Cât de bogat este Donald Trump. Ce avere deține și care este afacerea din care face cei mai mulți bani

Pentru unii este personajul plin de carismă, bani, și chiar putere. Pentru alții, este considerat un adevărat pericol la adresa democrației americane. Dar, indiferent din ce punct de vedere ne-am uita, ne putem da seama cât de bogat este Donald Trump. Deși falimentar în anii 80, fostul președinte american știe ce avere deține, iar opinia publică a aflat care este afacerea din care face cei mai mulți bani.

Donald Trump, miliardarul carismatic al Americii

Astăzi, candidat pentru un al doilea mandat de președinte al SUA, și cu mari probleme în justiție, Donald Trump a ajuns de la un nimeni, la miliardarul carismatic al Americii.

Vorbim, așadar, despre cum mașina americană de făcut vedete l-a creat pe Donald Trump, iar asta se întâmpla la finalul anilor 70, și pe tot parcursul anilor 80.

Un real portret al acestui personaj avea să-l facă celebra publicație New York Times, spunând că „Deși și-a petrecut viața negând existența averii, ridiculizându-și tatăl ca pe un om de nimic pentru ca propriile realizări să pară mai eroice, faptul că se născuse bogat fusese primul noroc al vieții sale foarte norocoase.”

În contextul materialului publicat de NY Times, jurnaliștii prezentau modul în care acesta avea să fie descoperit de Mark Burnett și aruncat în groapa cu lei a televiziunii, precizând mai departe că „Producătorii The Apprentice au fost nevoiți, de asemenea, să inventeze o versiune a lui Donald Trump care nu există în realitate – cumpătat, grijuliu și bogat la nesfârșit – o reabilitare completă a imaginii sale publice.”

Trump și-a făcut un nume ca dezvoltator imobiliar

Dar, cu mult înainte de „The Aprrentice” și Mark Burnett, Donald Trump își făcuse deja un nume în lumea miliardarilor și a afacerilor de succes, cel puțin unele dintre ele. Timp de decenii, Trump și-a făcut un nume ca dezvoltator imobiliar, devenind ulterior și personalitate TV.

Fostul președinte a absolvit Școala Wharton a Universității din Pennsylvania în 1968 și s-a alăturat afacerii imobiliare a tatălui său.

Trebuie să mai reamintim aici că Trump avea să crească într-o perioadă extremă și volatilă. Este perioada de după anul 1968, cu acea explozie a libertăților, ulterior pusă la punct de fostul președinte Ronald Reagan după 1981, care a adus bazele unei creșteri economice fantastice.

După o serie de afaceri extrem de profitabile, aparent cel puțin, Donald Trump va intra într-o spirală a falimentelor, și nu puține la număr, ceea ce a dus la o diminuare a popularității sale, mai ales în rândul investitorilor.

Dar, deși concentrat pe a face milioane de dolari, nu puține au fost situațiile în care Donald Trump și-a arătat care îi sunt opțiunile politice, părerile și, în cele din urmă, doctrina pe care și-a ales-o, una plină de extremism.

Cât de bogat este Donald Trump?

Presa americană a fost în permanență cu ochii pe miliardarul american, devenind ulterior și președinte al Statelor Unite ale Americii, iar conform celor de la Washington Post, de la preluarea președinției, Trump a câștigat bani prin contracte de cărți, discursuri și prin compania care deține rețeaua sa de social media, Truth Social.

Se pare că averea sa netă este de aproximativ 3,9 miliarde de dolari, mai mult decât 99,9 % din gospodăriile americane.

Aceeași prestigioasă publicație mai scrie că Trump are dreptul la o pensie federală în calitate de fost președinte, dar o mare parte a veniturilor provin din afacerile sale.

Fostul președinte și actualul candidat republican a raportat venituri de cel puțin 635 de milioane de dolari din proprietăți imobiliare, hoteluri, stațiuni și terenuri de golf în cursul anului 2023, potrivit unei analize realizate de The Post.

Ce avere deține și care este afacerea din care face cei mai mulți bani

O mare parte din averea sa netă se datorează acum participației sale la compania mamă a Truth Social, Trump Media & Technology Group. Compania a devenit publică în martie și a raportat o pierdere trimestrială de 16,4 milioane de dolari luna trecută.

Portofoliul Organizației Trump enumeră proprietăți din întreaga lume, inclusiv cel puțin patru proprietăți comerciale în New York și California, împreună cu cel puțin nouă hoteluri în America de Nord, Europa și Asia.

În formularele de declarații financiare depuse în acest an, Trump a raportat unele detalii privind veniturile sale din proprietăți.

Vorbim așadar, inclusiv de cele 161 de milioane de dolari din terenul de golf de la stațiunea sa Doral din Florida.

În formularele depuse în 2023, miliardarul a raportat venituri de 284 de milioane de dolari din vânzarea în 2022 a hotelului Trump International din Washington.

Impactul realegerii lui Donald Trump ca președinte, la nivel global

Anul 2024 este un an greu din punct de vedere politic, iar faptul că, deși pus sub acuzare, Donald Trump a decis să candideze pentru un nou mandat, are implicații politice și economice la nivel global.

Fostul președinte a trecut prin 2 situații tensionate, două tentative de asasinat, sau cel puțin așa a reieșit din anchetele federale.

Dar, cu toate astea, Donald Trump își continuă retorica extremistă și campania plină de declarații războinice.

Intra în campanie împotriva actualului președinte american Joe Biden, bătrân și se pare extrem de bolnav, cu mari șanse și procente din partea electoratului.

Lucrurile aveau să se schimbe după retragerea lui Biden și intrarea în cursă a vicepreședintelui Kamala Harris. Dar, analiștii vorbesc despre impactul realegerii lui Donald Trump la nivel global.

Astfel că, realegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite ar avea un impact profund la nivel global, influențând politica internațională, economiile mondiale și relațiile diplomatice.

Pe parcursul primului său mandat (2017-2021), Trump a adoptat o abordare neconvențională. Președenția sa a fost caracterizată de politici protecționiste, retorică naționalistă și o reconfigurare a relațiilor cu aliați tradiționali și rivali.

Revenirea sa la Casa Albă ar însemna o continuare a acestor tendințe, dar cu o intensitate și mai mare, având în vedere experiențele acumulate și contextul politic schimbat.

Realegerea lui Donald Trump ar genera schimbări semnificative în ordinea globală, amplificând tensiunile internaționale, este una din principalele concluzii, remodelând economia globală și afectând eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Lumea ar deveni mai fragmentată, iar alianțele și echilibrele existente ar fi testate în moduri noi și imprevizibile.