Vreme severă în România. Harta județelor vizate de furtuni și grindină. Ce anunță meteorologii pentru weekend
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru ziua de sâmbătă, 6 iunie. Meteorologii avertizează că numeroase regiuni ale țării vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.
Avertizarea va fi valabilă între orele 12:00 și 23:00 și vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, zonele montane, precum și localități din Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.
Vânt puternic și cantități importante de apă
Potrivit ANM, în regiunile aflate sub avertizare vor apărea episoade de instabilitate atmosferică severă, însoțite de averse torențiale și frecvente descărcări electrice.
Vântul va sufla cu putere, iar în timpul furtunilor sunt așteptate rafale cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Pe arii restrânse pot apărea și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.
Cantitățile de apă vor fi însemnate, în special în intervale scurte de timp. Meteorologii estimează acumulări de 15-25 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 30-40 l/mp.
Cum va fi vremea în weekend
Instabilitatea atmosferică nu va dispărea odată cu încheierea avertizării de vineri. Specialiștii ANM anunță că fenomenele specifice furtunilor de vară vor continua și în weekend.
În noaptea de sâmbătă spre duminică sunt așteptate ploi și descărcări electrice mai ales în regiunile estice și sud-estice ale țării.
Duminică, vremea va rămâne instabilă în special în jumătatea de est a României, unde vor fi perioade cu averse, intensificări ale vântului, tunete și fulgere. În restul teritoriului, fenomenele vor fi mai restrânse și vor apărea local.
Meteorologii recomandă prudență
Având în vedere caracterul torențial al precipitațiilor și intensificările temporare ale vântului, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul furtunilor și adăpostirea în locuri sigure.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la eventualele acumulări de apă, rafale puternice de vânt sau căderi de grindină care pot reduce vizibilitatea și pot afecta traficul rutier.