Ce salarii ar putea avea președintele, premierul și parlamentarii până în 2031. Proiectul care schimbă grila de salarizare

Ce venituri sunt prevăzute pentru cele mai înalte funcții din stat

Potrivit proiectului, indemnizația președintelui României ar urma să ajungă, într-o primă etapă, la 26.527 de lei lunar. Până în anul 2031, aceasta ar putea crește la cel puțin 32.800 de lei.

Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului. În prima etapă de aplicare a noii grile, veniturile acestora ar urma să depășească 25.000 de lei pe lună, iar până în 2031 să treacă de pragul de 30.000 de lei.

Și salariul prim-ministrului ar urma să crească. Proiectul prevede o majorare inițială de aproximativ 1.360 de lei, urmând ca până în 2031 indemnizația lunară să ajungă la cel puțin 30.750 de lei.

În cazul miniștrilor, creșterea din prima etapă este estimată la aproximativ 950 de lei, iar la finalul implementării proiectului salariul ar urma să depășească 26.000 de lei pe lună.

Parlamentarii și primarii, incluși în noua grilă de salarizare

Noua grilă cuprinde și indemnizațiile deputaților și senatorilor. În prima etapă, acestea ar urma să fie majorate cu peste 1.000 de lei, iar până în 2031 un parlamentar ar putea încasa aproximativ 25.000 de lei pe lună.

Creșteri sunt prevăzute și pentru primarul general al Capitalei. Salariul acestuia ar urma să fie majorat inițial cu aproximativ 1.600 de lei, iar la finalul perioadei de implementare ar depăși 26.000 de lei lunar.

Primarii municipiilor reședință de județ sunt și ei incluși în proiect. Pentru această categorie, majorarea din prima etapă este estimată la aproximativ 1.600 de lei, iar până în 2031 indemnizațiile ar putea fi cu aproape 4.000 de lei mai mari decât cele actuale.