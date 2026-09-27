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de Alexandru Puiu
AUTO

Hyundai deschide comenzile pentru Staria Electric: nouă locuri, 430 km autonomie și preț de la 57.450 de euro

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Hyundai deschide comenzile pentru Staria Electric: nouă locuri, 430 km autonomie și preț de la 57.450 de euro
Hyundai Staria Electric combină până la nouă locuri cu încărcarea rapidă la 800 de volți

Hyundai aduce propulsia electrică într-un format rar întâlnit pe piață: un monovolum cu până la nouă locuri și arhitectură de 800 de volți. Staria Electric poate fi comandat pe primele piețe europene de la 57.450 de euro, iar configurațiile superioare urcă până la 66.950 de euro. Modelul se adresează atât familiilor numeroase, cât și hotelurilor, firmelor de transfer sau serviciilor de transport premium.

Lungimea de 5.253 de milimetri și ampatamentul de 3.273 de milimetri oferă un habitaclu generos. Versiunea cu nouă locuri poate păstra până la 1.303 litri pentru bagaje în configurațiile potrivite, la care se adaugă un compartiment frontal de 24 de litri. Pentru utilizarea românească, combinația poate fi interesantă pe rute de aeroport sau pentru pensiuni, dacă infrastructura de încărcare este bine planificată.

Hyundai Staria Electric - interior

Hyundai Staria Electric – interior

Bateria de 84 kWh folosește o arhitectură de 800 de volți

Motorul electric amplasat pe puntea față dezvoltă 160 kW, echivalentul a aproximativ 218 CP. Acumulatorul de 84 kWh promite până la 430 de kilometri în ciclul WLTP. Un vehicul atât de înalt și greu va consuma însă mai mult pe autostradă și iarna, mai ales dacă habitaclul este încălzit pentru șapte sau nouă pasageri.

Marele avantaj tehnic este sistemul de 800 de volți. La o stație compatibilă de 350 kW, încărcarea de la 10% la 80% ar dura aproximativ 20 de minute. Puterea maximă nu va fi menținută pe întreaga sesiune, iar în România numărul stațiilor care pot oferi asemenea niveluri rămâne redus. La un punct mai lent, timpul va crește corespunzător.

Funcția V2L permite folosirea bateriei pentru alimentarea unor aparate externe. Ea poate fi utilă la evenimente, camping sau pentru echipe mobile, dar nu trebuie confundată cu alimentarea automată a unei clădiri. Puterea disponibilă și adaptoarele acceptate trebuie verificate pentru fiecare versiune.

Hyundai Staria Electric - scaune pasageri

Hyundai Staria Electric – scaune pasageri

Trei echipări și o întrebare despre prețul românesc

Pe piața germană, versiunea Trend cu nouă locuri pornește de la 57.450 de euro, iar o ofertă de leasing este anunțată de la 489 de euro pe lună, în condiții specifice. Varianta Prime costă 63.350 de euro, iar Calligraphy cu șapte locuri ajunge la 66.950 de euro și adaugă dotări orientate către confort premium.

Prețurile pentru România și data lansării locale nu au fost confirmate. Este posibil ca echipările, taxele și ofertele de finanțare să difere. Pentru o firmă, calculul ar trebui să includă nu doar rata lunară, ci și energia, asigurarea, timpul de încărcare și valoarea de revânzare după un rulaj mare.

Staria Electric ocupă o nișă cu puțini rivali direcți. Nu este ieftin, însă poate înlocui un microbuz diesel pe trasee zilnice previzibile și se poate încărca noaptea la bază. Dacă ruta implică sute de kilometri imprevizibili și opriri dese pe autostradă, autonomia reală și stațiile disponibile devin decisive. Forma spectaculoasă atrage privirile, dar infrastructura va decide dacă modelul este un instrument de lucru eficient.

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