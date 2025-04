Imagini rare cu Theo Rose şi Anghel Damian. Cum o susţine regizorul pe artistă la concerte, fanii s-au emoţionat

Theo Rose a trăit o seară de neuitat la Sala Palatului, unde și-a încântat fanii cu spectacolul „Pe vechi”. Alături de ea, în culise, s-au aflat toți cei dragi, inclusiv partenerul său, Anghel Damian, care i-a oferit un moment romantic și emoționant înainte de a urca pe scenă. Regizorul i-a sărutat iubita și a încurajat-o, gest care a impresionat profund publicul și fanii artistei.

Concertul de la Sala Palatului a fost un adevărat succes pentru Theo Rose. Artista a cucerit scena cu prestația sa, iar publicul a răsplătit-o cu aplauze puternice. Spectacolul „Pe vechi”, un omagiu adus muzicii perioadei interbelice, a fost primit cu entuziasm de spectatori, marcând încă un moment important în cariera sa.

În culise, Theo Rose a trăit emoții intense nu doar alături de echipa sa, ci și de familie. Artista a fost surprinsă ținându-l în brațe pe băiețelul ei, Sasha, într-o imagine care a înduioșat internetul. Îmbrăcat elegant, micuțul privea atent către un afiș al mamei sale. Într-o filmare publicată de artistă pe conturile de socializare, aceasta apare alături de iubitul ei, Anghel Damian, care o sărută și o încurajează înainte de a urca pe scenă.

De câteva luni, Theo Rose străbate țara cu spectacolul său unic, „Pe vechi”, reinterpretând cu pasiune muzica interbelică. După concertele susținute în mai multe orașe, artista a revenit în București pentru două seri memorabile la Sala Palatului. Pe scenă, a fost acompaniată de sora sa, Raluca Diaconu, dar și de alți artiști precum Simion Bogdan Mihai și Colin Doljescu, oferind publicului un spectacol de excepție. După eveniment, artista a împărtășit emoțiile trăite cu fanii săi pe Facebook:

„Încerc să mă adun după seara trecută… Nu știu cum s-o descriu, dar cineva mi-a spus că am reușit să transformăm Sala Palatului într-o cameră în care parcă am vorbit unu la unu cu fiecare în parte. Mi se pare superb dacă așa s-a simțit și din față. Mulțumesc că ați venit și că veniți! ‘Pe vechi’ e cea mai frumoasă provocare pe care eu și trupa ne-am dat-o de când cântăm împreună și suntem fericiți!”