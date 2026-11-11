Cum îți protejezi conversațiile WhatsApp cu o parolă sau cu amprentă. Funcția care ascunde mesajele private
Conversațiile din WhatsApp pot conține informații personale, fotografii și mesaje pe care nu este nevoie să le vadă oricine are acces la telefon. Pentru astfel de situații, aplicația oferă funcția Blocarea conversațiilor, care permite mutarea anumitor chat-uri într-un spațiu separat, protejat prin autentificare.
Accesul la aceste conversații poate fi permis prin amprenta digitală, recunoaștere facială, codul de deblocare al telefonului sau un cod secret configurat în WhatsApp. Funcția este diferită de blocarea întregii aplicații și poate fi folosită doar pentru conversațiile selectate.
Cum blochezi o conversație WhatsApp pe Android
Pe un telefon Android, procesul este simplu și nu necesită instalarea unei aplicații suplimentare. WhatsApp trebuie deschis, iar în lista de conversații trebuie identificat chatul care urmează să fie protejat.
Următorul pas este apăsarea prelungită pe conversația respectivă. În meniul care apare trebuie selectată opțiunea Blocare conversație. În funcție de versiunea aplicației și de limba telefonului, denumirea poate apărea și ca Chat Lock.
Dacă funcția de securitate a telefonului nu este deja configurată, WhatsApp poate solicita activarea unei metode de autentificare. Aceasta poate fi amprenta digitală, codul PIN sau parola folosită pentru deblocarea ecranului.
După confirmare, conversația este scoasă din lista obișnuită și mutată într-un folder separat, numit Conversații blocate. Pentru a-l deschide, trebuie folosită metoda de autentificare configurată pe telefon.
Un avantaj important este că persoanele din conversația respectivă nu primesc o notificare atunci când chatul este blocat. În plus, WhatsApp ascunde numele contactului și conținutul mesajelor în notificările primite. În locul informațiilor obișnuite poate apărea doar o notificare generică din partea aplicației.
Cum protejezi conversațiile pe iPhone cu Face ID sau codul telefonului
Pe iPhone, funcția poate fi folosită cu Face ID, Touch ID, acolo unde dispozitivul oferă această opțiune, sau cu metoda de autentificare configurată pentru telefon.
Pentru a bloca o conversație, trebuie deschis WhatsApp și selectat chatul dorit. În funcție de versiunea aplicației, opțiunea poate fi accesată din informațiile contactului sau prin apăsarea prelungită pe conversație. Din meniul disponibil trebuie aleasă funcția Blocare conversație.
Dacă este prima utilizare, iPhone-ul poate solicita configurarea autentificării prin Face ID sau codul de acces al dispozitivului. După confirmare, chatul este mutat în folderul dedicat conversațiilor blocate.
Pentru a vedea mesajele, folderul trebuie deschis, iar identitatea trebuie confirmată prin metoda de securitate activată. Dacă telefonul nu poate recunoaște utilizatorul prin Face ID sau Touch ID, poate fi folosit codul de acces al iPhone-ului.
Funcția este disponibilă atât pentru conversațiile individuale, cât și pentru grupuri. Prin urmare, nu este necesară blocarea întregii aplicații pentru a proteja doar anumite discuții.
Cum creezi un cod secret pentru conversațiile blocate
WhatsApp permite și ascunderea folderului cu conversații blocate, astfel încât acesta să nu mai fie vizibil în lista principală de chat-uri. Pentru această funcție poate fi configurat un cod secret separat de codul folosit pentru deblocarea telefonului.
Codul se creează din setările dedicate conversațiilor blocate. După configurare, folderul poate fi ascuns, iar accesul la el se face prin introducerea codului secret în bara de căutare WhatsApp. În acest fel, simpla deschidere a listei de conversații nu mai dezvăluie existența chat-urilor protejate.
Codul secret trebuie ales cu atenție și memorat. Dacă este uitat, WhatsApp oferă o opțiune de recuperare prin deblocarea și ștergerea conversațiilor blocate. Această operațiune elimină însă mesajele și fișierele media din chat-urile respective. Ele pot fi recuperate doar dacă există o copie de siguranță realizată înainte de ștergere.
De aceea, este recomandat ca un cod secret să fie ales astfel încât să poată fi reținut fără să fie ușor de ghicit de alte persoane.
Cum blochezi întreaga aplicație WhatsApp
Blocarea unei conversații nu este același lucru cu protejarea întregii aplicații. Dacă scopul este ca nimeni să nu poată deschide WhatsApp fără autentificare, poate fi activată funcția Blocarea aplicației, disponibilă în anumite versiuni și pe anumite dispozitive.
Pe iPhone, opțiunea se găsește în WhatsApp, la Setări, Confidențialitate, apoi Blocarea aplicației. După activarea solicitării Face ID, aplicația poate fi configurată să se blocheze imediat sau după un interval de timp. Dacă autentificarea biometrică nu funcționează, poate fi introdus codul de acces al telefonului.
Pe Android, disponibilitatea unei funcții similare în WhatsApp poate varia în funcție de versiunea aplicației și de dispozitiv. Unele telefoane oferă însă blocarea individuală a aplicațiilor direct din setările sistemului, prin PIN, parolă sau amprentă.