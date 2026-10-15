Microsoft recunoaște o problemă din Windows 11 care sacada mișcările mouse-ului în jocuri. Cum se rezolvă
Mișcările sacadate ale mouse-ului în timpul jocurilor nu sunt întotdeauna provocate de periferice defecte sau de setări greșite. Microsoft a confirmat că o problemă din Windows 11 putea afecta comenzile mouse-ului în anumite jocuri, iar o actualizare lansată în octombrie 2026 include o soluție pentru această eroare.
Patch-ul KB5127648 a fost publicat pe 13 octombrie și este disponibil pentru Windows 11 versiunile 24H2, 25H2 și 26H2. Pe lângă remedierea problemei legate de mouse, actualizarea include corecții pentru zeci de vulnerabilități de securitate.
Ce problemă a confirmat Microsoft în Windows 11
În notele oficiale ale actualizării, Microsoft menționează că a remediat o eroare care putea provoca sacadarea comenzilor mouse-ului în unele jocuri. Compania nu a precizat însă ce titluri erau afectate, câți jucători s-au confruntat cu această situație sau care a fost cauza tehnică exactă.
Problemele de acest fel au fost semnalate de mai mult timp. În iunie 2026, un utilizator al forumului Microsoft Q&A a descris dificultăți în controlul camerei în Star Wars: The Old Republic și Final Fantasy XIV. Acesta a încercat mai multe setări pentru mouse-ul Logitech G600, a schimbat dispozitivele de intrare și a repornit sistemul într-un mediu curat, însă problema a persistat, potrivit relatării sale.
Au existat plângeri similare și în trecut. În februarie 2025, utilizatori ai Windows 11 24H2 raportau mișcări întârziate și sacadate ale cursorului. Discuții mai recente de pe Reddit menționează probleme asemănătoare în The Division 2, chiar și atunci când jocul rulează fără dificultăți, scrie PC Welt.
Nu există confirmarea că toate aceste cazuri au fost provocate de aceeași eroare. Totuși, recunoașterea făcută de Microsoft arată că sistemul de operare putea fi responsabil pentru anumite probleme de acest tip, chiar și atunci când mouse-ul funcționa corect.
Cum se instalează actualizarea care repară eroarea
Remedierea este inclusă în actualizarea de securitate KB5127648, din 13 octombrie 2026. Aceasta vizează versiunile Windows 11 24H2, 25H2 și 26H2. Pentru a verifica dacă patch-ul este disponibil, trebuie accesată secțiunea Windows Update din setările sistemului.
Pașii sunt simpli:
- Deschide aplicația Setări din Windows 11.
- Accesează secțiunea Windows Update.
- Apasă pe „Căutați actualizări”.
- Dacă apare KB5127648, descarcă și instalează pachetul.
- Repornește calculatorul pentru finalizarea instalării.
Dacă actualizarea nu apare în Windows Update sau instalarea eșuează, pachetul poate fi căutat și în Microsoft Update Catalog.
După instalare, numărul versiunii sistemului se modifică în funcție de ediția folosită. Windows 11 26H2 ajunge la versiunea 26300.9711, Windows 11 25H2 la 26200.9711, iar Windows 11 24H2 la 26100.9711.
Primul lucru de verificat în cazul mișcărilor sacadate este dacă actualizarea a fost deja instalată. Dacă problema persistă, este posibil ca sistemul să fie afectat de o altă cauză, neacoperită de acest patch.
Ce poți încerca dacă mouse-ul continuă să sacadeze
Actualizarea Microsoft nu garantează rezolvarea tuturor problemelor de acest tip. Mișcările neregulate ale cursorului pot avea și alte explicații, de la drivere învechite pentru mouse, USB sau placa video până la interferențe în cazul modelelor wireless.
O posibilă cauză este rata de interogare a mouse-ului, cunoscută drept polling rate. O valoare foarte ridicată poate genera probleme în anumite configurații. În astfel de situații, reducerea ratei din aplicația producătorului poate ajuta la identificarea cauzei.
Merită verificate și funcțiile Nvidia G-Sync sau Adaptive Sync, care pot influența comportamentul afișajului în anumite configurații. De asemenea, un dock USB sau conectarea unor monitoare externe poate contribui la apariția problemei. Într-un caz descris pe forumul Microsoft Q&A în 2025, un utilizator a raportat că mouse-ul funcționa normal pe un laptop Dell, dar începea să se miște sacadat atunci când laptopul era conectat la monitoare externe printr-un dock Kensington.
Dacă instalarea actualizării nu ajută, încearcă să conectezi mouse-ul direct la calculator, fără dock, și să folosești un alt port USB. Verifică apoi dacă driverele sunt actualizate. În cazul unui mouse wireless, poți testa o altă conexiune disponibilă sau poți reduce rata de interogare.
Microsoft nu a publicat detalii care să permită identificarea tuturor configurațiilor afectate de eroarea reparată. Prin urmare, instalarea KB5127648 este un prim pas util, dar cauza trebuie verificată în continuare dacă sacadarea persistă.