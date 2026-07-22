Netflix pregătește ecranizarea uneia dintre cele mai iubite serii de romane thriller. Cine va juca în noua producție
După șapte sezoane petrecute în distribuția emisiunii Saturday Night Live, Chloe Fineman începe un nou capitol al carierei sale. Actrița a fost distribuită în Myron Bolitar, noul serial Netflix inspirat din celebra serie de romane scrisă de Harlan Coben.
Proiectul face parte din strategia platformei de streaming de a continua extinderea universului bazat pe cărțile autorului american, ale cărui adaptări s-au numărat în ultimii ani printre cele mai urmărite producții Netflix, scrie AVClub.
Chloe Fineman intră în universul serialelor Harlan Coben
Netflix a confirmat că Chloe Fineman o va interpreta pe Parker Quinn, o jurnalistă sportivă cunoscută, care și-a construit reputația lucrând pentru o publicație importantă din domeniul sportului.
Acesta este primul proiect major al actriței după despărțirea de Saturday Night Live, unde a făcut parte din distribuție timp de șapte sezoane și s-a remarcat prin numeroasele sale imitații ale unor celebrități.
În distribuția serialului se regăsesc și Colin Woodell, în rolul principal, KJ Apa, Diane Guerrero, Jabari Banks, Jamie McShane și Ben McKenzie.
Myron Bolitar aduce pe Netflix una dintre cele mai populare serii ale lui Harlan Coben
Noul serial adaptează seria de 12 romane Myron Bolitar, una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Harlan Coben. Personajul principal este un fost jucător profesionist de baschet din NBA care își schimbă cariera și devine agent sportiv. În jurul său gravitează investigații, dispariții misterioase și conspirații, elemente care au făcut celebre romanele lui Coben.
Scenariul este semnat de David E. Kelley, câștigător al premiului Emmy, care ocupă și rolul de co-showrunner alături de Kyle Long.
Netflix continuă să mizeze pe adaptările lui Harlan Coben
Colaborarea dintre Netflix și Harlan Coben a început în 2018 și s-a transformat într-unul dintre cele mai de succes parteneriate ale platformei.
Până acum au fost lansate 13 producții inspirate din romanele autorului, printre care Fool Me Once, The Stranger, Runaway, Missing You, Caught, Safe și I Will Find You.
Potrivit Netflix, miniseria I Will Find You, cu Britt Lower și Sam Worthington în rolurile principale, este cel mai urmărit serial original al platformei din acest an.
Succesul constant al adaptărilor după Harlan Coben explică și decizia companiei de a transforma seria Myron Bolitar într-un nou proiect de anvergură.
Un nou început pentru Chloe Fineman
Pentru Chloe Fineman, rolul din Myron Bolitar reprezintă primul pas important după încheierea colaborării cu Saturday Night Live.
Participarea într-o producție Netflix bazată pe una dintre cele mai populare francize de thriller ale momentului îi oferă actriței ocazia de a se afirma într-un registru diferit față de cel care a consacrat-o în comedie.
Data oficială de lansare a serialului nu a fost încă anunțată.