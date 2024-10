Ce a declarat Sebastian Stan, după ce a fost jignit fără milă de către Donald Trump. Mesajul actorului român către fostul președinte american

Pe 11 octombrie a.c., a vut loc premierea unui nou biopic care îl are ca personaj principal pe unul din cei mai controversați americani ai ultimelor decenii, Donald Trump. Dar, așa cum relatează presa americană, fostul președinte a avut reacții, cel puțin, dure la adresa actorului cu origini române care îl interpretează. Ulterior, s-a aflat și ce a declarat Sebastian Stan, după ce a fost jignit fără milă de către Donald Trump, iar mesajul actorului român către fostul președinte american a fost unul pe măsură.

În urmă cu 7 zile, la Hollywood, a avut loc premiera filmului „The Apprentice”, regizat de Ali Abbasi, și după un scenariu scris de Gabriel Sherman, cunoscut publicului din România pentru scenariul scris la „Independence Day: Resurgence”, din 2016.

Filmul a intrat în cinematografele din România de astăzi, 18 octombrie, și poate fi văzut și în sălile Cinemaplex, sau Movieplex, din țară, distribuit de CAY Films.

Biopicul, conform descrierii oficiale, ne prezintă „Povestea modului în care un tânăr Donald Trump și-a început afacerea imobiliară în New York-ul anilor ’70 și ’80, cu ajutorul infamului avocat Roy Cohn”, iar actorul ales pentru a-l interpreta este Sebastian Stan, actorul cu origini române și cuoscut pentru blockbusterele Marvel.

Un film despre viața timpurie și ascensiunea lui Donald Trump în lumea imobiliară din New York a fost anunțat pentru prima dată în 2018, chiar de jurnalistul Gabriel Sherman, care a acoperit pe larg campania prezidențială a lui Trump din 2016.

Deci, înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite de luna viitoare, filmul a stârnit deja multe discuții și discursuri în jurul fostului președinte american. Ulterior s-a aflat și ce a spus Donald Trump și echipa sa despre film după premiera sa la Festivalul de Film de la Cannes din acest an.

După cum era de așteptat și, de altfel, anticipat, Donald Trump nu a luat cu ușurință problema filmului, în ciuda faptului că regizorul Ali Abbasi s-a oferit chiar să îi prezinte filmul lui Trump în privat, înainte de lansarea generală.

În timpul proiecțiilor filmului la Festivalul de Film de la Cannes la începutul acestui an, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, a emis o declarație conform căreia fostul președinte va intenta un proces „pentru a răspunde afirmațiilor flagrant false ale acestor regizori prefăcuți. Acest gunoi este pură ficțiune care senzaționalizează minciuni care au fost demult demascate”.

Cu toate acestea, candidatul republican la președinție nu a fost la fel de elocvent în răspunsul său înainte de lansarea filmului în Regatul Unit:

Românul Sebastian Stan, acum în vârstă de 42 de ani, a luat decizia curajoasă de a-i da viață controversatului afacerist și fost președinte american, și se pare că efectele deciziei sale încep să apară.

După cum scriam anterior, cel pe care-l interpretează în biopic deja a avut o reacție extrem de dură, iar Sebastian Stan s-a simțit lezat de cele declarate, astfel că a decis să i-a atitudine.

Presa americană de senzațional a așteptat cu sufletul la gură reacțiile din partea regizorului, a producătorilor, scenaristului Gabriel Sherman, și chiar din partea actorului Sebastian Stan.

„Am citit tot ce am putut despre Donald Trump și Roy Cohn și despre New York în anii ’70 și ’80. Și apoi am mers să iau interviuri oamenilor care i-au cunoscut pe Donald și Roy în acei ani și le-am cerut mai multe anecdote. Așa că a fost un amestec de cercetare istorică plus propriile mele interviuri.”, a declarat Sherman într-un interviu recent acordat The Hollywood Reporter