Xiaomi a făcut încărcătorul robot pe care Tesla l-a promis acum 10 ani: brațul care bagă singur mașina în priză

Ideea pare mică, dar poate schimba radical experiența de încărcare acasă. Pentru mulți posesori de electrice, încărcarea domestică este deja cea mai comodă variantă: parchezi seara, bagi mașina în priză, pleci dimineața cu bateria plină. Un braț robotic elimină și ultimul gest repetitiv. Practic, transformă încărcarea într-un proces complet automat.

Pentru România, unde tot mai mulți proprietari de case își montează wallbox și panouri fotovoltaice, un astfel de dispozitiv ar putea fi atractiv dacă prețul rămâne rezonabil. În blocurile vechi, discuția este mult mai complicată, dar în garajele individuale sau curțile din zone rezidențiale, ideea are sens.

Braț robotic sau încărcare wireless

Comparația firească este cu încărcarea wireless. Mai mulți producători au explorat sisteme inductive, în care mașina se încarcă printr-o placă montată pe sol. Avantajul este evident: nu există cablu, nu există mufă, doar parchezi deasupra padului. Problema este eficiența și limita de putere.

Sistemele wireless moderne pot ajunge la eficiență de 88–93% în condiții bune de aliniere, în timp ce încărcarea prin cablu ajunge în jur de 95%. Diferența pare mică, dar în ani de încărcare zilnică se transformă în bani pierduți și energie irosită. În plus, standardul SAE J2954 limitează sistemele wireless la 11 kW, în timp ce o conexiune prin cablu poate suporta puteri mai mari.

Brațul robotic Xiaomi oferă același confort de tip „parchează și uită”, dar păstrează avantajul eficienței unei conexiuni fizice. Nu trebuie să modifici mașina pentru încărcare inductivă, nu pierzi energie prin spațiul dintre pad și vehicul și nu depinzi de o aliniere perfectă pe sol. Sistemul folosește AI vision recognition pentru precizie submilimetrică la introducerea mufei.

Un alt avantaj este compatibilitatea potențială. Dacă brațul poate lucra cu un port standard de încărcare, atunci nu este legat de un singur model de mașină, deși integrarea completă cu deschiderea automată a capacului de încărcare va depinde probabil de comunicarea cu vehiculul. Xiaomi spune că sistemul poate comunica cu mașina pentru deschiderea și închiderea portului motorizat.