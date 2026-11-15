Mașinuța electrică de numai 2,25 metri care prinde 85 km/h. Eli ZERO MX costă 16.900 de euro și promite 200 km autonomie

Eli ZERO MX dublează aproape viteza modelului original

Diferența fundamentală dintre noul ZERO MX și versiunile anterioare este încadrarea în categoria europeană L7e, destinată cvadriciclurilor grele. În timp ce Eli ZERO convențional aparține categoriei L6e și are viteza maximă limitată la 45 km/h, noua versiune poate atinge 85 km/h, apropiindu-se de performanțele necesare pentru deplasări pe anumite drumuri din afara localităților. Este important de precizat că această clasificare nu transformă automat vehiculul într-un autoturism obișnuit, omologat în categoria M1, iar regulile de circulație și cerințele privind permisul trebuie analizate separat.

Din punct de vedere tehnic, Eli ZERO MX utilizează o platformă electrică de 96 de volți, un șasiu din aluminiu și o baterie litiu-fier-fosfat de 14,4 kWh. Motorul dezvoltă o putere maximă de 20 kW, iar autonomia declarată ajunge la 200 km. Alegerea chimiei LFP poate aduce avantaje în privința durabilității și stabilității termice, deși autonomia efectivă va depinde de temperatură, viteză, diferențele de nivel și utilizarea climatizării. Pentru un vehicul care măsoară numai 2,25 metri lungime, capacitatea acumulatorului este suficient de mare încât să permită deplasări urbane repetate fără conectarea zilnică la priză.

Un aspect interesant este că Eli încearcă să ofere dotări pe care cumpărătorii le asociază în mod normal cu automobile considerabil mai mari. Lista de echipamente include aer condiționat, sistem de acces și pornire fără cheie, servodirecție electrică, frâne cu disc pe toate roțile, ABS și cameră video pentru mersul înapoi. Instrumentarul digital utilizează un ecran de 8,8 inci, în timp ce sistemul multimedia dispune de un afișaj de 10,1 inci și compatibilitate Apple CarPlay. Sunt disponibile două moduri de condus, Eco și Sport, iar încărcarea se realizează printr-un sistem de bord de 3,3 kW, compatibil cu alimentarea în curent alternativ.

Versiunea Race Edition și comparația inevitabilă cu Dacia Spring

La Milano, Eli a prezentat și ZERO Race Edition, o serie specială disponibilă atât pentru configurația L6e, cât și pentru noua versiune L7e. Aceasta se remarcă prin culoarea Turbo Red, elementele grafice sportive, modificările estetice ale caroseriei și finisajele distincte ale habitaclului. Producătorul a introdus inclusiv un mod Turbo, care modifică răspunsul accelerației pentru o senzație mai dinamică la plecarea de pe loc, fără să schimbe viteza maximă sau limitele impuse de omologare. Cu alte cuvinte, denumirea Race nu transformă vehiculul într-o mașină de competiție, ci reprezintă în primul rând o interpretare mai sportivă a conceptului de microcar electric.

Din punct de vedere comercial, Eli ZERO MX are în Italia un preț de listă de 17.900 de euro, redus promoțional la 16.900 de euro până la 31 decembrie 2026. Versiunea Race Edition costă 16.900 de euro în configurația L6e și 18.900 de euro pentru varianta L7e. Pentru comparație, modelul Eli ZERO de bază este disponibil de la 10.900 de euro, ceea ce arată că trecerea la performanțe mai bune și o baterie mai mare presupune un efort financiar important, raportat la dimensiunile vehiculului. Acestea sunt tarife anunțate pentru Italia, nu prețuri confirmate pentru România.

Din perspectiva unui cumpărător român, comparația cu Dacia Spring este aproape inevitabilă. Ambele vehicule sunt electrice, au dimensiuni reduse și se adresează în principal celor care circulă în oraș, însă diferențele de construcție și omologare sunt esențiale. Dacia Spring este un autoturism propriu-zis, conceput pentru utilizare pe o varietate mai largă de drumuri, în timp ce Eli ZERO MX rămâne un cvadriciclu greu, supus altor cerințe tehnice și de omologare. Prin urmare, simpla comparație a prețurilor sau autonomiilor nu este suficientă pentru stabilirea celui mai bun vehicul.

Avantajul fundamental al modelului Eli este dimensiunea. Cu o lungime de numai 2,25 metri, mașinuța poate ocupa un spațiu de parcare considerabil mai mic decât un autoturism convențional, ceea ce o transformă într-o opțiune interesantă pentru orașele aglomerate. În București sau Cluj-Napoca, unde găsirea unui loc de parcare poate deveni o problemă zilnică, asemenea proporții ar putea avea o valoare practică mai mare decât accelerația sau viteza maximă. În schimb, habitaclul cu numai două locuri, spațiul de bagaje limitat și restricțiile asociate categoriei L7e reduc considerabil versatilitatea în comparație cu un autoturism obișnuit.