Hyundai deschide comenzile pentru Staria Electric: nouă locuri, 430 km autonomie și preț de la 57.450 de euro

Bateria de 84 kWh folosește o arhitectură de 800 de volți

Motorul electric amplasat pe puntea față dezvoltă 160 kW, echivalentul a aproximativ 218 CP. Acumulatorul de 84 kWh promite până la 430 de kilometri în ciclul WLTP. Un vehicul atât de înalt și greu va consuma însă mai mult pe autostradă și iarna, mai ales dacă habitaclul este încălzit pentru șapte sau nouă pasageri.

Marele avantaj tehnic este sistemul de 800 de volți. La o stație compatibilă de 350 kW, încărcarea de la 10% la 80% ar dura aproximativ 20 de minute. Puterea maximă nu va fi menținută pe întreaga sesiune, iar în România numărul stațiilor care pot oferi asemenea niveluri rămâne redus. La un punct mai lent, timpul va crește corespunzător.

Funcția V2L permite folosirea bateriei pentru alimentarea unor aparate externe. Ea poate fi utilă la evenimente, camping sau pentru echipe mobile, dar nu trebuie confundată cu alimentarea automată a unei clădiri. Puterea disponibilă și adaptoarele acceptate trebuie verificate pentru fiecare versiune.

Trei echipări și o întrebare despre prețul românesc

Pe piața germană, versiunea Trend cu nouă locuri pornește de la 57.450 de euro, iar o ofertă de leasing este anunțată de la 489 de euro pe lună, în condiții specifice. Varianta Prime costă 63.350 de euro, iar Calligraphy cu șapte locuri ajunge la 66.950 de euro și adaugă dotări orientate către confort premium.

Prețurile pentru România și data lansării locale nu au fost confirmate. Este posibil ca echipările, taxele și ofertele de finanțare să difere. Pentru o firmă, calculul ar trebui să includă nu doar rata lunară, ci și energia, asigurarea, timpul de încărcare și valoarea de revânzare după un rulaj mare.

Staria Electric ocupă o nișă cu puțini rivali direcți. Nu este ieftin, însă poate înlocui un microbuz diesel pe trasee zilnice previzibile și se poate încărca noaptea la bază. Dacă ruta implică sute de kilometri imprevizibili și opriri dese pe autostradă, autonomia reală și stațiile disponibile devin decisive. Forma spectaculoasă atrage privirile, dar infrastructura va decide dacă modelul este un instrument de lucru eficient.