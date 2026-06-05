Vreme severă în România. Harta județelor vizate de furtuni și grindină. Ce anunță meteorologii pentru weekend

Vânt puternic și cantități importante de apă

Potrivit ANM, în regiunile aflate sub avertizare vor apărea episoade de instabilitate atmosferică severă, însoțite de averse torențiale și frecvente descărcări electrice.

Vântul va sufla cu putere, iar în timpul furtunilor sunt așteptate rafale cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Pe arii restrânse pot apărea și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, în special în intervale scurte de timp. Meteorologii estimează acumulări de 15-25 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 30-40 l/mp.

Cum va fi vremea în weekend

Instabilitatea atmosferică nu va dispărea odată cu încheierea avertizării de vineri. Specialiștii ANM anunță că fenomenele specifice furtunilor de vară vor continua și în weekend.

În noaptea de sâmbătă spre duminică sunt așteptate ploi și descărcări electrice mai ales în regiunile estice și sud-estice ale țării.

Duminică, vremea va rămâne instabilă în special în jumătatea de est a României, unde vor fi perioade cu averse, intensificări ale vântului, tunete și fulgere. În restul teritoriului, fenomenele vor fi mai restrânse și vor apărea local.

Meteorologii recomandă prudență

Având în vedere caracterul torențial al precipitațiilor și intensificările temporare ale vântului, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul furtunilor și adăpostirea în locuri sigure.