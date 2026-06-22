Xiaomi a făcut încărcătorul robot pe care Tesla l-a promis acum 10 ani: brațul care bagă singur mașina în priză
Tesla a promis în urmă cu mai bine de un deceniu un încărcător robotizat care se conecta singur la mașină, ca un șarpe metalic ieșit din perete. Prototipul a fost spectaculos, internetul l-a reținut, dar produsul nu a ajuns niciodată pe piață. Acum, Xiaomi pare să ducă ideea mai aproape de realitate, cu un braț robotic de încărcare pentru acasă, conceput să conecteze și să deconecteze automat mașina electrică.
Xiaomi Auto a publicat o demonstrație în care sistemul detectează portul de încărcare, aliniază conectorul și îl introduce fără ca șoferul să atingă cablul. După încărcare, brațul îl scoate automat. Dispozitivul are doar 152 mm lățime, fiind suficient de compact pentru garaje înguste, iar integrarea în ecosistemul smart home Xiaomi permite control și monitorizare de pe telefon.
Ideea pare mică, dar poate schimba radical experiența de încărcare acasă. Pentru mulți posesori de electrice, încărcarea domestică este deja cea mai comodă variantă: parchezi seara, bagi mașina în priză, pleci dimineața cu bateria plină. Un braț robotic elimină și ultimul gest repetitiv. Practic, transformă încărcarea într-un proces complet automat.
Pentru România, unde tot mai mulți proprietari de case își montează wallbox și panouri fotovoltaice, un astfel de dispozitiv ar putea fi atractiv dacă prețul rămâne rezonabil. În blocurile vechi, discuția este mult mai complicată, dar în garajele individuale sau curțile din zone rezidențiale, ideea are sens.
Braț robotic sau încărcare wireless
Comparația firească este cu încărcarea wireless. Mai mulți producători au explorat sisteme inductive, în care mașina se încarcă printr-o placă montată pe sol. Avantajul este evident: nu există cablu, nu există mufă, doar parchezi deasupra padului. Problema este eficiența și limita de putere.
Sistemele wireless moderne pot ajunge la eficiență de 88–93% în condiții bune de aliniere, în timp ce încărcarea prin cablu ajunge în jur de 95%. Diferența pare mică, dar în ani de încărcare zilnică se transformă în bani pierduți și energie irosită. În plus, standardul SAE J2954 limitează sistemele wireless la 11 kW, în timp ce o conexiune prin cablu poate suporta puteri mai mari.
Brațul robotic Xiaomi oferă același confort de tip „parchează și uită”, dar păstrează avantajul eficienței unei conexiuni fizice. Nu trebuie să modifici mașina pentru încărcare inductivă, nu pierzi energie prin spațiul dintre pad și vehicul și nu depinzi de o aliniere perfectă pe sol. Sistemul folosește AI vision recognition pentru precizie submilimetrică la introducerea mufei.
Un alt avantaj este compatibilitatea potențială. Dacă brațul poate lucra cu un port standard de încărcare, atunci nu este legat de un singur model de mașină, deși integrarea completă cu deschiderea automată a capacului de încărcare va depinde probabil de comunicarea cu vehiculul. Xiaomi spune că sistemul poate comunica cu mașina pentru deschiderea și închiderea portului motorizat.
Prețul va decide dacă devine produs real
Momentan, Xiaomi nu a anunțat prețul sau disponibilitatea. Sistemul este la stadiul de demonstrație, deși compania îl prezintă ca pe un produs destinat locuințelor. Aici se va decide totul. Dacă brațul robotic costă 500 de dolari în plus față de un wallbox, adică aproximativ 430 de euro, poate deveni o opțiune foarte interesantă. Dacă ajunge la 3.000 de dolari, adică aproximativ 2.580 de euro, va rămâne un gadget scump pentru pasionați.
Xiaomi are avantajul unui ecosistem smart home foarte dezvoltat și al unei reputații de prețuri agresive. Dacă poate produce sistemul la scară mare, ar putea reuși acolo unde Tesla nu a dus produsul până la capăt. Tesla a pivotat spre încărcare wireless și a achiziționat Wiferion în 2023, dar soluțiile de încărcare complet automată nu au devenit încă standard.
Xiaomi nu este singura companie interesată de încărcare robotizată. Hyundai a testat un robot de încărcare automat la aeroportul Incheon, iar în China există deja sisteme montate pe șine în parcări. Diferența este că soluția Xiaomi este gândită explicit pentru acasă, adică exact locul unde are loc cea mai mare parte a încărcării mașinilor electrice.
Pentru utilizator, avantajul real este comoditatea. Dacă ai o mașină electrică, un garaj îngust și o rutină zilnică, conectarea cablului poate părea minoră, dar devine un gest repetat de sute de ori pe an. Un sistem automat nu este indispensabil, dar poate transforma experiența într-una mai elegantă, mai ales pentru persoanele cu mobilitate redusă sau pentru garaje greu accesibile.
Dacă Xiaomi reușește să lanseze produsul la un preț decent, brațul robotic ar putea deveni una dintre cele mai interesante accesorii pentru mașini electrice. Nu face mașina mai rapidă și nu îi crește autonomia, dar rezolvă exact genul de fricțiune mică pe care tehnologia bună ar trebui să o elimine.