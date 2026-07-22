În câte țări pot intra românii fără viză în 2026. România urcă în topul celor mai puternice pașapoarte
România se numără în 2026 printre statele cu cele mai valoroase pașapoarte din lume, potrivit celui mai recent Henley Passport Index, unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale privind libertatea de circulație. Documentul de călătorie românesc ocupă locul 11 la nivel mondial și oferă acces fără viză sau cu viză obținută la sosire în nu mai puțin de 178 de destinații, situându-se imediat după Statele Unite, ai căror cetățeni pot intra în 180 de țări fără formalități suplimentare.
Pașaportul românesc oferă acces în 178 de destinații
Clasamentul realizat de Henley & Partners măsoară puterea unui pașaport în funcție de numărul de state și teritorii în care titularul poate călători fără viză ori poate obține viza direct la sosire.
În ediția din 2026, România ocupă poziția a 11-a, împreună cu Bulgaria, fiecare dintre cele două state oferind acces facil în 178 de destinații din întreaga lume. Diferența față de Statele Unite este de doar două destinații, deși românii au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA.
Rezultatul confirmă evoluția constantă a mobilității internaționale a cetățenilor români și plasează România înaintea multor state cu economii importante.
Singapore rămâne lider mondial
În fruntea clasamentului se află și în acest an Singapore, al cărui pașaport permite accesul fără viză în 192 de destinații, fiind considerat cel mai puternic document de călătorie din lume.
Locul al doilea este împărțit de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Suedia ocupă singură poziția a treia, cu 187 de state și teritorii accesibile fără viză.
Imediat după aceasta urmează un grup numeros de țări europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia, Finlanda, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Norvegia și Țările de Jos, toate cu câte 186 de destinații.
Europa domină clasamentul mondial
Rezultatele din acest an arată că statele europene continuă să domine topul mondial al mobilității internaționale. Austria, Grecia, Portugalia, Elveția și Malta ocupă locul al cincilea, cu acces în 185 de destinații, în timp ce Ungaria, Polonia și Regatul Unit se află pe poziția următoare, cu 184.
Australia, Canada, Noua Zeelandă, Cehia, Letonia, Slovacia, Slovenia și Malaysia împart locul al șaptelea, iar Croația și Estonia completează primele opt poziții. Lituania și Liechtenstein ocupă locul nouă, înaintea Islandei și Statelor Unite.
Cum s-a schimbat clasamentul în ultimii 20 de ani
Raportul aniversar publicat la 20 de ani de la lansarea indexului arată că libertatea de circulație s-a modificat semnificativ în ultimele două decenii.
Dacă în 2006 pașaportul american era considerat cel mai puternic din lume, astăzi Statele Unite au coborât pe locul 10. În schimb, Emiratele Arabe Unite reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni, câștigând 153 de destinații suplimentare față de acum două decenii și ajungând pe locul secund.
Și alte state europene au înregistrat progrese importante. Ungaria, Croația, Estonia, Letonia, Polonia sau Lituania au urcat numeroase poziții în clasament, pe măsură ce accesul cetățenilor lor la călătoriile internaționale s-a extins.
Diferențele dintre cele mai puternice și cele mai slabe pașapoarte cresc
Raportul evidențiază și faptul că decalajul dintre statele aflate în fruntea clasamentului și cele de la coadă este mai mare ca niciodată. Între Singapore, liderul mondial cu acces în 192 de destinații, și Afganistan, aflat pe ultimul loc, există o diferență de 170 de destinații. Chiar dacă și pașaportul afgan oferă astăzi acces în mai multe state decât în urmă cu 20 de ani, diferența față de liderii clasamentului continuă să fie uriașă.
Autorii raportului subliniază că, în general, cele mai puternice pașapoarte aparțin și unor state considerate printre cele mai pașnice și stabile din lume. Singapore, Japonia, Elveția, Irlanda, Austria, Finlanda sau Danemarca se regăsesc atât în clasamentele privind libertatea de circulație, cât și în cele care măsoară nivelul de pace și stabilitate.
Există însă și excepții. Statele Unite și Israelul continuă să beneficieze de pașapoarte foarte puternice, deși ocupă poziții mult mai slabe în clasamentele globale privind pacea. Potrivit Henley & Partners, acest lucru se explică prin influența diplomatică, economică și geopolitică acumulată de aceste state de-a lungul timpului, precum și prin încrederea de care se bucură documentele lor de călătorie la nivel internațional.