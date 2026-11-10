Cum folosești WhatsApp pe două telefoane cu același număr. Metoda prin care îți sincronizezi conversațiile

Ce trebuie să știi înainte să conectezi al doilea telefon

WhatsApp permite conectarea mai multor dispozitive la același cont. Pe lângă telefonul principal, pot fi asociate până la patru dispozitive suplimentare, inclusiv alte telefoane, tablete și calculatoare compatibile.

Al doilea telefon nu trebuie să aibă un număr de telefon propriu pentru acest cont. Important este ca aplicația WhatsApp să fie instalată și să poată fi pornită în modul de dispozitiv asociat.

Există însă o diferență între înregistrarea unui cont și conectarea unui dispozitiv. Dacă pe al doilea telefon este introdus direct numărul de telefon și este finalizată înregistrarea obișnuită, contul poate fi mutat de pe dispozitivul principal. Pentru a folosi WhatsApp simultan pe ambele telefoane, trebuie aleasă opțiunea de asociere.

Telefonul principal este necesar pentru înregistrarea contului și pentru conectarea unor dispozitive noi. După asociere, al doilea telefon poate funcționa independent, fără ca primul să fie conectat permanent la internet. Totuși, dacă telefonul principal rămâne nefolosit mai mult de 14 zile, dispozitivele asociate pot fi deconectate.

Cum conectezi un al doilea telefon Android la contul WhatsApp

Primul pas este instalarea aplicației WhatsApp pe al doilea telefon. După deschiderea acesteia, trebuie acceptate condițiile de utilizare și trebuie ajuns la ecranul în care aplicația solicită numărul de telefon.

În loc să fie introdus numărul, trebuie apăsat butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus. Din meniul afișat trebuie selectată opțiunea Conectare ca dispozitiv asociat. WhatsApp va afișa apoi un cod QR pe ecranul telefonului secundar.

Următorul pas se face pe telefonul principal. Dacă acesta este tot un dispozitiv Android, trebuie deschis WhatsApp, apăsat butonul cu trei puncte și selectată secțiunea Dispozitive conectate. Apoi trebuie aleasă opțiunea Conectare dispozitiv.