Cum poți primi până la 250.000 de lei pentru a-ți deschide propria afacere. Înscrieri noi în Start-Up Nation

„17.600 de locuri sunt disponibile pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani. Cursurile au 40 de ore, iar absolvirea lor permite accesul, în etapa următoare a programului, la finanțări de până la 250.000 de lei”, a transmis ministerul.

Un avantaj important este că nu trebuie să fii șomer pentru a participa. Programul se adresează tinerilor indiferent de situația lor pe piața muncii și îi include inclusiv pe cei care s-au întors în România după ce au locuit sau au lucrat în străinătate. În ceea ce privește studiile, este necesară cel puțin absolvirea învățământului gimnazial.

București-Ilfov are locuri separate de restul țării

Cele 17.600 de locuri sunt împărțite pe categorii. Pentru tinerii cu domiciliul în București-Ilfov sunt prevăzute 950 de locuri, iar alte 300 sunt destinate persoanelor de etnie romă din aceeași regiune.

Cea mai mare parte a locurilor, 13.500, este rezervată tinerilor din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, adică din afara București-Ilfov. Alte 2.850 de locuri sunt alocate persoanelor de etnie romă din aceste regiuni.

Înscrierea se face pe platforma oficială minimis.imm.gov.ro, iar sesiunea ar urma să rămână deschisă 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la ocuparea locurilor și constituirea unei liste de rezervă.

Cursul poate fi făcut și online

Participanții își pot alege furnizorul de formare direct în aplicație și pot opta, în funcție de oferta disponibilă, pentru cursuri online sau cu prezență fizică.

La finalul celor 40 de ore, cei care promovează primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Pentru cei care s-au înscris într-o etapă anterioară, au fost declarați eligibili, dar nu au absolvit cursul, există posibilitatea reînscrierii prin actualizarea cererii inițiale.

Cursul nu înseamnă că primești automat 250.000 de lei

Aceasta este probabil cea mai importantă precizare pentru un tânăr interesat de program. Absolvirea cursului deschide posibilitatea participării la etapa de finanțare, dar nu înseamnă că statul virează automat 250.000 de lei fiecărui absolvent. După curs urmează etapa în care trebuie înființată societatea și solicitată finanțarea în condițiile stabilite prin procedura Start-Up Nation.