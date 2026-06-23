Windows 11 26H2 vine curând, iar update-ul ar putea fi mai puțin enervant decât de obicei
Microsoft a confirmat oficial că Windows 11 26H2 va fi următorul update major al sistemului de operare și, pentru o parte importantă dintre utilizatori, instalarea ar trebui să fie mult mai simplă decât în anii anteriori. Compania promite o actualizare rapidă, cu o singură repornire, fără descărcarea unui pachet uriaș și fără procesul lung în care calculatorul pare blocat la procente aleatorii.
Versiunea 26H2 este deja testată de membrii programului Windows Insider, iar lansarea pentru publicul larg este așteptată în a doua parte a anului. Microsoft nu a oferit încă o dată exactă pentru disponibilitatea generală și nici nu a prezentat lista completă de funcții noi. Deocamdată, accentul cade mai puțin pe noutăți spectaculoase și mai mult pe felul în care update-ul va ajunge pe calculatoare.
Partea bună este că Windows 11 26H2 nu pare să fie genul de actualizare care obligă utilizatorii să descarce câțiva gigabytes și să aștepte mult timp până când sistemul își schimbă versiunea. Pentru multe PC-uri, procesul va semăna mai degrabă cu activarea unor funcții deja pregătite în fundal.
Actualizarea va fi rapidă pentru PC-urile cu Windows 11 24H2 și 25H2
Microsoft folosește pentru Windows 11 26H2 un mecanism numit enablement package, sau pachet de activare. Este, în esență, un update mic care pornește funcții deja existente în sistem, dar ținute inactive până în momentul lansării oficiale.
Această soluție este posibilă fiindcă Windows 11 24H2, 25H2 și 26H2 folosesc aceeași ramură de mentenanță. Cu alte cuvinte, cele trei versiuni au foarte multe elemente comune în spate: aceeași bază de cod, aceleași actualizări cumulative de securitate și o structură tehnică apropiată. Microsoft poate astfel să pregătească din timp anumite componente prin update-urile lunare, iar la trecerea spre noua versiune să activeze doar ce era deja prezent.
Pentru cine are Windows 11 24H2 sau 25H2, trecerea la 26H2 ar trebui să implice doar instalarea pachetului de activare și o repornire. Nu va fi nevoie de reinstalarea Windows-ului, de resetarea calculatorului sau de un proces asemănător cu instalarea unui sistem complet nou.
Este o veste bună mai ales pentru cei care au avut probleme cu marile update-uri din trecut. Orice actualizare majoră poate veni cu riscuri, dar un pachet mic reduce, cel puțin teoretic, timpul petrecut cu PC-ul indisponibil și numărul de lucruri care trebuie modificate dintr-o dată.
Cine nu va avea parte de acest upgrade simplificat
Situația este diferită pentru calculatoarele care rulează Windows 11 23H2 sau versiuni mai vechi. Acestea nu folosesc aceeași ramură tehnică precum 24H2, 25H2 și viitorul 26H2. Din acest motiv, actualizarea nu va putea fi făcută cu acel mic pachet de activare.
Pentru aceste sisteme, Microsoft va trebui să livreze un update complet, mai apropiat de o schimbare majoră de versiune. Asta înseamnă un download mai mare, o instalare mai lungă și o probabilitate mai ridicată ca utilizatorii să întâlnească probleme de compatibilitate cu drivere, aplicații mai vechi sau periferice.
Există și o excepție importantă: Windows 11 26H1. Această versiune nu este gândită ca update-ul standard pentru toate calculatoarele, ci este legată de o bază tehnică diferită, destinată anumitor configurații hardware noi. Microsoft spune clar că dispozitivele cu 26H1 nu vor trece ulterior direct la 26H2, ci vor primi o altă cale de upgrade, într-un moment viitor.
Pentru majoritatea utilizatorilor, această diferență nu ar trebui să creeze confuzie. Dacă ai un PC obișnuit cu Windows 11 actualizat regulat, cel mai probabil ești pe 24H2 sau 25H2 și vei intra în categoria care primește upgrade-ul simplificat.
Poți verifica versiunea instalată apăsând combinația Windows + R, scriind „winver” și apăsând Enter. În fereastra care apare vei vedea rapid dacă ai 23H2, 24H2 sau 25H2.
Microsoft promite un update mai discret, nu neapărat o revoluție
Windows 11 26H2 va fi, oficial, update-ul anual din a doua jumătate a lui 2026. Totuși, Microsoft nu a prezentat până acum funcții majore care să schimbe radical experiența de utilizare. Asta sugerează că accentul va fi pus pe stabilitate, securitate, îmbunătățiri de fundal și funcții introduse treptat prin actualizările lunare.
Compania a adoptat de ceva timp modelul în care noutățile nu mai sunt păstrate exclusiv pentru un singur update mare pe an. Unele funcții apar gradual, sunt testate pe un număr limitat de calculatoare și ajung mai târziu la toți utilizatorii. Astfel, momentul în care PC-ul trece oficial la 26H2 poate deveni mai puțin important decât update-urile cumulative pe care le primește între timp.
Pentru utilizatori, cel mai important detaliu rămâne însă unul simplu: dacă sistemul este deja pe Windows 11 24H2 sau 25H2, actualizarea la 26H2 nu ar trebui să fie o experiență dramatică. După ani în care marile update-uri Windows au însemnat descărcări mari, instalări lungi și uneori probleme neplăcute, Microsoft încearcă să facă trecerea la o nouă versiune să semene mai degrabă cu un update obișnuit.