Trump i-a cerut sfatul AI-ului lui Musk despre capturarea lui Maduro, iar răspunsul lui Grok l-ar fi cucerit

Relația dintre Trump și Musk a trecut prin rupturi publice

Contextul personal contează. Relația celor doi a trecut de la apropiere și colaborare politică la schimburi publice de reproșuri. În iunie 2025, Trump spunea că nu mai știe dacă are o relație cu Musk, după criticile miliardarului la adresa proiectului bugetar susținut de administrație.

Disputa privea cheltuielile publice și direcția politică a administrației. Trump se declara dezamăgit de antreprenorul pe care îl susținuse, iar Musk critica deschis o inițiativă importantă pentru președinte. În acest context, accesul unui produs dezvoltat de compania lui Musk la atenția liderului american capătă o semnificație suplimentară.

Separat, capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale a fost anunțată de Trump pe 3 ianuarie 2026. Președintele american a susținut atunci că operațiunea fusese realizată în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii și că cei doi fuseseră scoși din Venezuela.

O conversație cu un chatbot nu explică singură o decizie militară

Informațiile disponibile nu stabilesc că răspunsul AI a determinat ordinul de capturare. Între consultarea unui chatbot, aprecierea răspunsului și luarea unei decizii militare există diferențe esențiale. Relatarea nu permite să atribuim algoritmului responsabilitatea pentru operațiune.

Mai există un episod distinct, care poate crea confuzie. În februarie, am relatat despre presupusa folosire a modelului Claude în operațiunea din Venezuela, potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal și preluate de Reuters. Acolo era vorba despre tehnologia Anthropic, accesată prin colaborarea cu Palantir, nu despre Grok.

Reuters preciza atunci că nu verificase independent informațiile WSJ. Cele două relatări trebuie, așadar, păstrate separat: una privește o discuție a președintelui, cealaltă utilizarea unor instrumente informatice în mediul militar.

Pentru public, miza este felul în care autoritatea unei tehnologii ajunge să fie confundată cu certitudinea. Un chatbot poate organiza informații și formula scenarii. Evaluarea consecințelor unei intervenții rămâne însă o responsabilitate umană, care presupune verificări și mult mai mult decât anticiparea reacțiilor favorabile.