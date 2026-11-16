România intră în iarnă cu temperaturi neobișnuite. Ce arată noua prognoză ANM pentru următoarele patru săptămâni
Românii care așteaptă primele zile de iarnă cu temperaturi scăzute și ninsori ar putea avea parte de o vreme ceva mai blândă decât în mod obișnuit. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 13 noiembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, care arată că temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Estimările includ atât minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, cât și primele două săptămâni ale iernii calendaristice.
16-23 noiembrie: temperaturi mai ridicate și ploi
Prima săptămână analizată de meteorologi aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Abaterile pozitive vor fi mai evidente în regiunile estice și sud-estice, unde vremea se va menține relativ blândă pentru această perioadă.
În schimb, vestul României va avea parte de mai multe precipitații decât în mod obișnuit, în special în extremitatea vestică a țării.
În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în extremitatea de nord-est.
23-30 noiembrie: temperaturile revin la normal înainte de Sfântul Andrei
Ultima săptămână completă din noiembrie va aduce o schimbare față de intervalul precedent. Temperaturile medii vor reveni la valorile considerate normale pentru această perioadă, fără abateri semnificative la nivelul țării.
Această evoluție nu înseamnă neapărat instalarea unui episod de ger, ci mai degrabă o apropiere de condițiile climatologice specifice sfârșitului de toamnă. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de normal în majoritatea regiunilor, cu un posibil excedent în vest.
Pentru românii care își pregătesc deplasările de Sfântul Andrei, prognoza oferă deocamdată doar o imagine generală, fără să poată indica exact unde va ploua sau va ninge pe 30 noiembrie.
30 noiembrie – 7 decembrie: început de iarnă cu vreme mai blândă
Prima săptămână a iernii calendaristice, care include Ziua Națională a României, va aduce temperaturi medii ușor peste cele obișnuite în toate regiunile țării, potrivit noilor estimări ANM.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii decembrie. Prin urmare, nu se conturează, la nivelul mediilor săptămânale, un episod generalizat de precipitații abundente.
Totuși, temperaturile peste normal nu exclud apariția ninsorilor, mai ales în zonele montane, unde condițiile meteorologice pot fi diferite de cele din regiunile joase.
7-14 decembrie: temperaturile rămân peste mediile perioadei
Tendința de vreme relativ blândă va continua și în a doua săptămână din decembrie. Meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile intracarpatice. De asemenea, precipitațiile se vor situa, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, în toate regiunile țării.
Prognoza pentru patru săptămâni este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică tendințe generale, nu temperaturi exacte pentru fiecare zi. Astfel, episoadele scurte de ger, ninsoare sau vreme severă nu pot fi anticipate cu precizie prin aceste estimări.