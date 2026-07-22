Netflix pregătește ecranizarea uneia dintre cele mai iubite serii de romane thriller. Cine va juca în noua producție

Chloe Fineman intră în universul serialelor Harlan Coben

Netflix a confirmat că Chloe Fineman o va interpreta pe Parker Quinn, o jurnalistă sportivă cunoscută, care și-a construit reputația lucrând pentru o publicație importantă din domeniul sportului.

Acesta este primul proiect major al actriței după despărțirea de Saturday Night Live, unde a făcut parte din distribuție timp de șapte sezoane și s-a remarcat prin numeroasele sale imitații ale unor celebrități.

În distribuția serialului se regăsesc și Colin Woodell, în rolul principal, KJ Apa, Diane Guerrero, Jabari Banks, Jamie McShane și Ben McKenzie.

Myron Bolitar aduce pe Netflix una dintre cele mai populare serii ale lui Harlan Coben

Noul serial adaptează seria de 12 romane Myron Bolitar, una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Harlan Coben. Personajul principal este un fost jucător profesionist de baschet din NBA care își schimbă cariera și devine agent sportiv. În jurul său gravitează investigații, dispariții misterioase și conspirații, elemente care au făcut celebre romanele lui Coben.

Scenariul este semnat de David E. Kelley, câștigător al premiului Emmy, care ocupă și rolul de co-showrunner alături de Kyle Long.

Netflix continuă să mizeze pe adaptările lui Harlan Coben

Colaborarea dintre Netflix și Harlan Coben a început în 2018 și s-a transformat într-unul dintre cele mai de succes parteneriate ale platformei.

Până acum au fost lansate 13 producții inspirate din romanele autorului, printre care Fool Me Once, The Stranger, Runaway, Missing You, Caught, Safe și I Will Find You.