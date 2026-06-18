Cum putea fi păcălit Copilot să caute date sensibile

Potrivit Varonis, atacul pornea de la un link special construit, care arăta ca un link legitim asociat ecosistemului Microsoft. Victima nu trebuia să scrie nimic în Copilot și nici să introducă date de autentificare pe o pagină falsă. Era suficient să apese pe link, iar instrucțiunile ascunse în parametrii acestuia puteau determina Copilot să caute informații în emailuri, fișiere, calendar sau alte date indexate din Microsoft 365.

Aici apare problema majoră: Microsoft 365 Copilot Enterprise funcționează cu permisiunile utilizatorului. Cu alte cuvinte, dacă un angajat are acces la anumite emailuri, documente SharePoint, fișiere OneDrive sau invitații din calendar, Copilot poate, la rândul său, să caute în acel univers de date. În scenariul descris de cercetători, atacatorul nu fura parola victimei, ci păcălea asistentul AI să lucreze în locul său.

Varonis susține că prin această metodă puteau fi extrase inclusiv coduri MFA sau 2FA aflate în emailuri, mesaje confidențiale, detalii despre întâlniri și documente interne. Pentru companii, impactul potențial era mult mai mare decât în cazul unui atac obișnuit asupra unui cont personal. În funcție de permisiunile victimei, zona afectată putea include proiecte interne, contracte, date financiare, informații despre clienți sau corespondență sensibilă.

Microsoft a remediat vulnerabilitatea, iar cercetătorii au prezentat atacul după patch. Totuși, incidentul arată cât de dificil devine modelul de securitate atunci când un AI are acces la datele companiei și poate executa acțiuni pe baza unor instrucțiuni pe care utilizatorul nici măcar nu le vede.

De ce atacurile prin prompt injection devin tot mai periculoase

SearchLeak face parte dintr-o categorie mai largă de atacuri cunoscute drept prompt injection. În forma clasică, un atacator ascunde instrucțiuni malițioase într-un text, într-un document, într-un email sau pe o pagină web, iar modelul AI ajunge să le trateze ca pe comenzi reale. În cazul acesta, tehnica era mai subtilă, pentru că instrucțiunile nu erau neapărat în corpul vizibil al unui mesaj, ci în parametrii linkului.

Aceasta este una dintre marile slăbiciuni ale asistenților AI integrați în sisteme enterprise: ei trebuie să citească, să rezume și să proceseze informații din foarte multe surse, dar nu întotdeauna pot distinge perfect între date obișnuite și comenzi ostile. Pentru un om, un link ciudat poate părea doar un link. Pentru un sistem AI conectat la date interne, același link poate deveni declanșatorul unei căutări nedorite.

Atacul a folosit și faptul că anumite domenii Microsoft sau servicii precum Bing sunt considerate de încredere în ecosistemul companiei. Asta face detecția mai grea, pentru că multe filtre antiphishing și sisteme de securitate sunt mai relaxate cu linkurile care par să vină dintr-un domeniu legitim. În practică, tocmai această încredere poate deveni o vulnerabilitate.