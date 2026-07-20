AI-ul va putea lucra mai ușor cu aplicațiile pe care le folosim zilnic. Schimbarea importantă din spate care poate reduce costurile

Ce este MCP și de ce contează

MCP este un standard care le permite modelelor AI să acceseze, în condiții controlate, date și instrumente externe. Poate fi privit ca un limbaj comun între chatbot și aplicațiile pe care acesta trebuie să le folosească.

În loc ca fiecare companie să construiască separat o integrare pentru Gmail, Slack, Salesforce, Notion sau o bază de date internă, MCP oferă o structură comună pentru aceste conexiuni.

Am explicat deja cum funcționează MCP și de ce marile companii AI îl văd drept un posibil standard global. De exemplu, atunci când îi ceri unui agent să trimită un mesaj în Slack sau să creeze un document, protocolul îl ajută să afle ce instrumente are voie să folosească și cum trebuie executată acțiunea.

Problema pe care o rezolvă noua versiune

Până acum, serverele MCP foloseau identificatori de sesiune pentru a recunoaște o conexiune și a păstra firul interacțiunii. Sistemul funcționează acceptabil la scară mică, dar devine greu de administrat atunci când milioane de cereri sunt distribuite între zeci de servere, uneori aflate în regiuni diferite.

Fiecare server trebuie să știe ce sesiune a început o altă mașină și să păstreze corect contextul. Asta înseamnă infrastructură suplimentară, sincronizare și costuri mai mari.

Noua versiune MCP elimină această dependență de sesiunile clasice în conexiunile HTTP și trece către un sistem fără stare permanentă pe server. Cu alte cuvinte, fiecare cerere conține informațiile necesare pentru a putea fi procesată, într-un mod mai apropiat de arhitectura folosită deja de multe servicii web.

De ce ar putea apărea mai multe integrări AI

Schimbarea nu va fi vizibilă direct pentru utilizator. Gmail nu va arăta diferit, iar Slack nu va primi neapărat un buton nou peste noapte.