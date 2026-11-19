Acesta a arătat că obiectivul este inclus în Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025–2031, agreat de România cu Comisia Europeană. Calendarul anual invocat de asociație reprezintă însă o propunere de implementare, nu o majorare care se aplică deja salariilor.

În prezent, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat prevede, la articolul 43 alineatul (4), contribuția de 4,75%, aplicată începând cu 1 ianuarie 2024. Pentru trecerea la un nivel superior este necesară modificarea cadrului legal.

Câți bani în plus ar intra în cont, la același salariu

Diferența dintre cele două cote este de 1,25 puncte procentuale din salariul brut. Dacă venitul rămâne același, contribuția lunară către Pilonul II ar fi cu aproximativ 26,3% mai mare decât cea calculată la cota actuală.

La un salariu brut de 5.000 de lei, suma ar crește de la 237,50 lei la 300 de lei lunar. Pentru un brut de 8.000 de lei, contribuția ar urca de la 380 la 480 de lei, iar pentru 10.000 de lei brut, de la 475 la 600 de lei.

Pentru exemplul de 8.000 de lei brut, diferența ar ajunge la 1.200 de lei într-un an întreg în care s-ar aplica nivelul de 6%, comparativ cu menținerea cotei de 4,75%. Calculul presupune același salariu și contribuții virate în toate cele 12 luni, fără câștigurile sau pierderile rezultate din investiții.

Creșterea contribuției lunare nu înseamnă majorarea cu 26,3% a întregii sume deja acumulate în cont. Economiile existente continuă să evolueze în funcție de investițiile fondului, iar contribuțiile noi se adaugă acestora.