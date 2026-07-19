Vremea se schimbă radical. După 37 de grade urmează un șoc termic. ANM anunță că temperaturile scad sub normalul perioadei

Canicula persistă luni în sudul țării, dar furtunile se extind

Luni, avertizarea cod galben de caniculă rămâne în vigoare în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

În același timp, o mare parte a țării se va afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, dar și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp într-un interval scurt.

Și în București vremea va rămâne călduroasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza sunt așteptate înnorări accentuate, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

De marți începe răcirea accentuată

Schimbarea vremii va deveni vizibilă începând de marți, când masa de aer rece va cuprinde și regiunile sudice ale țării. Temperaturile vor începe să scadă, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone, în special în a doua parte a zilei.

Meteorologii spun că răcirea va continua și în zilele următoare, astfel că valorile termice vor ajunge sub cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii iulie.

Miercuri, maximele vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade Celsius, cu aproximativ 6-10 grade mai mici față de cele înregistrate în timpul valului de căldură din weekend.