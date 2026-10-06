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ECONOMIE

Cum poți primi până la 250.000 de lei pentru a-ți deschide propria afacere. Înscrieri noi în Start-Up Nation

Cum poți primi până la 250.000 de lei pentru a-ți deschide propria afacere. Înscrieri noi în Start-Up Nation
Bani pentru tinerii antreprenori: până la 250.000 de lei prin Start-Up Nation (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Tinerii care vor să își deschidă propria afacere au la dispoziție 17.600 de locuri la cursurile gratuite de antreprenoriat din cadrul Start-Up Nation, iar absolvirea acestora reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru a putea solicita, ulterior, o finanțare de maximum 250.000 de lei pentru o firmă nou-înființată.

Cuprins
  1. Cine se poate înscrie la cursurile gratuite
  2. București-Ilfov are locuri separate de restul țării
  3. Cursul poate fi făcut și online
  4. Cursul nu înseamnă că primești automat 250.000 de lei
  5. Care este avantajul pentru un tânăr fără capital mare

Cine se poate înscrie la cursurile gratuite

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat deschiderea înscrierilor pe 6 octombrie, de la ora 10:00. Cursurile sunt destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 30 de ani neîmpliniți și au o durată de 40 de ore.

„17.600 de locuri sunt disponibile pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani. Cursurile au 40 de ore, iar absolvirea lor permite accesul, în etapa următoare a programului, la finanțări de până la 250.000 de lei”, a transmis ministerul.

Un avantaj important este că nu trebuie să fii șomer pentru a participa. Programul se adresează tinerilor indiferent de situația lor pe piața muncii și îi include inclusiv pe cei care s-au întors în România după ce au locuit sau au lucrat în străinătate. În ceea ce privește studiile, este necesară cel puțin absolvirea învățământului gimnazial.

București-Ilfov are locuri separate de restul țării

Cele 17.600 de locuri sunt împărțite pe categorii. Pentru tinerii cu domiciliul în București-Ilfov sunt prevăzute 950 de locuri, iar alte 300 sunt destinate persoanelor de etnie romă din aceeași regiune.

Cea mai mare parte a locurilor, 13.500, este rezervată tinerilor din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, adică din afara București-Ilfov. Alte 2.850 de locuri sunt alocate persoanelor de etnie romă din aceste regiuni.

Înscrierea se face pe platforma oficială minimis.imm.gov.ro, iar sesiunea ar urma să rămână deschisă 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la ocuparea locurilor și constituirea unei liste de rezervă.

Cursul poate fi făcut și online

Participanții își pot alege furnizorul de formare direct în aplicație și pot opta, în funcție de oferta disponibilă, pentru cursuri online sau cu prezență fizică.

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La finalul celor 40 de ore, cei care promovează primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Pentru cei care s-au înscris într-o etapă anterioară, au fost declarați eligibili, dar nu au absolvit cursul, există posibilitatea reînscrierii prin actualizarea cererii inițiale.

Cursul nu înseamnă că primești automat 250.000 de lei

Aceasta este probabil cea mai importantă precizare pentru un tânăr interesat de program. Absolvirea cursului deschide posibilitatea participării la etapa de finanțare, dar nu înseamnă că statul virează automat 250.000 de lei fiecărui absolvent. După curs urmează etapa în care trebuie înființată societatea și solicitată finanțarea în condițiile stabilite prin procedura Start-Up Nation.

Ajutorul financiar poate ajunge la maximum 250.000 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro, și poate acoperi cel mult 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Ce înseamnă acest lucru concret? Dacă un proiect eligibil costă 200.000 de lei, finanțarea de 90% ar putea reprezenta cel mult 180.000 de lei, iar diferența de 20.000 de lei trebuie acoperită din alte surse. Pentru a solicita plafonul maxim de 250.000 de lei, proiectul trebuie să aibă o valoare eligibilă suficient de mare pentru respectarea limitei de 90%.

Care este avantajul pentru un tânăr fără capital mare

Pentru cineva aflat la început de drum, avantajul principal este tocmai posibilitatea de a porni o afacere fără să suporte singur întreaga investiție. Finanțarea poate face diferența între o idee care rămâne pe hârtie și cumpărarea efectivă a echipamentelor și realizarea investițiilor permise de program.

Totuși, cei interesați trebuie să privească Start-Up Nation ca pe un proces în mai multe etape: înscriere la curs, absolvire, înființarea firmei, pregătirea proiectului și abia apoi solicitarea finanțării. Cei 250.000 de lei reprezintă plafonul maxim posibil, nu o sumă garantată prin simpla participare la curs.

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