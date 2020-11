Cum a umilit-o Donald Trump pe Nadia Comăneci. Vedeta noastră i-a dat o replică dură VIDEO

Nadia Comăneci, este în continuare una din cele mai importante ppersonalități din gimnastica mondială. Acum, ajunsă la 58 de ani, duce o viață frumoasă alături de soțul ei în Statele Unite ale Americii. În 2008, Nadia a decis să participe în celebrul show ”The Apprentice”, realizat de actualul președinte american, Donald Trump.

”Am făcut-o pentru că fiecare participant a avut ocazia să vorbească despre activitatea lor caritabilă și a existat o sumă de bani ce puteau fi donați pentru o cauză de caritate la alegere. Nu știam ce va fi. Am vrut să vorbesc despre Special Olympics. A fost o experiență interesantă, să spunem așa. Știam că vom fi concediați la un moment dat. Dar nu am vrut să fiu primul concediat, așa că din acest motiv am fost al doilea concediat. În timp, a devenit un pic prea ciudat pentru mine și nu m-am văzut în acel gen de mediu.”, poestește Nadia Comăneci.