Waze te scoate de pe autostradă și te ferește de taxe: cele trei setări pe care trebuie să le activezi
Waze poate calcula trasee care evită autostrăzile, feriboturile și drumurile cu taxă. Opțiunile sunt utile când vrei să reduci costurile călătoriei sau când preferi drumurile secundare. Potrivit ghidului oficial Waze, aplicația va încerca să ofere mai întâi o rută care respectă preferințele selectate.
Setările pot fi activate separat. Poți evita doar taxele și să păstrezi autostrăzile. Poți elimina feriboturile, dar să accepți drumurile cu plată. Totul depinde de călătoria pe care o pregătești.
Trebuie însă să verifici traseul înainte de plecare. O rută fără autostrăzi poate fi mai lungă. Poate traversa localități, zone aglomerate sau drumuri mai înguste. Economia obținută la taxe poate fi anulată de timpul pierdut și de consumul suplimentar.
Unde găsești cele trei opțiuni în Waze
Deschide Waze pe telefon și apasă pictograma meniului. Intră în „Setări”, apoi selectează „Navigație”. Aici vei găsi opțiunile „Evită drumurile cu taxă”, „Evită feriboturile” și „Evită autostrăzile”.
Activează comutatorul din dreptul fiecărui tip de drum pe care nu vrei să îl folosești. Modificările sunt salvate automat. Nu trebuie să repornești aplicația. Calculează din nou traseul pentru ca noile preferințe să fie luate în considerare.
Poți activa toate cele trei opțiuni simultan. Waze va căuta o variantă care evită autostrăzile, taxele și traversările cu feribotul. Rezultatul poate fi însă mult mai lent, mai ales în zonele unde infrastructura oferă puține alternative.
Setările fac parte dintre acele funcții Waze mai puțin cunoscute care pot schimba complet călătoria. Ele sunt utile mai ales înaintea unui drum lung în străinătate, unde sistemele de taxare diferă de la o țară la alta.
Dacă folosești Android Auto sau Apple CarPlay, modifică preferințele în aplicația Waze de pe telefon. Fă acest lucru înainte să pornești la drum. Evită să cauți setările pe ecranul mașinii în timp ce conduci.
Ce se întâmplă după ce activezi evitarea taxelor
Când alegi evitarea drumurilor cu taxă, Waze ar trebui să îți prezinte mai întâi o variantă gratuită. Aplicația poate afișa și alte trasee. Unele dintre ele pot include porțiuni taxate, dacă acestea sunt singurele opțiuni rezonabile sau disponibile.
Verifică fiecare rută înainte să apeși „Pornește”. Waze poate afișa un simbol pentru taxă și, în anumite regiuni, un cost estimativ. Prețul nu este garantat. El poate varia în funcție de tipul vehiculului, oră, abonamente sau sistemul local de taxare.
Evitarea drumurilor taxate nu înseamnă automat că poți circula fără rovinietă. În România, rovinieta rămâne obligatorie pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Setarea din aplicație nu înlocuiește obligațiile legale. Verifică separat regulile și costul rovinietei în 2026.
Situația este asemănătoare când călătorești în alte țări. Unele folosesc viniete. Altele taxează fiecare segment sau fiecare barieră. Waze te ajută să alegi drumul, dar nu îți confirmă întotdeauna dacă ai achitat toate taxele necesare.
Compară timpul estimat, distanța și costurile înainte să iei o decizie. Un ocol de 60 de kilometri pentru evitarea unei taxe mici poate să nu merite. Vei consuma mai mult carburant și vei petrece mai mult timp la volan.
De ce Waze poate folosi totuși un drum pe care l-ai blocat
Opțiunile din Waze sunt preferințe de rutare, nu interdicții absolute. Aplicația poate propune o autostradă, un feribot sau un drum cu taxă atunci când nu găsește o alternativă practică. Acest lucru se poate întâmpla pe insule, în zone montane sau în regiuni cu puține drumuri.
Verifică traseul complet, nu doar primele minute. Mărește harta și urmărește linia până la destinație. Uneori, o porțiune taxată apare aproape de finalul călătoriei. Alteori, feribotul este inclus pentru că alternativa presupune un ocol foarte mare.
Poți cere rute alternative după introducerea destinației. Compară variantele și alege manual traseul dorit. Waze își poate adapta recomandările și în funcție de alegerile tale, mai ales pe drumurile pe care le parcurgi frecvent.
Noile sisteme de trasee personalizate în Waze încearcă să țină cont de stilul tău de condus. Preferințele explicite rămân însă mai importante când vrei să elimini o categorie de drumuri.
Nu activa automat toate opțiunile la fiecare călătorie. Alege-le în funcție de destinație. Pentru un drum zilnic, evitarea autostrăzii poate însemna mai mult trafic. Pentru o vacanță, eliminarea feribotului poate adăuga câteva ore. Waze îți oferă variantele, dar decizia finală trebuie luată după ce verifici întregul traseu.