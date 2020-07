Cum arată iubita lui Sebastian Stan. Actorul din „Avengers”, prima apariție alături de noua prietenă

Sebastian Stan a fost surprins de fotografi alături de noua sa iubită, în Ibiza. Blondina a postat câteva imagini din escapada romantică și pe contul ei de Instagram, însă fără a-l eticheta și pe actorul din ”Avengers”.

Sebastian Stan, surprins alături de noua iubită, în timpul unei escapade romantice

Sebastian Stan a părăsit New York-ul pentru o vacanță în Ibiza, alături de noua parteneră, Alejandra Onieva. Actorul din ”Avengers”, în vârstă de 37 de ani, a fost fotografiat pe iaht, în momente de tandrețe alături de blondină. Actrița spaniolă a postat câteva imagini din această escapadă romantică și pe contul ei de Instagram, fără a-l dezvălui însă și pe Sebastian în ele.

„Aceste momente pe care ți le dăruiește viața ☀️”, a scris Alejandra.

Sebastian Stan a avut în trecut o relație cu Leighton Meester din Gossip Girl, dar și cu Dianna Agron, Jennifer Morrison și Margarita Levieva.

A apărut în filmul ”Endings, Beginnings”, împreună cu starul din ”50 Shades of Grey”, Jamie Dornan, și actrița Shailene Woodley din ”Big Little Lies”.

În luna mai, actorul român făcea mărturisiri despre cât de mult iubește New York-ul, declarând că nu-și poate închipui să plece altundeva în timpul pandemiei, pentru că „Aici este casa mea. Nu am un loc în altă parte unde să mă retrag. Oamenii care nu trăiesc aici poate își imaginează că este un loc singuratic. Eu sunt foarte mândru că sunt aici. unt într-o relație cu acest oraș. A făcut ca multe să devină posibile pentru mine în această țară, așa că nu vreau să-l abandonez”, scrie dailymail.co.uk.

Sebastian a fost născut în Constanța. Părinții săi au divorțat când acesta avea doi ani. Când avea opt ani, Sebastian împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, se stabilesc pentru o vreme în Viena, Austria, unde Georgeta a fost angajată ca pianistă, în urma Revoluției Române din decembrie 1989. La vârsta de zece ani, Sebastian joacă primul său rol într-un film numit: 71 ”Fragments of a Chronology of Chance”, de directorul austriac Michael Haneke. După patru ani,acesta se mută în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.