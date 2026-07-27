Waze te scoate de pe autostradă și te ferește de taxe: cele trei setări pe care trebuie să le activezi

Trebuie însă să verifici traseul înainte de plecare. O rută fără autostrăzi poate fi mai lungă. Poate traversa localități, zone aglomerate sau drumuri mai înguste. Economia obținută la taxe poate fi anulată de timpul pierdut și de consumul suplimentar.

Unde găsești cele trei opțiuni în Waze

Deschide Waze pe telefon și apasă pictograma meniului. Intră în „Setări”, apoi selectează „Navigație”. Aici vei găsi opțiunile „Evită drumurile cu taxă”, „Evită feriboturile” și „Evită autostrăzile”.

Activează comutatorul din dreptul fiecărui tip de drum pe care nu vrei să îl folosești. Modificările sunt salvate automat. Nu trebuie să repornești aplicația. Calculează din nou traseul pentru ca noile preferințe să fie luate în considerare.

Poți activa toate cele trei opțiuni simultan. Waze va căuta o variantă care evită autostrăzile, taxele și traversările cu feribotul. Rezultatul poate fi însă mult mai lent, mai ales în zonele unde infrastructura oferă puține alternative.

Setările fac parte dintre acele funcții Waze mai puțin cunoscute care pot schimba complet călătoria. Ele sunt utile mai ales înaintea unui drum lung în străinătate, unde sistemele de taxare diferă de la o țară la alta.

Dacă folosești Android Auto sau Apple CarPlay, modifică preferințele în aplicația Waze de pe telefon. Fă acest lucru înainte să pornești la drum. Evită să cauți setările pe ecranul mașinii în timp ce conduci.

Ce se întâmplă după ce activezi evitarea taxelor

Când alegi evitarea drumurilor cu taxă, Waze ar trebui să îți prezinte mai întâi o variantă gratuită. Aplicația poate afișa și alte trasee. Unele dintre ele pot include porțiuni taxate, dacă acestea sunt singurele opțiuni rezonabile sau disponibile.