Windows 11 26H2 vine curând, iar update-ul ar putea fi mai puțin enervant decât de obicei

Partea bună este că Windows 11 26H2 nu pare să fie genul de actualizare care obligă utilizatorii să descarce câțiva gigabytes și să aștepte mult timp până când sistemul își schimbă versiunea. Pentru multe PC-uri, procesul va semăna mai degrabă cu activarea unor funcții deja pregătite în fundal.

Actualizarea va fi rapidă pentru PC-urile cu Windows 11 24H2 și 25H2

Microsoft folosește pentru Windows 11 26H2 un mecanism numit enablement package, sau pachet de activare. Este, în esență, un update mic care pornește funcții deja existente în sistem, dar ținute inactive până în momentul lansării oficiale.

Această soluție este posibilă fiindcă Windows 11 24H2, 25H2 și 26H2 folosesc aceeași ramură de mentenanță. Cu alte cuvinte, cele trei versiuni au foarte multe elemente comune în spate: aceeași bază de cod, aceleași actualizări cumulative de securitate și o structură tehnică apropiată. Microsoft poate astfel să pregătească din timp anumite componente prin update-urile lunare, iar la trecerea spre noua versiune să activeze doar ce era deja prezent.

Pentru cine are Windows 11 24H2 sau 25H2, trecerea la 26H2 ar trebui să implice doar instalarea pachetului de activare și o repornire. Nu va fi nevoie de reinstalarea Windows-ului, de resetarea calculatorului sau de un proces asemănător cu instalarea unui sistem complet nou.

Este o veste bună mai ales pentru cei care au avut probleme cu marile update-uri din trecut. Orice actualizare majoră poate veni cu riscuri, dar un pachet mic reduce, cel puțin teoretic, timpul petrecut cu PC-ul indisponibil și numărul de lucruri care trebuie modificate dintr-o dată.

Cine nu va avea parte de acest upgrade simplificat

Situația este diferită pentru calculatoarele care rulează Windows 11 23H2 sau versiuni mai vechi. Acestea nu folosesc aceeași ramură tehnică precum 24H2, 25H2 și viitorul 26H2. Din acest motiv, actualizarea nu va putea fi făcută cu acel mic pachet de activare.

Pentru aceste sisteme, Microsoft va trebui să livreze un update complet, mai apropiat de o schimbare majoră de versiune. Asta înseamnă un download mai mare, o instalare mai lungă și o probabilitate mai ridicată ca utilizatorii să întâlnească probleme de compatibilitate cu drivere, aplicații mai vechi sau periferice.