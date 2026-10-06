BEST OF Unvinpezi.ro 2026: care au fost cele mai vândute vinuri ale anului

Joi, 1 octombrie, a avut loc cea de-a V-a ediție BEST OF Unvinpezi.ro, eveniment dedicat membrilor Clubului cu abonament anual, în cadrul căruia au fost premiate cele mai vândute vinuri de pe Unvinpezi.ro în 2026. Evenimentul a reunit 26 de crame și importatori, peste 150 de etichete și sute de pasionați de vin.

În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai vândute opt vinuri de pe Unvinpezi.ro în 2026: patru din selecția românească și patru de import. Câștigătorii au fost desemnați pe baza comenzilor clienților, în categoriile alb, roșu, roze și spumant.