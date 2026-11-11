Cum îți protejezi conversațiile WhatsApp cu o parolă sau cu amprentă. Funcția care ascunde mesajele private

Cum blochezi o conversație WhatsApp pe Android

Pe un telefon Android, procesul este simplu și nu necesită instalarea unei aplicații suplimentare. WhatsApp trebuie deschis, iar în lista de conversații trebuie identificat chatul care urmează să fie protejat.

Următorul pas este apăsarea prelungită pe conversația respectivă. În meniul care apare trebuie selectată opțiunea Blocare conversație. În funcție de versiunea aplicației și de limba telefonului, denumirea poate apărea și ca Chat Lock.

Dacă funcția de securitate a telefonului nu este deja configurată, WhatsApp poate solicita activarea unei metode de autentificare. Aceasta poate fi amprenta digitală, codul PIN sau parola folosită pentru deblocarea ecranului.

După confirmare, conversația este scoasă din lista obișnuită și mutată într-un folder separat, numit Conversații blocate. Pentru a-l deschide, trebuie folosită metoda de autentificare configurată pe telefon.

Un avantaj important este că persoanele din conversația respectivă nu primesc o notificare atunci când chatul este blocat. În plus, WhatsApp ascunde numele contactului și conținutul mesajelor în notificările primite. În locul informațiilor obișnuite poate apărea doar o notificare generică din partea aplicației.

Cum protejezi conversațiile pe iPhone cu Face ID sau codul telefonului

Pe iPhone, funcția poate fi folosită cu Face ID, Touch ID, acolo unde dispozitivul oferă această opțiune, sau cu metoda de autentificare configurată pentru telefon.

Pentru a bloca o conversație, trebuie deschis WhatsApp și selectat chatul dorit. În funcție de versiunea aplicației, opțiunea poate fi accesată din informațiile contactului sau prin apăsarea prelungită pe conversație. Din meniul disponibil trebuie aleasă funcția Blocare conversație.