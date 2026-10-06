Ce avere avea Gabriela Firea înainte să devină europarlamentar. Cât valorau bijuteriile și tablourile declarate
Gabriela Firea și soțul său, Florentin Pandele, sunt două nume cu o prezență îndelungată în politica și administrația publică din România. Firea a fost senator, primar general al Capitalei și ministru, iar din 2024 este membră a Parlamentului European, în timp ce Florentin Pandele conduce de mai mulți ani Primăria Voluntari. Ultima declarație de avere a Gabrielei Firea disponibilă public oferă o imagine detaliată asupra bunurilor și veniturilor familiei înainte de începerea mandatului de europarlamentar.
Averea Gabrielei Firea în ultima declarație publică
Documentul a fost completat la 8 iulie 2024, la 30 de zile de la încetarea mandatului de senator. La capitolul bunuri imobile apar patru terenuri, toate trecute pe numele lui Florentin Pandele, singur sau împreună cu alți coproprietari.
Primul este un teren intravilan de 1.500 de metri pătrați din Sinești, județul Ialomița, dobândit prin moștenire în 1991. Tot la Sinești este declarat un teren extravilan de 60.000 de metri pătrați, pentru care Florentin Pandele are o cotă de 25%.
În Petrăchioaia, județul Ilfov, apare un teren intravilan de 1.740 de metri pătrați, deținut în cotă de 50%, precum și un alt teren intravilan de 500 de metri pătrați, tot cu o cotă de 50%.
Familia declara și o casă de locuit de 240 de metri pătrați în Petrăchioaia, dobândită în 1994, Florentin Pandele având o cotă de 50%. La capitolul autoturisme figura un Mercedes fabricat în anul 2010.
Bijuterii și tablouri de 223.306 euro
Unele dintre cele mai valoroase bunuri declarate sunt colecțiile de bijuterii și tablouri. Gabriela Firea menționa bijuterii din platină, aur alb și aur galben de 14 și 18 karate, simple sau cu pietre prețioase și semiprețioase. Bijuteriile dobândite între 1990 și 2010 erau evaluate la 83.306 euro, iar cele din 2011 la încă 30.000 de euro.
În total, valoarea declarată a bijuteriilor ajungea astfel la 113.306 euro. De asemenea, tablourile erau împărțite, la rândul lor, în două categorii: obiecte dobândite între 1990 și 2010, evaluate la 80.000 de euro, și tablouri din 2011, evaluate la 30.000 de euro. Împreună, bijuteriile și tablourile aveau o valoare estimată de 223.306 euro.
Documentul arată și că, în ianuarie 2024, au fost vândute prin licitație publică bijuterii în valoare de 9.994 de euro.
600.000 de lei pentru propria campanie electorală
Declarația conține și împrumuturi acordate unor persoane fizice. Acestea însumau 27.000 de euro: 6.000, 7.000 și, respectiv, 14.000 de euro. Separat apar contribuțiile electorale. Gabriela Firea declara 600.000 de lei drept contribuție electorală pentru candidatura sa la Primăria Municipiului București din partea PSD.
În cazul lui Florentin Pandele erau înscrise două contribuții electorale pentru candidatura PSD Ilfov, în valoare de 10.000 și 13.000 de lei.
La capitolul datorii, declarația consemna trei împrumuturi contractate în 2024 și scadente în 2025, în valoare de 250.000 de lei, 100.000 de lei și 250.000 de lei, ceea ce înseamnă un total de 600.000 de lei.
Ce venituri declarau Gabriela Firea și Florentin Pandele
Pentru ultimul an fiscal raportat în document, Gabriela Firea declara 98.558 de lei din indemnizația de ministru al Familiei și alți 61.013 lei din indemnizația de senator, adică un total de 159.571 de lei.
Florentin Pandele declara o indemnizație de primar în valoare de 162.506 lei și o pensie de 58.497 de lei, veniturile menționate în aceste două categorii însumând 221.003 lei.
Gabriela Firea este în prezent europarlamentar, iar pagina oficială a Parlamentului European o indică drept membră, între altele, în Comisia pentru cultură și educație și în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.
Datele prezentate reprezintă situația declarată oficial în iulie 2024 și nu trebuie interpretate drept valoarea actuală, în 2026, a averii familiei. După schimbările intervenite în urma deciziei Curții Constituționale din 2025, declarațiile de avere continuă să fie depuse la ANI, însă nu mai sunt publicate în forma în care puteau fi consultate anterior.