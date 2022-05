Reușită uriașă pentru Mădălina Ghenea la Cannes. Ce premiu a primit celebra actriță. Frumoasa actriță a purtat pe covorul roșu o ținută care i-a adus numai laude din partea criticilor de modă. Mădălina Ghenea a fost premiată, alături de alte personalități precum Khaby Lame, Alec Monopoly, Stepan the Cat și Nikkie Tutorials.

Mădălina Ghenea a fost premiată la „World Influencers and Bloggers Awards”, ediția 2022, care s-a desfășurat la Cannes. Ținuta pe care a purtat-o pe covorul roșu i-a adus multe laude.

Mădălina Ghenea a fost premiată alături de alte personalități ale anului, iar printre câștigători se regăsesc nume precum Khaby Lame, Alec Monopoly, Stepan the Cat și Nikkie Tutorials.

„World Influencers and Bloggers Awards” este o decernare de premii în care, în fiecare an, se încununează meritele persoanelor care se remarcă și își fac auzită vocea în campaniile sociale. Festivalul are loc în timpul Festivalului de la Cannes, iar Mădălina Ghenea s-a aflat pe scenă, în fața multor vedete.

Mădălina Ghenea a purtat o ținută foarte elegantă. Rochia ei este semnată de celebrul designer pe nume Zuhair Murad. Ea a fost lăudată de criticii de modă. Mădălina Ghenea a optat pentru o ținută verde, accesorizată cu sandale argintii.

Actrița a purtat un colier și o pereche de cercei din diamante. Coafura sa a fost una lejeră, cu păr ondulat, iar machiajul a fost cel obișnuit al ei: smokey eyes în nuanțe reci.

„Mulțumesc pentru premiu! Am început să lucrez la 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea, Charlotte, am simțit că nu făceam suficient.

Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez.

Datorită prietenei mele ucrainene @tetyanaveryovkina, am avut șansa să-i cunosc pe uimitorii fotografi @vicoolyasaida Saida și Viktoriia, am reușit să o am pe Saida aici cu noi în seara asta, a călătorit timp de 8 ore pentru a fi alături de noi. Sunt ucraineni și de când i-am cunoscut nu am încetat să lucrez cu ei, împreună am filmat campanii la nivel mondial, mărcile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ei și este uimitor să văd cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-un mod atât de incredibil, atât de profesionist, acest premiu este pentru fetele mele (….)”, a notat Mădălina Ghenea pe Instagram.