Yamaha NMAX E folosește un motor electric compact și o baterie montată central

Elementul principal al noului NMAX E este sistemul de propulsie eAxle, dezvoltat de Yamaha pentru a integra componentele electrice într-un ansamblu compact. Motorul dezvoltă o putere nominală de 6,7 kW, echivalentul a aproximativ 9 CP, și poate atinge un maxim de 7,5 kW, adică aproximativ 10 CP. Cuplul maxim este de 33,3 Nm, disponibil într-un regim de funcționare caracteristic motoarelor electrice, unde răspunsul la accelerație poate fi rapid și progresiv.

Energia este furnizată de un acumulator litiu-ion de 3,5 kWh, amplasat central și relativ jos în șasiu, pentru a contribui la un centru de greutate coborât. Spre deosebire de unele scutere electrice urbane care utilizează baterii detașabile, Yamaha a ales o configurație fixă, destinată să optimizeze distribuția masei și integrarea componentelor. Această soluție poate reprezenta un avantaj pentru comportamentul rutier, dar presupune existența unui loc de parcare cu acces la alimentare electrică, deoarece bateria nu poate fi transportată separat în apartament pentru încărcare.

Autonomia declarată este de 104 km conform ciclului WMTC Class 1, o metodologie de testare utilizată pentru vehiculele motorizate pe două roți. Valoarea nu reprezintă o garanție pentru orice regim de deplasare, deoarece viteza, temperatura, diferențele de nivel și greutatea transportată pot modifica rezultatele. Pentru un utilizator care parcurge zilnic 15 sau 20 km prin oraș, autonomia ar putea permite mai multe zile de utilizare între încărcări, în condiții favorabile.

Yamaha a integrat un încărcător de bord de 800 W, astfel încât scuterul să poată fi conectat direct la o priză domestică sau la o stație publică AC prin interfața compatibilă. Încărcarea completă, de la 0% la 100%, durează aproximativ cinci ore și jumătate. Este un interval rezonabil pentru alimentarea peste noapte, dar considerabil mai mare decât timpul necesar unui automobil electric modern pentru o sesiune de încărcare rapidă în curent continuu.

Trei moduri de rulare, ABS și dotări care pot atrage navetiștii din România

NMAX E oferă trei moduri de funcționare: Sport, Touring și Eco. Primul prioritizează reacția rapidă la accelerație, al doilea urmărește un comportament echilibrat pentru utilizarea zilnică, iar modul Eco reduce performanțele pentru a favoriza autonomia. Sistemul include și frânare regenerativă, care permite recuperarea unei părți din energia cinetică în timpul decelerării. Cantitatea recuperată depinde însă de condițiile de rulare și nu poate compensa integral consumul asociat accelerării.

Din punctul de vedere al siguranței, Yamaha oferă controlul tracțiunii, ABS și frâne cu disc de 245 mm atât pe față, cât și pe spate. Scuterul utilizează roți de 13 inci, o furcă telescopică frontală și două amortizoare în partea din spate. Un detaliu interesant este prezența funcției de deplasare în marșarier la viteză redusă, destinată manevrelor în spații înguste. Pentru un vehicul electric, unde motorul poate controla direct sensul de rotație, asemenea funcții sunt relativ simplu de integrat din punct de vedere tehnic.

Instrumentarul digital utilizează un ecran TFT de cinci inci, cu posibilitatea conectării la smartphone prin aplicația Yamaha Motor On. Sistemul poate afișa indicații de navigație, informații despre baterie, date referitoare la deplasare și notificări de întreținere. Lista dotărilor include pornire fără cheie, iluminare LED, port USB-C și un compartiment iluminat sub șa, care poate acomoda anumite modele de căști integrale, în funcție de dimensiuni.