Windows 11 primește un instrument integrat pentru testarea vitezei internetului. Cum îl poți activa
Windows 11 va permite testarea vitezei conexiunii la internet direct din sistemul de operare, fără să mai fie nevoie de deschiderea unui site separat. Noua funcție măsoară atât viteza de descărcare, cât și pe cea de încărcare, indiferent dacă PC-ul este conectat prin Wi-Fi sau prin cablu Ethernet.
Instrumentul este disponibil momentan pentru participanții la programul Windows Insider, în canalul Experimental, și trebuie activat separat pe unele sisteme. Microsoft nu a anunțat încă data la care funcția va ajunge în versiunea stabilă a Windows 11.
Cum funcționează noul test de viteză din Windows 11
Noua funcție permite verificarea performanței conexiunii fără a părăsi interfața sistemului de operare. Testul măsoară mai întâi viteza de descărcare, apoi viteza de încărcare, iar la final afișează valorile medii pentru ambele operațiuni. În timpul măsurătorilor, un grafic arată evoluția vitezelor.
Instrumentul poate fi accesat din meniul Quick Settings, deschis printr-un clic pe zona pictogramelor din bara de sistem. O altă variantă este clic dreapta pe pictograma rețelei, urmat de selectarea opțiunii „Test internet speed”. După deschiderea instrumentului, testul pornește prin apăsarea butonului dedicat.
Windows 11 avea deja o opțiune pentru verificarea conexiunii, însă aceasta redirecționa utilizatorul către o pagină Bing, unde trebuia pornit testul propriu-zis. Noua versiune aduce măsurătorile și rezultatele direct în Windows, ceea ce simplifică procesul.
Microsoft explică faptul că testul folosește conexiunea activă la internet, astfel încât rezultatele pot fi consultate fără întreruperea activității curente. În acest fel, verificarea vitezei devine mai ușor de făcut atunci când apar probleme de navigare, descărcare sau încărcare a fișierelor.
Cum activezi funcția înainte de lansarea oficială
Pentru a încerca instrumentul, este necesară înscrierea în programul Windows Insider și instalarea unei versiuni de test din canalul Experimental. Microsoft avertizează că versiunile Insider pot avea probleme de stabilitate, motiv pentru care este recomandată folosirea unui calculator secundar, a unei mașini virtuale sau a unei configurații dual-boot, în locul PC-ului principal.
Chiar și după instalarea versiunii potrivite, funcția poate necesita activarea unei opțiuni suplimentare. Procedura descrisă de ZDNET presupune accesarea meniului Settings, deschiderea secțiunii Windows Update și selectarea opțiunii Windows Insider Program.
În continuare, trebuie accesată secțiunea Feature Flags și identificată opțiunea „Quick Settings Speed Test”. Dacă aceasta nu este deja activată, setarea trebuie schimbată în „Enabled”, după care calculatorul trebuie repornit.
După repornire, instrumentul ar trebui să fie disponibil în meniul Quick Settings sau în meniul contextual al pictogramei de rețea. Disponibilitatea poate depinde de versiunea de test instalată și de activarea funcției pe sistemul respectiv.
Microsoft nu a confirmat oficial serviciul din spatele testului
Compania nu a precizat clar ce serviciu furnizează infrastructura pentru măsurarea vitezei. Totuși, pictograma de informații a instrumentului conține mențiunea „Powered by SpeedTest”, ceea ce sugerează că testul folosește tehnologia Ookla, compania cunoscută pentru serviciul Speedtest.
Rezultatele obținute cu noul instrument din Windows au fost similare cu cele afișate de site-ul Ookla. Comparațiile au vizat atât viteza de descărcare, cât și viteza de încărcare, iar valorile au fost apropiate în mai multe încercări.
Asta nu înseamnă că rezultatele vor fi identice în orice situație. Viteza măsurată poate varia în funcție de conexiunea activă, de rețeaua Wi-Fi, de încărcarea serverului de testare și de alte condiții tehnice. Pentru o evaluare mai bună, testul poate fi repetat în condiții similare.
Când ajunge noul instrument pe toate calculatoarele cu Windows 11
Deocamdată, funcția este disponibilă în canalul Experimental al programului Windows Insider, prin versiunea de test menționată de Microsoft în notele de lansare. Compania nu a comunicat o dată exactă pentru distribuirea către toți utilizatorii Windows 11.
Înainte de lansarea generală, Microsoft poate modifica funcția pe baza feedbackului primit de la participanții la programul de testare. De asemenea, disponibilitatea din versiunile preliminare nu garantează că toate elementele vor ajunge neschimbate în versiunea finală.