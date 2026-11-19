Furtunile din Atlantic aduc vreme extremă în Europa. România, pe traseul ploilor abundente. Meteorologii anunță cantități uriașe de apă
Europa intră într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, în care mai multe furtuni formate deasupra Oceanului Atlantic vor traversa continentul și vor aduce cantități foarte mari de precipitații, intensificări ale vântului și un risc crescut de inundații. Potrivit unei prognoze publicate de Severe Weather Europe, în anumite regiuni ar putea cădea, în numai șapte zile, peste 300 de litri de apă pe metru pătrat, o cantitate comparabilă cu precipitațiile înregistrate în mai multe luni obișnuite. Fenomenele vor afecta în special vestul Europei, regiunea Alpilor și Peninsula Balcanică, însă nici România nu va fi ocolită, meteorologii avertizând asupra ploilor abundente și a rafalelor puternice de vânt.
România, pe traseul furtunilor. Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de apă
Primele efecte ale instabilității atmosferice se resimt deja în România, unde Administrația Națională de Meteorologie a emis marți avertizări cod galben și portocaliu de precipitații abundente, în special pentru vestul țării și regiunile montane.
În zonele vizate de codul portocaliu, cantitățile de apă ar putea ajunge izolat la 80-90 de litri pe metru pătrat în numai 24 de ore, ceea ce înseamnă că pe o suprafață de un metru pătrat se pot acumula echivalentul a 80-90 de litri de apă.
O asemenea cantitate, căzută într-un interval scurt, poate suprasolicita sistemele de canalizare, poate provoca acumulări de apă pe drumuri și poate determina creșteri rapide ale nivelurilor râurilor și pâraielor.
La munte, vântul va reprezenta un pericol suplimentar, rafalele putând atinge 120 km/h la altitudini mari, unde deplasările pot deveni periculoase.
Fenomenul atmosferic care aduce furtuni una după alta
Succesiunea episoadelor de vreme severă este favorizată de un curent atmosferic puternic, cunoscut sub denumirea de jet stream, care circulă la altitudini mari și influențează deplasarea sistemelor de presiune atmosferică.
În această perioadă, configurația curentului favorizează pătrunderea repetată a maselor de aer umed dinspre Atlantic către Europa, ceea ce permite formarea și deplasarea succesivă a fronturilor atmosferice.
Practic, înainte ca o regiune să se usuce după un episod de ploaie, un nou sistem atmosferic poate aduce alte precipitații, iar acumularea unor cantități mari de apă în sol crește riscul de inundații și alunecări de teren.
Potrivit Severe Weather Europe, un nou val de instabilitate este așteptat joi, 19 noiembrie, în Italia și în vestul și nordul Balcanilor.
Peste 300 de litri de apă pe metru pătrat în Balcani. Țările cele mai expuse
Cele mai îngrijorătoare estimări vizează vestul Peninsulei Balcanice, unde Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Albania ar putea înregistra precipitații deosebit de abundente.
În numeroase regiuni sunt prognozate acumulări de 100-200 l/mp, iar local cantitățile ar putea depăși 300 l/mp în decurs de o săptămână.
Un risc ridicat există în zonele montane și pe coasta Mării Adriatice, deoarece aerul umed este obligat să urce pe versanți, se răcește și favorizează formarea unor precipitații intense.
Ploi importante sunt prognozate și în Portugalia, nord-vestul Spaniei, Franța și zona Alpilor, unde acumulările ar putea ajunge local la 150-200 l/mp până luni, 23 noiembrie.
În nordul Italiei, inclusiv în zona Apeninilor, sunt estimate cantități de 100-150 l/mp, în timp ce Belgia, Olanda, Luxemburg și vestul Germaniei vor traversa, de asemenea, episoade cu precipitații consistente.
Temperaturile urcă până la 20 de grade, deși Europa este lovită de furtuni
Un aspect neobișnuit al acestui episod meteorologic este asocierea ploilor abundente cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie.
În sudul și centrul Europei, valorile termice ar putea depăși mediile climatologice cu 8-12 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge local la 15-20 de grade.
Explicația este legată de transportul aerului cald și umed dinspre Atlantic și sudul continentului, care menține temperaturile ridicate, dar furnizează în același timp umezeala necesară dezvoltării sistemelor de precipitații.
Prin urmare, temperaturile neobișnuit de mari nu înseamnă automat vreme frumoasă, ci pot însoți episoade de instabilitate atmosferică accentuată.
Ninsori de peste 50 de centimetri în nordul Europei
În timp ce vestul și sudul continentului vor fi afectate în principal de ploi, în Scandinavia sunt prognozate ninsori abundente, odată cu pătrunderea aerului rece în nordul Europei.
În centrul și nordul Norvegiei, precum și în anumite regiuni din Suedia și Finlanda, stratul de zăpadă proaspătă ar putea depăși 50-75 de centimetri în următoarele șapte zile.
Ninsori consistente sunt posibile și la altitudini mari în Alpi, unde temperaturile vor coborî sub pragul înghețului.
Meteorologii avertizează că evoluția furtunilor trebuie urmărită permanent, deoarece traseul și intensitatea acestora se pot modifica, iar cantitățile de precipitații estimate pentru intervale de mai multe zile nu reprezintă valori garantate pentru fiecare localitate.
Pentru România, cele mai importante riscuri imediate rămân ploile abundente, acumulările rapide de apă și intensificările vântului, în special în vestul țării și în zonele montane.