Ce avere avea Gabriela Firea înainte să devină europarlamentar. Cât valorau bijuteriile și tablourile declarate

Primul este un teren intravilan de 1.500 de metri pătrați din Sinești, județul Ialomița, dobândit prin moștenire în 1991. Tot la Sinești este declarat un teren extravilan de 60.000 de metri pătrați, pentru care Florentin Pandele are o cotă de 25%.

În Petrăchioaia, județul Ilfov, apare un teren intravilan de 1.740 de metri pătrați, deținut în cotă de 50%, precum și un alt teren intravilan de 500 de metri pătrați, tot cu o cotă de 50%.

Familia declara și o casă de locuit de 240 de metri pătrați în Petrăchioaia, dobândită în 1994, Florentin Pandele având o cotă de 50%. La capitolul autoturisme figura un Mercedes fabricat în anul 2010.

Bijuterii și tablouri de 223.306 euro

Unele dintre cele mai valoroase bunuri declarate sunt colecțiile de bijuterii și tablouri. Gabriela Firea menționa bijuterii din platină, aur alb și aur galben de 14 și 18 karate, simple sau cu pietre prețioase și semiprețioase. Bijuteriile dobândite între 1990 și 2010 erau evaluate la 83.306 euro, iar cele din 2011 la încă 30.000 de euro.

În total, valoarea declarată a bijuteriilor ajungea astfel la 113.306 euro. De asemenea, tablourile erau împărțite, la rândul lor, în două categorii: obiecte dobândite între 1990 și 2010, evaluate la 80.000 de euro, și tablouri din 2011, evaluate la 30.000 de euro. Împreună, bijuteriile și tablourile aveau o valoare estimată de 223.306 euro.

Documentul arată și că, în ianuarie 2024, au fost vândute prin licitație publică bijuterii în valoare de 9.994 de euro.

600.000 de lei pentru propria campanie electorală

Declarația conține și împrumuturi acordate unor persoane fizice. Acestea însumau 27.000 de euro: 6.000, 7.000 și, respectiv, 14.000 de euro. Separat apar contribuțiile electorale. Gabriela Firea declara 600.000 de lei drept contribuție electorală pentru candidatura sa la Primăria Municipiului București din partea PSD.