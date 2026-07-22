În câte țări pot intra românii fără viză în 2026. România urcă în topul celor mai puternice pașapoarte

În ediția din 2026, România ocupă poziția a 11-a, împreună cu Bulgaria, fiecare dintre cele două state oferind acces facil în 178 de destinații din întreaga lume. Diferența față de Statele Unite este de doar două destinații, deși românii au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA.

Rezultatul confirmă evoluția constantă a mobilității internaționale a cetățenilor români și plasează România înaintea multor state cu economii importante.

Singapore rămâne lider mondial

În fruntea clasamentului se află și în acest an Singapore, al cărui pașaport permite accesul fără viză în 192 de destinații, fiind considerat cel mai puternic document de călătorie din lume.

Locul al doilea este împărțit de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Suedia ocupă singură poziția a treia, cu 187 de state și teritorii accesibile fără viză.

Imediat după aceasta urmează un grup numeros de țări europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia, Finlanda, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Norvegia și Țările de Jos, toate cu câte 186 de destinații.

Europa domină clasamentul mondial

Rezultatele din acest an arată că statele europene continuă să domine topul mondial al mobilității internaționale. Austria, Grecia, Portugalia, Elveția și Malta ocupă locul al cincilea, cu acces în 185 de destinații, în timp ce Ungaria, Polonia și Regatul Unit se află pe poziția următoare, cu 184.

Australia, Canada, Noua Zeelandă, Cehia, Letonia, Slovacia, Slovenia și Malaysia împart locul al șaptelea, iar Croația și Estonia completează primele opt poziții. Lituania și Liechtenstein ocupă locul nouă, înaintea Islandei și Statelor Unite.