Cartofii ar putea salva omenirea de foame pe Lună. Experimentul finanțat de NASA care transformă un scenariu SF în realitate
Printre tehnologiile sofisticate de care omenirea va avea nevoie pentru a coloniza Luna s-ar putea număra și o soluție surprinzător de banală: cultivarea cartofilor. Alimentul nelipsit din bucătăriile de pe Pământ ar putea deveni una dintre principalele surse de hrană pentru astronauții care vor locui în viitoarele baze lunare.
O echipă de cercetători de la Universitatea de Stat din Oregon, Statele Unite, a reușit să cultive cartofi într-un material care reproduce caracteristicile solului lunar. Rezultatele experimentului, finanțat de NASA, au fost publicate pe 19 noiembrie 2026 în revista științifică npj Microgravity.
Descoperirea ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea unor sisteme autonome de producere a hranei în afara Pământului, reducând dependența astronauților de transporturile costisitoare de provizii.
Cum au reușit cercetătorii să cultive cartofi în sol lunar simulat
Suprafața Lunii este acoperită de regolit, un strat format din praf și fragmente de rocă, lipsit de materia organică specifică solurilor fertile de pe Pământ. În plus, acesta conține metale care, în concentrații ridicate, pot deveni toxice pentru plante.
Pentru a depăși aceste obstacole, cercetătorii americani au folosit cinci tipuri de materiale care imită compoziția regolitului lunar, pe care le-au amestecat cu diferite cantități de vermicompost, un îngrășământ natural obținut prin descompunerea deșeurilor organice cu ajutorul râmelor.
Plantele cultivate fără acest ingredient au avut dificultăți majore în dezvoltarea rădăcinilor și a tuberculilor. Adăugarea unei proporții de 5% de vermicompost a îmbunătățit parțial rezultatele, însă adevărata surpriză a apărut atunci când proporția a ajuns la 30%.
În aceste condiții, productivitatea plantelor a fost comparabilă cu cea a cartofilor cultivați în sol terestru.
Analizele de laborator au indicat, de asemenea, că tuberculii și-au păstrat calitățile nutritive și că nivelurile unor toxine naturale specifice cartofilor nu au crescut semnificativ. Cercetătorii nu au degustat însă cartofii obținuți, întreaga recoltă fiind utilizată pentru analize.
De ce cartofii ar putea deveni alimentul de bază al astronauților
Cartofii prezintă numeroase avantaje pentru viitoarele misiuni spațiale. Aceștia furnizează o cantitate importantă de calorii raportată la suprafața cultivată, sunt bogați în potasiu și vitamina C și oferă o senzație de sațietate ridicată.
Descoperirea vine într-un moment în care NASA pregătește construirea unei baze permanente pe Lună. China are, la rândul său, ambiții similare, iar producerea locală a alimentelor ar putea deveni esențială pentru susținerea unei prezențe umane îndelungate.
Ideea cultivării cartofilor în afara Pământului amintește, inevitabil, de filmul „The Martian” (Marțianul), cu Matt Damon, lansat în 2015. În producția regizată de Ridley Scott, un astronaut rămas singur pe Marte reușește să supraviețuiască datorită unei culturi improvizate de cartofi.
De altfel, astronautul NASA Don Pettit a prezentat anterior un cartof botezat „Spudnik”, pe care l-a crescut la bordul Stației Spațiale Internaționale, recunoscând că filmul a reprezentat o sursă de inspirație.
Agricultura extraterestră ar putea rezolva probleme inclusiv pe Pământ
Cartofii nu sunt singurele plante luate în considerare pentru agricultura extraterestră. Oamenii de știință experimentează și cu năut, roșii, salată verde și alte leguminoase.
De-a lungul timpului, NASA a realizat numeroase experimente privind cultivarea plantelor în spațiu, pentru a înțelege modul în care acestea se adaptează unor condiții diferite de cele terestre.
Totuși, până la apariția primelor ferme lunare, cercetătorii trebuie să găsească soluții pentru protejarea culturilor împotriva radiațiilor cosmice, asigurarea resurselor de apă și menținerea unor condiții atmosferice și termice adecvate.
Beneficiile acestor cercetări ar putea depăși însă granițele explorării spațiale. Tehnologiile dezvoltate pentru agricultura lunară ar putea fi utilizate pentru cultivarea alimentelor în regiuni deșertice, în zone cu soluri contaminate sau în comunități dependente de importurile de hrană.
Astfel, încercarea de a hrăni viitorii locuitori ai Lunii ar putea oferi soluții inclusiv pentru unele dintre problemele alimentare cu care se confruntă omenirea pe propria planetă.