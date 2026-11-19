În zonele vizate de codul portocaliu, cantitățile de apă ar putea ajunge izolat la 80-90 de litri pe metru pătrat în numai 24 de ore, ceea ce înseamnă că pe o suprafață de un metru pătrat se pot acumula echivalentul a 80-90 de litri de apă.

O asemenea cantitate, căzută într-un interval scurt, poate suprasolicita sistemele de canalizare, poate provoca acumulări de apă pe drumuri și poate determina creșteri rapide ale nivelurilor râurilor și pâraielor.

La munte, vântul va reprezenta un pericol suplimentar, rafalele putând atinge 120 km/h la altitudini mari, unde deplasările pot deveni periculoase.

Fenomenul atmosferic care aduce furtuni una după alta

Succesiunea episoadelor de vreme severă este favorizată de un curent atmosferic puternic, cunoscut sub denumirea de jet stream, care circulă la altitudini mari și influențează deplasarea sistemelor de presiune atmosferică.

În această perioadă, configurația curentului favorizează pătrunderea repetată a maselor de aer umed dinspre Atlantic către Europa, ceea ce permite formarea și deplasarea succesivă a fronturilor atmosferice.

Practic, înainte ca o regiune să se usuce după un episod de ploaie, un nou sistem atmosferic poate aduce alte precipitații, iar acumularea unor cantități mari de apă în sol crește riscul de inundații și alunecări de teren.

Potrivit Severe Weather Europe, un nou val de instabilitate este așteptat joi, 19 noiembrie, în Italia și în vestul și nordul Balcanilor.