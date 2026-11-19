Crește contribuția la pensiile private obligatorii. Cum vor fi influențate economiile românilor
Contribuția la Pilonul II ar urma să ajungă de la 4,75% la 6% până în 2031, obiectiv susținut de Cristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. La un salariu brut de 8.000 de lei, diferența ar însemna 100 de lei în plus virați lunar în contul de pensie privată. APAPR propune creșteri graduale în perioada 2028–2031, însă contribuția aplicată în prezent rămâne de 4,75%.
Cum ar urma să crească suma virată pentru pensia privată
Cristian Pascu a prezentat propunerea la Conferința Internațională a Institutului de Studii Financiare, organizată pe 19 noiembrie. Președintele APAPR susține majorarea contribuției cu 0,25–0,50 puncte procentuale anual în perioada 2028–2031, astfel încât atingerea pragului de 6% să poată fi susținută de buget.
Acesta a arătat că obiectivul este inclus în Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025–2031, agreat de România cu Comisia Europeană. Calendarul anual invocat de asociație reprezintă însă o propunere de implementare, nu o majorare care se aplică deja salariilor.
În prezent, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat prevede, la articolul 43 alineatul (4), contribuția de 4,75%, aplicată începând cu 1 ianuarie 2024. Pentru trecerea la un nivel superior este necesară modificarea cadrului legal.
Câți bani în plus ar intra în cont, la același salariu
Diferența dintre cele două cote este de 1,25 puncte procentuale din salariul brut. Dacă venitul rămâne același, contribuția lunară către Pilonul II ar fi cu aproximativ 26,3% mai mare decât cea calculată la cota actuală.
La un salariu brut de 5.000 de lei, suma ar crește de la 237,50 lei la 300 de lei lunar. Pentru un brut de 8.000 de lei, contribuția ar urca de la 380 la 480 de lei, iar pentru 10.000 de lei brut, de la 475 la 600 de lei.
Pentru exemplul de 8.000 de lei brut, diferența ar ajunge la 1.200 de lei într-un an întreg în care s-ar aplica nivelul de 6%, comparativ cu menținerea cotei de 4,75%. Calculul presupune același salariu și contribuții virate în toate cele 12 luni, fără câștigurile sau pierderile rezultate din investiții.
Creșterea contribuției lunare nu înseamnă majorarea cu 26,3% a întregii sume deja acumulate în cont. Economiile existente continuă să evolueze în funcție de investițiile fondului, iar contribuțiile noi se adaugă acestora.
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Ce ar însemna pentru contribuția reținută din salariu
În mecanismul actual, banii pentru Pilonul II provin din contribuția de asigurări sociale, CAS, de 25%. Cota de 4,75% se aplică bazei de calcul și este inclusă în acest total, fără să fie o taxă achitată separat de participant.
Dacă majorarea la 6% păstrează aceeași cotă totală de CAS, se schimbă repartizarea banilor între sistemul public și contul privat. În această ipoteză, salariul net nu scade din cauza redistribuirii către Pilonul II.
La un brut de 8.000 de lei, CAS total este de 2.000 de lei. În prezent, 380 de lei sunt direcționați către Pilonul II, iar 1.620 de lei către sistemul public; la o cotă de 6%, repartizarea ar deveni 480 de lei, respectiv 1.520 de lei.
Graficul prezintă această ipoteză de calcul, cu CAS total neschimbat. Condițiile efective vor depinde de actul normativ prin care va fi introdusă majorarea.
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Cum influențează contribuțiile economiile pentru pensionare
Banii virați în Pilonul II ajung într-un cont individual și sunt investiți de administratorul fondului. O contribuție mai mare înseamnă sume suplimentare investite pentru participant, însă valoarea viitoare a contului depinde și de durata economisirii, continuitatea contribuțiilor și rezultatele investițiilor.
Datele prezentate de Cristian Pascu indică 8,5 milioane de participanți și active nete de aproximativ 237 de miliarde de lei în Pilonul II. Președintele APAPR a subliniat necesitatea protejării proprietății individuale asupra economiilor și a păstrării unor reguli stabile pentru sistem.
Dacă vrei să vezi situația propriilor economii, poți identifica fondul prin formularul ASF disponibil și prin portalul pilonul2.ro. Suma acumulată și istoricul contribuțiilor se verifică ulterior la administratorul fondului, prin serviciul de acces la cont sau prin informările transmise participanților.
Verificarea soldului trebuie făcută împreună cu data pentru care este calculat. Valoarea contului poate fluctua odată cu investițiile, chiar și între două momente în care nu s-a virat o contribuție nouă.