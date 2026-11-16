În schimb, vestul României va avea parte de mai multe precipitații decât în mod obișnuit, în special în extremitatea vestică a țării.

În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în extremitatea de nord-est.

23-30 noiembrie: temperaturile revin la normal înainte de Sfântul Andrei

Ultima săptămână completă din noiembrie va aduce o schimbare față de intervalul precedent. Temperaturile medii vor reveni la valorile considerate normale pentru această perioadă, fără abateri semnificative la nivelul țării.

Această evoluție nu înseamnă neapărat instalarea unui episod de ger, ci mai degrabă o apropiere de condițiile climatologice specifice sfârșitului de toamnă. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de normal în majoritatea regiunilor, cu un posibil excedent în vest.

Pentru românii care își pregătesc deplasările de Sfântul Andrei, prognoza oferă deocamdată doar o imagine generală, fără să poată indica exact unde va ploua sau va ninge pe 30 noiembrie.

30 noiembrie – 7 decembrie: început de iarnă cu vreme mai blândă

Prima săptămână a iernii calendaristice, care include Ziua Națională a României, va aduce temperaturi medii ușor peste cele obișnuite în toate regiunile țării, potrivit noilor estimări ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii decembrie. Prin urmare, nu se conturează, la nivelul mediilor săptămânale, un episod generalizat de precipitații abundente.