Wizz Air face pasul spre internetul de la Starlink. Ce schimbare importantă pregătește compania pentru pasagerii săi
Companiile aeriene caută permanent noi modalități prin care să îmbunătățească experiența pasagerilor, iar accesul la internet în timpul zborului a devenit una dintre cele mai importante cerințe ale călătorilor. În timp ce multe companii clasice au început deja să investească în soluții moderne de conectivitate, segmentul transportatorilor low-cost a rămas până acum mai rezervat din cauza costurilor implicate.
Această situație ar putea începe să se schimbe odată cu anunțul făcut de Wizz Air. Operatorul aerian cu origini în Ungaria a confirmat că intenționează să introducă internet prin satelit în întreaga sa flotă, folosind tehnologia dezvoltată de Starlink, compania deținută de Elon Musk. Implementarea este programată să înceapă din 2027 și ar putea reprezenta una dintre cele mai importante modernizări tehnologice din istoria companiei, anunță Euronews.com.
Wizz Air intră în rândul companiilor care adoptă tehnologia Starlink
Reprezentanții companiei au transmis că proiectul face parte din strategia de a oferi servicii mai atractive pentru pasageri, menținând în același timp filosofia care a consacrat brandul pe piața europeană: călătorii accesibile pentru un număr cât mai mare de oameni.
Deși Wizz Air a confirmat colaborarea cu Starlink, există încă întrebări fără răspuns. Operatorul aerian nu a dezvăluit valoarea contractului și nici modul în care va fi oferit serviciul după lansare. Nu este clar dacă accesul la internet va fi inclus în prețul biletului sau dacă va reprezenta o opțiune suplimentară contra cost.
Decizia vine într-un moment în care Starlink își extinde rapid prezența în industria aviației comerciale. Serviciul bazat pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă permite viteze ridicate de transfer și o acoperire mult mai stabilă comparativ cu soluțiile utilizate în trecut de multe companii aeriene.
Tot mai mulți transportatori internaționali au ales deja această tehnologie. Pe lista partenerilor Starlink se regăsesc nume importante din Statele Unite, Asia și Europa, iar numărul operatorilor interesați continuă să crească de la an la an.
De ce nu se grăbesc Ryanair și EasyJet să adopte aceeași soluție
În timp ce Wizz Air face acest pas, doi dintre cei mai importanți rivali din segmentul low-cost european continuă să privească cu prudență tehnologia Starlink.
Conducerea Ryanair a explicat în repetate rânduri că instalarea echipamentelor necesare presupune costuri semnificative. În plus, compania consideră că durata relativ scurtă a majorității zborurilor sale reduce beneficiile pe care pasagerii le-ar obține dintr-o astfel de investiție. Oficialii operatorului irlandez au invocat și impactul suplimentar asupra consumului de combustibil generat de echipamentele montate pe aeronave.
Și EasyJet a analizat posibilitatea colaborării cu Starlink, însă reprezentanții companiei au apreciat că, cel puțin în acest moment, raportul dintre costuri și beneficii nu justifică implementarea pe scară largă.
Între timp, alte companii europene au început deja să introducă internetul prin satelit la bordul aeronavelor. Unele dintre acestea au demarat implementarea încă din 2025, iar în următorii ani numărul zborurilor cu acces la internet de mare viteză este așteptat să crească semnificativ.
Pentru Wizz Air, proiectul ar putea reprezenta un avantaj competitiv important într-o piață extrem de aglomerată. Dacă serviciul va fi disponibil la un preț atractiv sau chiar gratuit pentru pasageri, compania ar putea câștiga un argument suplimentar în lupta pentru clienți.