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BEST OF Unvinpezi.ro 2026: care au fost cele mai vândute vinuri ale anului

BEST OF Unvinpezi.ro 2026: care au fost cele mai vândute vinuri ale anului
foto - Unvinpezi.ro
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Joi, 1 octombrie, a avut loc cea de-a V-a ediție BEST OF Unvinpezi.ro, eveniment dedicat membrilor Clubului cu abonament anual, în cadrul căruia au fost premiate cele mai vândute vinuri de pe Unvinpezi.ro în 2026. Evenimentul a reunit 26 de crame și importatori, peste 150 de etichete și sute de pasionați de vin. 

În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai vândute opt vinuri de pe Unvinpezi.ro în 2026: patru din selecția românească și patru de import. Câștigătorii au fost desemnați pe baza comenzilor clienților, în categoriile alb, roșu, roze și spumant.

Anul acesta, câștigătorii titlului Best of Unvinpezi.ro sunt:  

Cele mai vândute vinuri din selecția românească:

  • Alb: Dealu’ Negru by Jelna Sauvignon Blanc 2025 – Crama Jelna
  • Roșu: La Migdali Trois Amis 2023 – La Migdali
  • Roze: Cuvée Alexis 2025 – Crama Avincis
  • Spumant: La Plage d’Italia Prosecco 2023 – Crama Rasova

Cele mai vândute vinuri de import:

  • Alb: Timo Vermentino 2025 – San Marzano
  • Roșu: Uno Primitivo di Manduria Riserva 2022 – Masseria La Volpe
  • Roze: Secret Rose 2025 – Château Saint-Pierre
  • Spumant: 47 Anno Domini Prosecco Millesimato Biologico 2024 – 47 Anno Domini

Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Kaufland, care a susținut această întâlnire dintre membrii Clubului Unvinpezi.ro și producătorii vinurilor preferate de comunitate. 

„De 14 ani, Unvinpezi.ro îi ajută pe iubitorii de vin să descopere etichete care merită încercate. BEST OF este una dintre serile în care comunitatea noastră se reunește și este, de fiecare dată, o seară memorabilă. Ne bucurăm să-i întâlnim pe membrii Clubului și să celebrăm împreună aceste vinuri.”, a declarat Alina Glăvan, Marketing Manager Unvinpezi.ro

Lansată în 2012, Unvinpezi.ro este o platformă online dedicată iubitorilor de vin. Oferta sa cuprinde vinuri românești și de import, selectate și prezentate cu ajutorul unei echipe de experți. Clubul Unvinpezi.ro le oferă membrilor cu abonament anual beneficii la cumpărături și acces la evenimente dedicate comunității. 

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