Top 15 actori români care au ajuns la Hollywood. Locul întâi e ocupat de un nume surprinzător

Cinematografia românească a dat de-a lungul timpului nume mari. Mulți dintre ei, poate da, poate nu, au visat să joace în producții internaționale importante. Unii chiar au ajuns la Wollywood, jucând în filme de box office. Dintre aceștia 15 sunt într-un top al actorilor români la Hollywood.

Top 15 actori români care au ajuns la Hollywood

Unii dintre cei mai în vogă actori români de film au trcut oceanul, ajungând să joace în producții americane de top. Filmele, cu succes la box office, au făcut astfel încojurul lumii, iar numele acestora a ajuns să fie cunoscut în toată lumea.

Primul care a dat startul, prin anii 90 a fost nimeni altul decât Marcel Iureș. Primele producții inernaționale au fost în 1994, și 1996. Ulterior, în 1997 joacă alături de Nicole Kidman și George Clooney în ”The Peacemaker”, un film cu încasări colosale la box office.

Actori de top cu rădăcini românești

Sunt mulți români care au jucat în filme de la Hollywood. Probabil că i-ați văzut pe Marcel Iures și Maia Morgestern în mai multe blockbustere de la Hollywood. Știai totuși că unii actori cunoscuți au rădăcini românești? Nume ca Sebastian Stan, Winona Ryder, Lauren Bacall, Natalie Portman sau Dustin Hoffman au legături de sânge cu România.

De exemplu părinții lui Dustin Hoffman erau evrei care au fugit din România în 1937. El a spus odată „Eu sunt un evreu român!”. Este bine cunoscut pentru că a jucat în filme precum Tootsie, Rain man și Kramer versus Kramer. Dacă acste nume sunt deja staruri internaționale, de dincolo de ocean, hai să vedem care este ordinea celebrității actorilor români, din România, într-un top al actorilor români care au ajuns la Hollywood:

Locul 1 – Mădălina Ghenea

Pe locul întâi, suprinzător, ca și popularitate, o regăsim pe Mădălina Ghenea. A ajuns cunoscută ca actriță, după o carieră de fotomodel, jucând în trei producții importante de la Hollywod. Este vorba de “Dom Hemingway” din anul 2013, “Tinereţe” şi “Zoolander 2”. Ea a devenit mai cunoscută după cele două relații cu actori celebri, Gerard Butler şi Michael Fassbender.

Locul 2 – Marcel Iureș

Pe locul doi îl regăsim pe Marcel Iureș, cu cele mai multe producții de la Hollywood în care are apariții importante. De la Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles și până la serialul Strike Back, sezonul 4, seria tv The Game din anii 2014-2015, Marcel Iureș este cel mai vizibil actor român la Hollywood.

Locul 3 – Maia Morgenstern

Pe acest loc fruntaș, nu este o surpriză, o regăsim pe Maia Morgenstern, iar apariția ei în rol principal din producția lui Mel Gibson, Passion of the Christ”, au propulsat-o instant printre actorii români bine văzuți la Hollywood.

Locul 4 – Dragoș Bucur

Mai nou, controversatul actor român, Dragoș Bucur are la activ câteva apariții în producții internaționale. Debutul inernațional și l-a făcut în producția din 2007, ”Youth Without Youth”. Ulterior a mai avut câteva apariții, dar filmele și serialele în care apare nu au avut succesul scontat de producători.

Locul 5 – Ion Caramitru

Un alt mare actor și exponent al unei generații de aur a cinematografiei românești, Ion Caramitru se poate lăuda cu apariții în producții străine. Debutul și l-a făcut în 1991 cu producția ”Kafka, ca mai apoi să îi fie partener lui Marcel Iureș în producția din 1996, ”Mission: Impossible”.

