susțin, la unison, că vor purta, azi, 31 decembrie 2023, la petrecerea de la miezul nopții, un articol vestimentar roșu: ”Lenjeria roșie cică aduce noroc!”, spune Roxana Ciuhulescu.

Marina Almășan:” Mă feresc de datorii, ca dracul de tămâie!”

Marina Almășan, vedeta TVR 2, susține că toată viața s-a ferit să împrumute bani, descurcându-se și limitându-se la veniturile obținute. Iată ce spune ea, legat de povara datoriilor:

”În niciun caz nu mă prinde Anul Nou cu datorii. De fapt, eu cam tot timpul mă feresc de datorii, precum dracul de tămâie!”.

Dar, ea mai are și alte două superstiții, la care ține. Ba chiar e convinsă că, dacă nu le respectă întocmai, îi merge prost tot anul, fiind pe pagubă:

”Am grijă să nu arunc gunoiul, pe 1 ianuarie. Iar lenjeria roșie nu-mi lipsește în noaptea dintre ani, aduce noroc în dragoste!”, mai zice Marina Almășan, pentru Playtech Știri.

Roxana Ciuhulescu: ”Spargem paharele, cioburile aduc noroc!”

Cât o privește pe Roxana Ciuhulescu, fosta vedetă PRO TV, aceasta are și mai multe superstiții, de la care nu se abate, la granița dintre ani. Unele sunt preluate din familie, fiind mai degrabă tradiții:

”Da, am și eu superstiții, de fapt, păstrez unele tradiții, preluate din familie. De pildă, de la mama mea am învățat să port ceva nou, în noaptea de Revelion, lenjeria roșie cică aduce noroc! În prima zi din an, mănânc prima oară pește, plus că e bine ca primul om care îți trece pragul să fie un bărbat. În plus, îmi pun în buzunare usturoi și bani. Iar de Revelion spargem paharele, ca să se ducă necazurile, se spune că cioburile aduc noroc!”.

Nasrin Ameri: ”Bani în buzunar și ceva roșu”

Nasrin Ameri, fosta vedetă Antena Stars, este ferm convinsă că lenjeria intimă îi poartă noroc în dragoste. Dar nici banii nu îi lipsesc din buzunar, la miezul nopții:

”Indiferent unde am făcut Revelionul, miezul nopții m-a prins cu bani în buzunar. În plus, port în fiecare an și ceva roșu. De regulă, lenjerie intimă”, susține Nasrin Ameri, pentru Playtech Știri.

Lora: ”Băiatul trece primul pragul ușii”

Dar și celebra solistă Lora va purta un articol vestimentar roșu, în această noapte, de Revelion. În plus, cântăreața de top mai are o superstiție, la care ține neapărat. Iată cine trebuie să îi calce prima oară pragul casei, în cea dintâi zi din an, pe 1 ianuarie 2024:

”Eu voi purta lenjerie roșie, iar gândul va fi la cea mai mare dorință. În plus, băiatul trece primul pragul ușii, în noul an, ca să ne poarte noroc!”, a menționat Lora, pentru Playtech Știri.

Oana Turcu: ”Se pune o monedă în paharul cu șampanie”

Soții Oana Turcu și Cristi Brancu, prezentator la Prima TV, au o lungă listă de superstiții și de obiceiuri, pe care le respectă, an de an, multe dintre ele fiind împrumutate din alte țări:

”De Anul Nou, purtăm o piesa de îmbrăcăminte de culoare roșie. De asemenea, acum 13 ani, când eram însărcinată cu Tudor, mi-a plăcut enorm o tradiție a unor turiști nemți. În ultimele 12 secunde ale anului, să mănânci 12 boabe de struguri, pentru fiecare lună a anului. În funcție de gustul fiecărei boabe, știi cum va fi acea lună. Avem o bancnotă de euro la noi, în portofel, am auzit că unii îi țin și în chiloți! Cristi a mai văzut o tradiție și a ținut-o mulți ani. În paharul de șampanie, de la miezul nopții, să se pună o monedă. Apoi moneda se pune în portofel, ca să aducă bani tot anul!”, ne-a dezvăluit Oana Turcu, exclusiv pentru Playtech Știri.

