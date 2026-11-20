Descoperirea ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea unor sisteme autonome de producere a hranei în afara Pământului, reducând dependența astronauților de transporturile costisitoare de provizii.

Cum au reușit cercetătorii să cultive cartofi în sol lunar simulat

Suprafața Lunii este acoperită de regolit, un strat format din praf și fragmente de rocă, lipsit de materia organică specifică solurilor fertile de pe Pământ. În plus, acesta conține metale care, în concentrații ridicate, pot deveni toxice pentru plante.

Pentru a depăși aceste obstacole, cercetătorii americani au folosit cinci tipuri de materiale care imită compoziția regolitului lunar, pe care le-au amestecat cu diferite cantități de vermicompost, un îngrășământ natural obținut prin descompunerea deșeurilor organice cu ajutorul râmelor.

Plantele cultivate fără acest ingredient au avut dificultăți majore în dezvoltarea rădăcinilor și a tuberculilor. Adăugarea unei proporții de 5% de vermicompost a îmbunătățit parțial rezultatele, însă adevărata surpriză a apărut atunci când proporția a ajuns la 30%.

În aceste condiții, productivitatea plantelor a fost comparabilă cu cea a cartofilor cultivați în sol terestru.

Analizele de laborator au indicat, de asemenea, că tuberculii și-au păstrat calitățile nutritive și că nivelurile unor toxine naturale specifice cartofilor nu au crescut semnificativ. Cercetătorii nu au degustat însă cartofii obținuți, întreaga recoltă fiind utilizată pentru analize.

De ce cartofii ar putea deveni alimentul de bază al astronauților

Cartofii prezintă numeroase avantaje pentru viitoarele misiuni spațiale. Aceștia furnizează o cantitate importantă de calorii raportată la suprafața cultivată, sunt bogați în potasiu și vitamina C și oferă o senzație de sațietate ridicată.