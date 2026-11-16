Project Ventura promite performanțe apropiate de motocicletele convenționale

Noua motocicletă Project Ventura utilizează un sistem electric capabil să dezvolte peste 20 kW, echivalentul a cel puțin 27 CP, și are o viteză maximă de aproximativ 130 km/h, care poate fi atinsă pentru intervale scurte. Viteza maximă susținută este estimată la aproximativ 105 km/h, o diferență importantă pentru cei care intenționează să utilizeze motocicleta și în afara orașului. Producătorul urmărește astfel să ofere un vehicul agil, potrivit pentru naveta zilnică și deplasările recreative, fără costurile și masa unui model electric de performanță superioară.

Project Ventura dispune de roți de 17 inci, poziție de conducere verticală și un șasiu dezvoltat pentru manevrabilitate. Motocicleta este concepută pentru doi ocupanți și va include ABS, conectivitate Bluetooth și un încărcător integrat, compatibil cu alimentarea în curent alternativ. Capacitatea bateriei nu a fost încă publicată, iar autonomia estimată diferă între materialele disponibile. Pagina oficială Zero indică aproximativ 120 km în condiții reale, în timp ce unele prezentări de la EICMA au menționat aproximativ 150 km. Până la stabilirea specificațiilor finale, aceste valori trebuie tratate ca estimări preliminare.

Cea mai interesantă informație comercială este prețul urmărit de producător. Zero intenționează să comercializeze Project Ventura în Statele Unite pentru mai puțin de echivalentul a aproximativ 7.300 de euro. Acest obiectiv nu reprezintă un preț final confirmat pentru Europa, unde taxele și particularitățile piețelor locale pot modifica valoarea. Lansarea versiunii de producție este programată pentru vara anului 2027.

Zero pregătește motociclete omologate pentru drumuri publice și încărcare rapidă

Pe lângă Ventura, compania a prezentat o versiune omologată pentru circulația pe drumurile publice a motocicletei electrice XE, destinată în special pieței americane, unde modelul anterior era comercializat predominant pentru utilizare off-road. Noua configurație primește echipamente de iluminare, instrumentar de bord și modificări ale transmisiei finale pentru utilizare rutieră. Viteza maximă declarată ajunge la aproximativ 97 km/h, iar prețul american de pornire este echivalent cu aproximativ 5.700 de euro. În Europa, anumite configurații XE omologate pentru circulație existau deja, astfel încât noutatea trebuie privită în contextul fiecărei piețe.

Un alt model important este Zero LS3, un scuter electric care poate atinge aproximativ 120 km/h și oferă o autonomie declarată de până la 150 km. Acesta utilizează trei baterii cu o capacitate cumulată de 5,6 kWh, dintre care una este detașabilă. Scuterul dispune de mânere încălzite, șa încălzită și funcții conectate, fiind orientat către utilizatorii care vor să circule inclusiv în sezonul rece. Lansarea europeană este programată pentru primăvara anului 2027, iar prețurile anunțate diferă între piețe, situându-se în jurul valorii de 7.000 de euro.

Zero dezvoltă și o nouă aplicație pentru smartphone, prin care motocicliștii vor putea personaliza răspunsul accelerației, frânarea regenerativă și anumite moduri de rulare. Software-ul va include informații despre baterie, istoricul deplasărilor, identificarea stațiilor de încărcare și configurarea limitelor de încărcare, funcții relevante pentru prelungirea duratei de exploatare a acumulatorilor.

Poate cea mai importantă promisiune pentru utilizarea pe distanțe lungi este introducerea încărcării rapide în curent continuu. Constructorul urmărește ca motocicletele compatibile să poată recupera energia de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute, începând din 2027. Pentru Europa este prevăzută utilizarea conectorilor CCS, în timp ce modelele nord-americane vor folosi NACS. Zero analizează inclusiv posibilitatea modernizării unor motociclete existente, dar lista modelelor compatibile și costurile intervențiilor nu au fost încă anunțate.