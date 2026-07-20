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AI-ul va putea lucra mai ușor cu aplicațiile pe care le folosim zilnic. Schimbarea importantă din spate care poate reduce costurile

AI-ul va putea lucra mai ușor cu aplicațiile pe care le folosim zilnic. Schimbarea importantă din spate care poate reduce costurile
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Agenții AI promit să facă mai mult decât să răspundă la întrebări. În teorie, pot verifica un calendar, trimite mesaje în Slack, căuta informații într-o bază de date sau lucra cu Gmail fără ca utilizatorul să deschidă fiecare aplicație în parte.

În practică, aceste legături sunt încă greu de construit și de menținut la scară mare. O actualizare importantă pregătită pentru Model Context Protocol, cunoscut drept MCP, încearcă să simplifice exact această problemă și să reducă efortul tehnic necesar companiilor care vor să conecteze inteligența artificială la propriile servicii.

Ce este MCP și de ce contează

MCP este un standard care le permite modelelor AI să acceseze, în condiții controlate, date și instrumente externe. Poate fi privit ca un limbaj comun între chatbot și aplicațiile pe care acesta trebuie să le folosească.

În loc ca fiecare companie să construiască separat o integrare pentru Gmail, Slack, Salesforce, Notion sau o bază de date internă, MCP oferă o structură comună pentru aceste conexiuni.

Am explicat deja cum funcționează MCP și de ce marile companii AI îl văd drept un posibil standard global. De exemplu, atunci când îi ceri unui agent să trimită un mesaj în Slack sau să creeze un document, protocolul îl ajută să afle ce instrumente are voie să folosească și cum trebuie executată acțiunea.

Problema pe care o rezolvă noua versiune

Până acum, serverele MCP foloseau identificatori de sesiune pentru a recunoaște o conexiune și a păstra firul interacțiunii. Sistemul funcționează acceptabil la scară mică, dar devine greu de administrat atunci când milioane de cereri sunt distribuite între zeci de servere, uneori aflate în regiuni diferite.

Fiecare server trebuie să știe ce sesiune a început o altă mașină și să păstreze corect contextul. Asta înseamnă infrastructură suplimentară, sincronizare și costuri mai mari.

Noua versiune MCP elimină această dependență de sesiunile clasice în conexiunile HTTP și trece către un sistem fără stare permanentă pe server. Cu alte cuvinte, fiecare cerere conține informațiile necesare pentru a putea fi procesată, într-un mod mai apropiat de arhitectura folosită deja de multe servicii web.

De ce ar putea apărea mai multe integrări AI

Schimbarea nu va fi vizibilă direct pentru utilizator. Gmail nu va arăta diferit, iar Slack nu va primi neapărat un buton nou peste noapte.

Efectul ar putea apărea însă în spate. Serverele MCP vor putea fi extinse mai ușor, distribuite între mai multe centre de date și administrate cu mai puțină infrastructură specială. Pentru companii, asta poate însemna costuri mai mici și mai puține probleme atunci când un agent AI este folosit de foarte mulți oameni simultan.

Actualizarea ar putea încuraja apariția unor integrări oficiale, realizate direct de companiile care dețin serviciile, nu doar a unor conectori experimentali construiți de terți. Noua revizie este prezentată drept cea mai amplă modificare a protocolului de la lansare și urmărește tocmai funcționarea mai bună pe infrastructuri HTTP obișnuite.

Modelele AI evoluează rapid, dar utilitatea lor depinde și de infrastructura din jur. Un agent poate fi foarte inteligent, însă dacă nu poate accesa sigur calendarul, e-mailul sau datele companiei, rămâne mai degrabă un chatbot decât un adevărat asistent digital.

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