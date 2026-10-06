Vulnerabilitate gravă în Microsoft Exchange. Atacatorii autentificați pot citi emailurile și atașamentele altor utilizatori

Ce poate face un atacator care exploatează vulnerabilitatea

CVE-2026-96940 este o vulnerabilitate de tip „elevation of privilege”, adică poate permite unui utilizator care are deja acces legitim la sistem să obțină drepturi pe care în mod normal nu ar trebui să le aibă. În acest caz, atacatorul trebuie să fie autentificat în Exchange Server, ceea ce înseamnă că breșa nu poate fi exploatată de o persoană complet anonimă din exterior.

După autentificare, însă, problema devine mult mai serioasă. Un atacator care exploatează cu succes vulnerabilitatea poate obține acces neautorizat la căsuțele de email ale altor utilizatori din aceeași organizație și poate citi atât mesajele, cât și atașamentele acestora.

Un astfel de acces poate expune conversații interne, contracte, documente financiare, informații despre clienți sau alte date sensibile. Riscul este similar cu alte incidente recente în care emailurile și documentele confidențiale au putut fi expuse prin vulnerabilități din ecosistemul Microsoft.

Există totuși o limitare importantă. Microsoft precizează că vulnerabilitatea nu permite accesul între organizații diferite sau între tenant-uri separate. Cu alte cuvinte, un atacator autentificat într-o companie nu poate folosi CVE-2026-96940 pentru a deschide direct căsuțele de email ale utilizatorilor dintr-o altă organizație.

Ce versiuni Microsoft Exchange sunt afectate

Problema afectează mai multe versiuni Exchange Server utilizate în infrastructurile locale. Printre acestea se numără Microsoft Exchange Server Subscription Edition RTM, Exchange Server 2016 Cumulative Update 23, Exchange Server 2019 Cumulative Update 15 și Exchange Server 2019 Cumulative Update 14.

Microsoft a publicat actualizări de securitate separate pentru sistemele afectate. Situația este cu atât mai importantă cu cât serverele Exchange reprezintă de mult timp o țintă atractivă pentru grupurile de atacatori. În trecut, inclusiv vulnerabilități din Microsoft Exchange Server au fost folosite în campanii atribuite unor grupări sofisticate.

Microsoft Exchange are un istoric complicat în această zonă. În 2021, vulnerabilități din serviciul de email au fost exploatate pe scară largă în atacuri informatice, iar compromiterea serverelor Microsoft Exchange a devenit atunci una dintre cele mai importante crize de securitate ale companiei.