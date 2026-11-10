Cum folosești WhatsApp pe două telefoane cu același număr. Metoda prin care îți sincronizezi conversațiile
WhatsApp poate fi folosit pe două telefoane în același timp, fără să fie nevoie de două numere de telefon sau de două conturi separate. Funcția se numește Dispozitive conectate și permite asocierea unui al doilea telefon cu acel cont, astfel încât conversațiile să poată fi accesate de pe ambele dispozitive.
Soluția este utilă pentru persoanele care folosesc un telefon personal și unul de serviciu sau care vor să aibă acces la aceleași mesaje pe două dispozitive. Al doilea telefon funcționează ca un dispozitiv asociat, nu ca un cont nou. Procedura este simplă, dar trebuie urmată cu atenție pentru a evita înregistrarea accidentală a contului pe telefonul greșit.
Ce trebuie să știi înainte să conectezi al doilea telefon
WhatsApp permite conectarea mai multor dispozitive la același cont. Pe lângă telefonul principal, pot fi asociate până la patru dispozitive suplimentare, inclusiv alte telefoane, tablete și calculatoare compatibile.
Al doilea telefon nu trebuie să aibă un număr de telefon propriu pentru acest cont. Important este ca aplicația WhatsApp să fie instalată și să poată fi pornită în modul de dispozitiv asociat.
Există însă o diferență între înregistrarea unui cont și conectarea unui dispozitiv. Dacă pe al doilea telefon este introdus direct numărul de telefon și este finalizată înregistrarea obișnuită, contul poate fi mutat de pe dispozitivul principal. Pentru a folosi WhatsApp simultan pe ambele telefoane, trebuie aleasă opțiunea de asociere.
Telefonul principal este necesar pentru înregistrarea contului și pentru conectarea unor dispozitive noi. După asociere, al doilea telefon poate funcționa independent, fără ca primul să fie conectat permanent la internet. Totuși, dacă telefonul principal rămâne nefolosit mai mult de 14 zile, dispozitivele asociate pot fi deconectate.
Cum conectezi un al doilea telefon Android la contul WhatsApp
Primul pas este instalarea aplicației WhatsApp pe al doilea telefon. După deschiderea acesteia, trebuie acceptate condițiile de utilizare și trebuie ajuns la ecranul în care aplicația solicită numărul de telefon.
În loc să fie introdus numărul, trebuie apăsat butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus. Din meniul afișat trebuie selectată opțiunea Conectare ca dispozitiv asociat. WhatsApp va afișa apoi un cod QR pe ecranul telefonului secundar.
Următorul pas se face pe telefonul principal. Dacă acesta este tot un dispozitiv Android, trebuie deschis WhatsApp, apăsat butonul cu trei puncte și selectată secțiunea Dispozitive conectate. Apoi trebuie aleasă opțiunea Conectare dispozitiv.
Telefonul principal poate solicita autentificarea prin amprentă, recunoaștere facială sau codul de deblocare. După confirmare, camera trebuie îndreptată către codul QR afișat pe al doilea telefon.
După scanare, cele două dispozitive vor fi asociate. WhatsApp va începe să sincronizeze informațiile necesare, iar conversațiile vor deveni disponibile și pe telefonul secundar. Este recomandat ca aplicația să fie actualizată pe ambele dispozitive înainte de începerea procedurii.
Cum conectezi un iPhone sau un telefon Android la un cont existent
Procedura poate fi folosită și atunci când cele două telefoane au sisteme de operare diferite. De exemplu, un iPhone poate fi telefonul principal, iar al doilea dispozitiv poate fi un telefon Android sau invers.
Dacă telefonul principal este un iPhone, trebuie deschis WhatsApp și accesată secțiunea Setări din partea de jos a ecranului. Apoi trebuie selectată opțiunea Dispozitive conectate și apăsat butonul Conectare dispozitiv. După confirmarea identității, camera iPhone-ului poate scana codul QR afișat pe al doilea telefon.
Dacă telefonul principal este Android, pașii sunt cei descriși anterior: Setări sau meniul cu trei puncte, Dispozitive conectate și Conectare dispozitiv. Pe telefonul secundar trebuie selectată opțiunea de conectare ca dispozitiv asociat, nu înregistrarea unui cont nou.
WhatsApp permite și asocierea prin numărul de telefon, pentru dispozitivele compatibile cu această metodă. În acest caz, al doilea telefon afișează un cod de conectare, iar confirmarea se face de pe dispozitivul principal, din secțiunea Dispozitive conectate.
După finalizarea procesului, același cont poate fi folosit pe ambele telefoane. Mesajele și conversațiile sunt sincronizate, însă anumite funcții pot să nu fie disponibile în aceeași formă pe toate dispozitivele asociate.
Cum verifici dispozitivele conectate și cum le deconectezi
Pentru siguranța contului, este recomandat ca lista dispozitivelor asociate să fie verificată periodic. WhatsApp afișează toate dispozitivele conectate în secțiunea Dispozitive conectate, accesibilă din setările aplicației.
Dacă apare un telefon, un calculator sau o tabletă care nu mai este folosită ori pe care proprietarul contului nu o recunoaște, asocierea poate fi eliminată. Trebuie selectat dispozitivul respectiv din listă și apăsată opțiunea Deconectare.
Operațiunea poate fi făcută direct de pe telefonul principal. De asemenea, un dispozitiv asociat poate fi deconectat chiar din aplicația WhatsApp instalată pe acesta, prin accesarea setărilor și alegerea opțiunii de deconectare.
Este important ca asocierea să fie făcută doar prin aplicația oficială WhatsApp și prin metodele puse la dispoziție de companie. Serviciile neoficiale care promit conectarea contului pe un număr nelimitat de telefoane pot pune în pericol mesajele și datele personale.