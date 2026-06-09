Wizz Air face pasul spre internetul de la Starlink. Ce schimbare importantă pregătește compania pentru pasagerii săi

Wizz Air intră în rândul companiilor care adoptă tehnologia Starlink

Reprezentanții companiei au transmis că proiectul face parte din strategia de a oferi servicii mai atractive pentru pasageri, menținând în același timp filosofia care a consacrat brandul pe piața europeană: călătorii accesibile pentru un număr cât mai mare de oameni.

Deși Wizz Air a confirmat colaborarea cu Starlink, există încă întrebări fără răspuns. Operatorul aerian nu a dezvăluit valoarea contractului și nici modul în care va fi oferit serviciul după lansare. Nu este clar dacă accesul la internet va fi inclus în prețul biletului sau dacă va reprezenta o opțiune suplimentară contra cost.

Decizia vine într-un moment în care Starlink își extinde rapid prezența în industria aviației comerciale. Serviciul bazat pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă permite viteze ridicate de transfer și o acoperire mult mai stabilă comparativ cu soluțiile utilizate în trecut de multe companii aeriene.

Tot mai mulți transportatori internaționali au ales deja această tehnologie. Pe lista partenerilor Starlink se regăsesc nume importante din Statele Unite, Asia și Europa, iar numărul operatorilor interesați continuă să crească de la an la an.

De ce nu se grăbesc Ryanair și EasyJet să adopte aceeași soluție

În timp ce Wizz Air face acest pas, doi dintre cei mai importanți rivali din segmentul low-cost european continuă să privească cu prudență tehnologia Starlink.

Conducerea Ryanair a explicat în repetate rânduri că instalarea echipamentelor necesare presupune costuri semnificative. În plus, compania consideră că durata relativ scurtă a majorității zborurilor sale reduce beneficiile pe care pasagerii le-ar obține dintr-o astfel de investiție. Oficialii operatorului irlandez au invocat și impactul suplimentar asupra consumului de combustibil generat de echipamentele montate pe aeronave.

Și EasyJet a analizat posibilitatea colaborării cu Starlink, însă reprezentanții companiei au apreciat că, cel puțin în acest moment, raportul dintre costuri și beneficii nu justifică implementarea pe scară largă.