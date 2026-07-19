Vremea se schimbă radical. După 37 de grade urmează un șoc termic. ANM anunță că temperaturile scad sub normalul perioadei
După un weekend marcat de temperaturi caniculare și episoade de instabilitate atmosferică, vremea intră într-un proces de răcire accentuată. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de luni, valul de căldură începe să piardă din intensitate în mai multe regiuni, iar de la mijlocul săptămânii temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă din an.
Totodată, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste în numeroase zone ale țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.
Canicula persistă luni în sudul țării, dar furtunile se extind
Luni, avertizarea cod galben de caniculă rămâne în vigoare în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.
În același timp, o mare parte a țării se va afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, dar și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp într-un interval scurt.
Și în București vremea va rămâne călduroasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza sunt așteptate înnorări accentuate, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
De marți începe răcirea accentuată
Schimbarea vremii va deveni vizibilă începând de marți, când masa de aer rece va cuprinde și regiunile sudice ale țării. Temperaturile vor începe să scadă, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone, în special în a doua parte a zilei.
Meteorologii spun că răcirea va continua și în zilele următoare, astfel că valorile termice vor ajunge sub cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii iulie.
Miercuri, maximele vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade Celsius, cu aproximativ 6-10 grade mai mici față de cele înregistrate în timpul valului de căldură din weekend.
Nopți neobișnuit de reci pentru luna iulie
Potrivit prognozei ANM, intervalul 22-25 iulie va aduce temperaturi sub media climatologică în cea mai mare parte a țării.
Dacă în ultimele zile multe regiuni s-au confruntat cu nopți tropicale, în a doua parte a săptămânii situația se va schimba radical. În depresiunile din Transilvania, temperaturile minime vor coborî sub 10 grade Celsius, iar în estul regiunii sunt estimate valori de aproximativ 7 grade Celsius, neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.
Meteorologii explică faptul că această schimbare este determinată de pătrunderea unei mase de aer rece dinspre Europa Centrală, care va înlocui treptat aerul foarte cald prezent în ultimele zile deasupra României.
Astfel, după maxime de până la 37 de grade Celsius și episoade de caniculă severă, urmează câteva zile cu vreme mult mai răcoroasă, iar în multe regiuni temperaturile se vor situa sub valorile normale pentru sfârșitul lunii iulie.