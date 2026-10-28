Windows 11 primește un instrument integrat pentru testarea vitezei internetului. Cum îl poți activa

Cum funcționează noul test de viteză din Windows 11

Noua funcție permite verificarea performanței conexiunii fără a părăsi interfața sistemului de operare. Testul măsoară mai întâi viteza de descărcare, apoi viteza de încărcare, iar la final afișează valorile medii pentru ambele operațiuni. În timpul măsurătorilor, un grafic arată evoluția vitezelor.

Instrumentul poate fi accesat din meniul Quick Settings, deschis printr-un clic pe zona pictogramelor din bara de sistem. O altă variantă este clic dreapta pe pictograma rețelei, urmat de selectarea opțiunii „Test internet speed”. După deschiderea instrumentului, testul pornește prin apăsarea butonului dedicat.

Windows 11 avea deja o opțiune pentru verificarea conexiunii, însă aceasta redirecționa utilizatorul către o pagină Bing, unde trebuia pornit testul propriu-zis. Noua versiune aduce măsurătorile și rezultatele direct în Windows, ceea ce simplifică procesul.

Microsoft explică faptul că testul folosește conexiunea activă la internet, astfel încât rezultatele pot fi consultate fără întreruperea activității curente. În acest fel, verificarea vitezei devine mai ușor de făcut atunci când apar probleme de navigare, descărcare sau încărcare a fișierelor.

Cum activezi funcția înainte de lansarea oficială

Pentru a încerca instrumentul, este necesară înscrierea în programul Windows Insider și instalarea unei versiuni de test din canalul Experimental. Microsoft avertizează că versiunile Insider pot avea probleme de stabilitate, motiv pentru care este recomandată folosirea unui calculator secundar, a unei mașini virtuale sau a unei configurații dual-boot, în locul PC-ului principal.

Chiar și după instalarea versiunii potrivite, funcția poate necesita activarea unei opțiuni suplimentare. Procedura descrisă de ZDNET presupune accesarea meniului Settings, deschiderea secțiunii Windows Update și selectarea opțiunii Windows Insider Program.

În continuare, trebuie accesată secțiunea Feature Flags și identificată opțiunea „Quick Settings Speed Test”. Dacă aceasta nu este deja activată, setarea trebuie schimbată în „Enabled”, după care calculatorul trebuie repornit.