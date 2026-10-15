Microsoft recunoaște o problemă din Windows 11 care sacada mișcările mouse-ului în jocuri. Cum se rezolvă

Ce problemă a confirmat Microsoft în Windows 11

În notele oficiale ale actualizării, Microsoft menționează că a remediat o eroare care putea provoca sacadarea comenzilor mouse-ului în unele jocuri. Compania nu a precizat însă ce titluri erau afectate, câți jucători s-au confruntat cu această situație sau care a fost cauza tehnică exactă.

Problemele de acest fel au fost semnalate de mai mult timp. În iunie 2026, un utilizator al forumului Microsoft Q&A a descris dificultăți în controlul camerei în Star Wars: The Old Republic și Final Fantasy XIV. Acesta a încercat mai multe setări pentru mouse-ul Logitech G600, a schimbat dispozitivele de intrare și a repornit sistemul într-un mediu curat, însă problema a persistat, potrivit relatării sale.

Au existat plângeri similare și în trecut. În februarie 2025, utilizatori ai Windows 11 24H2 raportau mișcări întârziate și sacadate ale cursorului. Discuții mai recente de pe Reddit menționează probleme asemănătoare în The Division 2, chiar și atunci când jocul rulează fără dificultăți, scrie PC Welt.

Nu există confirmarea că toate aceste cazuri au fost provocate de aceeași eroare. Totuși, recunoașterea făcută de Microsoft arată că sistemul de operare putea fi responsabil pentru anumite probleme de acest tip, chiar și atunci când mouse-ul funcționa corect.

Cum se instalează actualizarea care repară eroarea

Remedierea este inclusă în actualizarea de securitate KB5127648, din 13 octombrie 2026. Aceasta vizează versiunile Windows 11 24H2, 25H2 și 26H2. Pentru a verifica dacă patch-ul este disponibil, trebuie accesată secțiunea Windows Update din setările sistemului.

Pașii sunt simpli:

Deschide aplicația Setări din Windows 11. Accesează secțiunea Windows Update. Apasă pe „Căutați actualizări”. Dacă apare KB5127648, descarcă și instalează pachetul. Repornește calculatorul pentru finalizarea instalării.

Dacă actualizarea nu apare în Windows Update sau instalarea eșuează, pachetul poate fi căutat și în Microsoft Update Catalog.