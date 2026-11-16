Yamaha electrifică unul dintre cele mai populare scutere ale sale. NMAX E promite 104 km autonomie și încărcare direct la priză
În marile orașe europene, scuterul a devenit pentru mulți utilizatori una dintre cele mai eficiente alternative la automobil, mai ales atunci când deplasările zilnice sunt scurte, traficul este aglomerat, iar găsirea unui loc de parcare consumă mai mult timp decât traseul propriu-zis. Yamaha încearcă să transfere aceste avantaje în universul mobilității electrice printr-un model care nu arată ca un experiment tehnologic, ci ca o evoluție firească a unuia dintre cele mai cunoscute scutere ale sale. Noul NMAX E aduce propulsia electrică într-o gamă asociată până acum în principal cu motoarele termice.
Prezentat pentru anul 2027, Yamaha NMAX E este un scuter electric echivalent categoriei de 125 cmc, conceput pentru utilizare urbană și deplasări cotidiene. Modelul promite o autonomie de până la 104 km, dispune de o baterie de 3,5 kWh și poate fi încărcat atât de la o priză domestică, cât și de la o stație publică de curent alternativ compatibilă. În plus, primește ABS, controlul tracțiunii, instrumentar digital și conectivitate cu smartphone-ul, dotări care îl apropie de scuterele convenționale mai bine echipate.
Yamaha NMAX E folosește un motor electric compact și o baterie montată central
Elementul principal al noului NMAX E este sistemul de propulsie eAxle, dezvoltat de Yamaha pentru a integra componentele electrice într-un ansamblu compact. Motorul dezvoltă o putere nominală de 6,7 kW, echivalentul a aproximativ 9 CP, și poate atinge un maxim de 7,5 kW, adică aproximativ 10 CP. Cuplul maxim este de 33,3 Nm, disponibil într-un regim de funcționare caracteristic motoarelor electrice, unde răspunsul la accelerație poate fi rapid și progresiv.
Energia este furnizată de un acumulator litiu-ion de 3,5 kWh, amplasat central și relativ jos în șasiu, pentru a contribui la un centru de greutate coborât. Spre deosebire de unele scutere electrice urbane care utilizează baterii detașabile, Yamaha a ales o configurație fixă, destinată să optimizeze distribuția masei și integrarea componentelor. Această soluție poate reprezenta un avantaj pentru comportamentul rutier, dar presupune existența unui loc de parcare cu acces la alimentare electrică, deoarece bateria nu poate fi transportată separat în apartament pentru încărcare.
Autonomia declarată este de 104 km conform ciclului WMTC Class 1, o metodologie de testare utilizată pentru vehiculele motorizate pe două roți. Valoarea nu reprezintă o garanție pentru orice regim de deplasare, deoarece viteza, temperatura, diferențele de nivel și greutatea transportată pot modifica rezultatele. Pentru un utilizator care parcurge zilnic 15 sau 20 km prin oraș, autonomia ar putea permite mai multe zile de utilizare între încărcări, în condiții favorabile.
Yamaha a integrat un încărcător de bord de 800 W, astfel încât scuterul să poată fi conectat direct la o priză domestică sau la o stație publică AC prin interfața compatibilă. Încărcarea completă, de la 0% la 100%, durează aproximativ cinci ore și jumătate. Este un interval rezonabil pentru alimentarea peste noapte, dar considerabil mai mare decât timpul necesar unui automobil electric modern pentru o sesiune de încărcare rapidă în curent continuu.
Trei moduri de rulare, ABS și dotări care pot atrage navetiștii din România
NMAX E oferă trei moduri de funcționare: Sport, Touring și Eco. Primul prioritizează reacția rapidă la accelerație, al doilea urmărește un comportament echilibrat pentru utilizarea zilnică, iar modul Eco reduce performanțele pentru a favoriza autonomia. Sistemul include și frânare regenerativă, care permite recuperarea unei părți din energia cinetică în timpul decelerării. Cantitatea recuperată depinde însă de condițiile de rulare și nu poate compensa integral consumul asociat accelerării.
Din punctul de vedere al siguranței, Yamaha oferă controlul tracțiunii, ABS și frâne cu disc de 245 mm atât pe față, cât și pe spate. Scuterul utilizează roți de 13 inci, o furcă telescopică frontală și două amortizoare în partea din spate. Un detaliu interesant este prezența funcției de deplasare în marșarier la viteză redusă, destinată manevrelor în spații înguste. Pentru un vehicul electric, unde motorul poate controla direct sensul de rotație, asemenea funcții sunt relativ simplu de integrat din punct de vedere tehnic.
Instrumentarul digital utilizează un ecran TFT de cinci inci, cu posibilitatea conectării la smartphone prin aplicația Yamaha Motor On. Sistemul poate afișa indicații de navigație, informații despre baterie, date referitoare la deplasare și notificări de întreținere. Lista dotărilor include pornire fără cheie, iluminare LED, port USB-C și un compartiment iluminat sub șa, care poate acomoda anumite modele de căști integrale, în funcție de dimensiuni.
Pentru România, un asemenea scuter ar putea fi atractiv în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau alte orașe unde deplasările zilnice sunt afectate de trafic. Totuși, caracterul practic depinde de infrastructura de încărcare, de existența unui spațiu de parcare și de costul final de achiziție. De asemenea, categoria permisului necesar trebuie stabilită potrivit omologării europene și legislației românești aplicabile, fără a presupune că toate scuterele electrice pot fi conduse automat cu permisul B.
Yamaha nu a anunțat încă prețul final sau toate piețele europene pe care va comercializa NMAX E. Aceste informații vor fi esențiale pentru evaluarea competitivității sale, mai ales în raport cu scuterele pe benzină de 125 cmc, care oferă alimentare rapidă și autonomii mai mari.
Dincolo de cifre, lansarea NMAX E arată că producătorii consacrați încep să integreze propulsia electrică în familiile lor tradiționale de produse, nu doar în modele experimentale dezvoltate separat. Dacă autonomia și prețul vor corespunde așteptărilor utilizatorilor, scuterul ar putea deveni o alternativă interesantă pentru cei care își doresc mobilitate electrică fără să renunțe la ergonomia și caracteristicile unui Yamaha NMAX convențional.