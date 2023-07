Ce emisiune va prezenta Sebastian Felix Țopescu, fiul fostului mare comentator sportiv, la TVR. Alexandra Stan, invitată în prima ediţie

Sebastian Felix (24 de ani), fiul cel mic al regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, va prezenta o emisiune în grila de primăvară a postului public de televiziune din România. Mama acestuia, Christel Ungar, face parte din Consiliul de Administraţie al SRTv, propusă în funcție de președintele Klaus Iohannis. Ce presupune noul reality-show de la TVR?

Apare o nouă emisiune la TVR 1, cu fiul regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu în postura de prezentator. Băiatul lui Christel Ungar Ţopescu, membră în Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române, este gazda reality-show-ului de la postul public.

„Vis sau realitate” debutează astăzi, 26 martie 2023 la TVR 1, în fiecare duminică, de la 16.30, avându-l ca prezentator pe Sebastian Felix Ţopescu (24 de ani).

Potrivit TVR, emisiunea „își propune să încurajeze oamenii să viseze și să-și urmărească visele până la capăt, chiar dacă ar fi doar pentru o singură zi”.

„Sunt foarte norocos cu familia în care m-am născut, de la care am învăţat foarte multe, în special despre lumea televiziunii, iar asta m-a ajutat să mă dezvolt şi să ajung în punctul în care sunt astăzi. Acum un an nu m-aş fi gândit că voi lucra în televiziune, totuşi, sunt incredibil de fericit că am hotărât să-mi asum acest risc şi această provocare nouă. Mă simt ’ca peştele în apă’, este cel mai bun mod în care aş putea descrie această experienţă”, a declarat Sebastian Felix Ţopescu, notează Paginademedia.